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Ауадхара: треккинг к месту силы

Уехать из Гагры на природу - к хвойным лесам, бурным водопадам и чарующим пейзажам
Альпийские луга — именно так называют абхазское высокогорье.

Сюда мы и отправимся, чтобы прогуляться по хвойному лесу и попробовать минеральную воду из источника Ауадхара.

Неспешный треккинг в комфортном темпе, умиротворяющие пейзажи и ненавязчивые рассказы гида — вот что ждёт вас в этой программе.
Ауадхара: треккинг к месту силы
Ауадхара: треккинг к месту силы
Ауадхара: треккинг к месту силы

Описание экскурсии

7:00–7:30 — встреча и отправление с Псоу. Собираемся ранним утром, садимся в комфортабельный минивэн Mitsubishi Delica и выезжаем в горы

9:00–9:30 — озеро Рица. Насладимся захватывающими видами, сделаем фото и обсудим местные легенды

11:30–12:00 — Студенческая поляна. Небольшой перерыв перед началом похода: перекус, вода, подготовка к лёгкому хайкингу

12:00–13:30 — поход к Аджарскому водопаду. Прогулка по хвойному лесу (4 км в одну сторону) с рассказами гида и остановками в живописных локациях. Посещение целебного источника Ауадхара

13:30 — пикник у водопада. Настоящий релакс под шум падающей воды

14:00–15:00 — возвращение на Студенческую поляну тем же маршрутом

15:30 — отправление в сторону Псоу. На обратном пути — остановки на смотровых площадках Рицинского заповедника и у ключевых достопримечательностей: Немецкого моста, слияния двух рек и других

20:00 — возвращение к границе

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Mitsubishi Delica
  • Программа 6+. Протяжённость пешего маршрута — 4 км в одну сторону. Особая физическая подготовка не требуется
  • Отдельно оплачивается: экосбор — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский (8–12 лет), до 8 лет бесплатно
  • Возьмите с собой наличные на возможные расходы, а также бутылки для минеральной воды
  • С вами поедет гид из нашей команды

в пятницу и воскресенье в 08:00 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У КПП ПСОУ или у вашей гостиницы в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 08:00 и 19:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 41 туриста
Уникальность наших экскурсий — в глубоком погружении в атмосферу и культуру Абхазии. Мы не просто показываем вам яркие достопримечательности — мы создаем опыт, который точно запомнится!

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