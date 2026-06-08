Альпийские луга — именно так называют абхазское высокогорье. Сюда мы и отправимся, чтобы прогуляться по хвойному лесу и попробовать минеральную воду из источника Ауадхара. Неспешный треккинг в комфортном темпе, умиротворяющие пейзажи и ненавязчивые рассказы гида — вот что ждёт вас в этой программе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00–7:30 — встреча и отправление с Псоу. Собираемся ранним утром, садимся в комфортабельный минивэн Mitsubishi Delica и выезжаем в горы

9:00–9:30 — озеро Рица. Насладимся захватывающими видами, сделаем фото и обсудим местные легенды

11:30–12:00 — Студенческая поляна. Небольшой перерыв перед началом похода: перекус, вода, подготовка к лёгкому хайкингу

12:00–13:30 — поход к Аджарскому водопаду. Прогулка по хвойному лесу (4 км в одну сторону) с рассказами гида и остановками в живописных локациях. Посещение целебного источника Ауадхара

13:30 — пикник у водопада. Настоящий релакс под шум падающей воды

14:00–15:00 — возвращение на Студенческую поляну тем же маршрутом

15:30 — отправление в сторону Псоу. На обратном пути — остановки на смотровых площадках Рицинского заповедника и у ключевых достопримечательностей: Немецкого моста, слияния двух рек и других

20:00 — возвращение к границе

Организационные детали