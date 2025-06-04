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вкусных вин и колбас.

Минусы:

• Их нет!

Приехав в Сочи, мы с мужем задумались об однодневном индивидуальном туре в Абхазию, благо граница близко. Очень переживали, как сложится поездка, так как являемся комнатными ит-цветочками. Однако Астамур с первой минуты знакомства расположил к себе. Общительный, вежливый и внимательный. Настоящий патриот, с любовью и с юмором рассказывал нам об этой необычной стране. Отличный водитель, проводник. В течение всей экскурсии чувствовали себя, как «У Христа за пазухой», хоть по дороге в горы, хоть при спуске вниз.

Очень понравились все достопримечательности. Красочные, монументальные, дикие. Астамур нас не торопил, мы могли вдоволь погулять и, конечно, пофоткаться.

В середине путешествия Астамур оперативно и профессионально организовал пикник с вином, копченой курочкой, сыром и… ммм… всего и не перечислить!

На всем времени пути у нашего гида находились истории о местных красотах, быте, нравах и обычаях абхазцев. Разговор не иссякал.

В общем, поездка отличная! Спасибо большое, Астамур! Если поедем еще раз в Абхазию, то обязательно гидом выберем именно Вас!