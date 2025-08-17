Мои заказы

Горное село Ауадхара – экскурсии в Гагре

Найдено 5 экскурсий в категории «Горное село Ауадхара» в Гагре, цены от 1540 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Природные сокровища Абхазии: на джипах из Гагры
От колоннады до Гегского водопада через каньоны, озёра и ущелья
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
1540 ₽ за человека
Альпийские луга и озеро Мзы
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
На внедорожнике к водопадам и каньонам Абхазии. Уникальные маршруты и потрясающие виды ждут вас в этой незабываемой поездке
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: В Гагре или на границе Псоу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
На машине
6 часов
-
30%
829 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
8981 ₽12 830 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    17 августа 2025
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Благодарен Раулю за экскурсию. Все прошло отлично и незабываемо. Поменяли маршрут, не было никаких возражении. Спасибо! Всем советую.
  • К
    Кира
    3 июля 2025
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Экскурсией это сложно назвать. Это целое путешествие. Порой было сложно на маршруте, но итог того стоил. Вся семья осталась довольна. И что самое главное, что это индивидуальная экскурсия и все время гида только для вас.
    Экскурсией это сложно назвать. Это целое путешествие. Порой было сложно на маршруте, но итог того стоил. Вся семья осталась довольна. И что самое главное, что это индивидуальная экскурсия и все время гида только для вас.
  • В
    Виктория
    13 июля 2024
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Экскурсия не для нежных барышень конечно!)) Джипинг, горные дороги, обрывы. . Но!) По нашей просьбе Рауль скорректировал маршрут и 2-х
    читать дальше

    часовой подъем пешком в гору мы благополучно избежали!) И это было прекрасно! Потрясающая природа… Невероятные виды, луга.. горы! Цветы. . Лошади. . И замечательный, максимально романтизированный образ Рауля с его буйными кудрями и невероятно красивыми глазами!)) Спасибо за чудесный и достаточно экстремальный отдых!)))

    
  • Н
    Надежда
    25 ноября 2023
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Ездили летом на эту экскурсию. Это был единственный дождливый день нашего отпуска. Рауль нас сразу предупредил, что есть вероятность не
    читать дальше

    пройти полный маршрут. Но мы все равно поехали. Экскурсия была интересной, места потрясающие и дождь мы застали знатный)))) но мы все равно были довольны👍 полный маршрут мы к сожалению не прошли из за непогоды, но Рауль сделал максимум возможного чтобы показать нам как можно больше) спасибо!
    Описывать экскурсию и увиденное не буду, что бы те кто поедут увидели всё своими глазами)

    
  • В
    Владислав
    12 сентября 2023
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Раул отлично знает все особенности культуры, а так же отлично поддерживает шарм поездки
    
  • А
    Анастасия
    8 сентября 2023
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Великолепная экскурсия! Красоты необыкновенные! Рауль- замечательный гид и прекрасный водитель! Время пролетело совершенно незаметно!
    
  • В
    Вячеслав
    16 сентября 2021
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Всё очень хорошо. Рауль молодчина. После таких поездок по Абхазии понимаешь, что мир прекрасен
    и Абхазия это страна души. Я очень благодарен случаю, что позволил через Вашу фирму познакомиться с таким прекрасным водителем и гидом как Рауль. Я очень Вам благодарен!!!
  • М
    Михаил
    17 августа 2021
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Невероятно красивая и интересная экскурсия. Рауль отличный гид.
  • И
    Илона
    10 августа 2021
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Прекрасный маршрут! Множество впечатлений! Наша группа в восторге, всем советуем!)
  • А
    Алексей
    12 июля 2021
    Альпийские луга и озеро Мзы
    Экскурсия очень интересная, дает возможность насладиться красотой природы Кавказа. За одну поездку можно увидеть весь маршрут до оз. Рица со
    читать дальше

    "стандартными" точками (Голубое озеро, висячие мосты и пр.) и совершить пеший трекинговый поход через лес и альпийские луга к очень красивому озеру. Поездка рекомендуется для любителей природы и красивых пейзажей не "облагороженных" большим количеством туристов. Обязательное требование к участнику -наличие хотя бы минимальной физической подготовки, так как протяженность пешего маршрута в обе стороны около 15 км. с существенными перепадами высот. Также строго необходимы кроссовки, в идеале треккинговые и удобная одежда спортивного стиля. То есть ни о каких сандалиях, сланцах, платьях и пр. не может быть и речи. Если Вы любите ходить, наслаждаетесь природой и не боитесь промочить/запачкать ноги то эта поездка для Вас. Гид великолепный проводник и профессионал в части внедорожного вождения.

