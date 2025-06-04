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Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: В Гагре или по договоренности
«По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
От прогулки по морской набережной до релакса в термах Кындыга
Начало: Недалеко от места вашего проживания
«Сможете попробовать вино, местный сыр и копчёное мясо»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гагре
«В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 900 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Кындыгские термальные источники из Гагры
Начало: 86СП+ХВ6, Гагра
«За время путешествия вы увидите столицу Абхазии – солнечный город Сухум, насладитесь купанием в расслабляющих и оздоравливающих источниках, продегустируете вино, местные блюда и лакомства»
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 06:45
24 авг в 06:45
2200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это здорово, когда вся экскурсия
+4
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Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была хорошо спланированная и насыщенная.
+1
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Поездка в «В сердце Абхазии» была уникальной! От Астамура- нашего гида — мы узнали историю Абхазии, о ее надеждах. Увидели
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Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним словом душевно. Много посмотрели,
+6
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Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году картинка была летней, более
+1
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Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы?
Хотите увидеть ее настоящую?
Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую?
Хотите, чтоб
Хотите увидеть ее настоящую?
Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую?
Хотите, чтоб
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Замечательное знакомство с Абхазией Плюсы:
• Безопасность;
• Красивые виды;
• Погружение в историю страны;
• Интересные рассказы про местные обычаи;
• Дегустация местных очень
• Безопасность;
• Красивые виды;
• Погружение в историю страны;
• Интересные рассказы про местные обычаи;
• Дегустация местных очень
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П
1 день и 1 миллион впечатлений! Знакомство с Абхазией началось благодаря местному гиду Астамуру. Мы побывали в красивейших местах, дегустировали
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Н
Замечательная экскурсия! Отличный гид, знающий и любящий свою страну, дал много интересной информации. Понравился его индивидуалный подход, было интересно и
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О
Астамур, огромное спасибо за отличную и душевную экскурсию! Получили огромное удовольствие от общения, гостеприимства и рассказа о стране, о природе, о традициях!
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Всего 96 отзывов в Гагре в категории "Винные туры"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Винные туры»
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