Вы не просто погуляете по главным локациям Сеула, но и узнаете, как формировалась корейская государственность, дворцовая культура и городская среда.
Послушаете о придворной жизни и политических интригах, познакомитесь с традициями и культурой и полюбуетесь классической архитектурой.
Я расскажу историю Кореи нескучно и захватывающе, чтобы вы поняли прошлое и настоящее этой удивительной страны.
Послушаете о придворной жизни и политических интригах, познакомитесь с традициями и культурой и полюбуетесь классической архитектурой.
Я расскажу историю Кореи нескучно и захватывающе, чтобы вы поняли прошлое и настоящее этой удивительной страны.
Описание экскурсии
- Мэрия Сеула — архитектурный комплекс состоит из исторического каменного здания 1925 года и футуристической стеклянной башни 2012 года.
- Ручей Чхонгечхон — восстановленный водоём, который стал символом обновления города.
- Площадь Кванхвамун — главная площадь столицы. Здесь расположены памятники королю Седжону и адмиралу Ли Сунсину — людям, без которых невозможно представить корейскую историю.
- Дворец Кёнбоккун — старейший и крупнейший дворцовый комплекс эпохи династии Чосон.
- Храм Чогеса — одна из главных буддийских святынь Сеула.
- Улица Инсадонг — здесь сохранились чайные дома, художественные галереи и лавки с традиционными сувенирами.
Вы узнаете:
- как Сеул превратился в технологичный мегаполис.
- как устроен корейский алфавит и почему его считают одним из самых продуманных в мире.
- как жила королевская семья и какие церемонии проходили во дворце.
- по каким принципам строились дворцовые комплексы.
- про роль буддизма в корейской истории и искусстве.
Организационные детали
- Оплачивается дополнительно: входные билеты (3000 вон за чел.) и обед (по желанию).
- Оплатить экскурсию можно корейских вонах, долларах или евро.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Сити-Холл»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в Корее с 2019 года. Я лицензированный гид с профильным образованием по истории Кореи и истории корейского искусства. Более 5 лет работала гидом для корейцев по России, а теперь хочу поменяться ролями и показать Корею вам — через её историю, культуру и детали, которые обычно остаются незамеченными.
Входит в следующие категории Сеула
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