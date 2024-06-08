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1 чел. По популярности 🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Сеул для любителей современного искусства и шопинга Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы € 175 за всё до 4 чел. 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов Старые традиции и новые технологии Кореи Посетить крепость Хвасон, заехать в фольклорную деревню и побывать в штаб-квартире Samsung Начало: У вашего отеля 513 € 462 за всё до 3 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Путешествие во времени: от древней крепости к современному Сеулу Путешествие во времени: от крепости Намхансансон до современных небоскрёбов Каннама. Увидите историю Южной Кореи и попробуете традиционную кухню Начало: В вашем отеле € 514 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Сеула Последние отзывы на экскурсии Ю Юлия Сеул для любителей современного искусства и шопинга Такая прекрасная насыщенная экскурсия для любителей косметики и шоппинга! Ксения очень легкая, приятная в общении девушка, подробно и охотно ответила на все наши вопросы, это был очень интересный диалог обо всём! Рекомендую ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Искусство и музеи»

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