Винные экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Гагре, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
На машине
7 часов
102 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: В Гагре или по договоренности
«По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
На автобусе
10 часов
20 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
От прогулки по морской набережной до релакса в термах Кындыга
Начало: Недалеко от места вашего проживания
«Сможете попробовать вино, местный сыр и копчёное мясо»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
На машине
На микроавтобусе
8 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гагре
«В стоимость входит дегустация вина на частной винодельне (один из победителей Первого национального конкурса абхазских вин им»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 900 ₽ за всё до 6 чел.
Кындыгские термальные источники из Гагры
12 часов
49 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Кындыгские термальные источники из Гагры
Начало: 86СП+ХВ6, Гагра
«За время путешествия вы увидите столицу Абхазии – солнечный город Сухум, насладитесь купанием в расслабляющих и оздоравливающих источниках, продегустируете вино, местные блюда и лакомства»
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 06:45
24 авг в 06:45
2200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Нина
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это здорово, когда вся экскурсия
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построена под тебя!!! Сколько много нового, интересного и увлекательного мы услышали, увидели и даже попробовали. Я с друзьями насладилась видами чудесного Гегского водопада, испила воды с источника у Голубого озера, умылась в горной реке и там же насладилась божественно вкусным обедом, накрытым нашим гидом только для нас троих. А вкусный кофе, также сваренным самим Астой, с видом на водопад, это ж феерия вкуса!!
Отдельно отмечу, что на все локации мы подъезжали умело в то время, когда туристов не было вообще и даже!!! На озере Рица.
Низкий поклон и благодарность за душевно проведенное время!

Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это+4
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
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Алексей
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была хорошо спланированная и насыщенная.
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Это не просто перемещение и просмотр популярных локаций, но и очень приятное общение на всём пути. Аста интересно рассказал про местные обычаи, пытались практиковать очень сложный абхазский язык. Отдельная благодарность гиду и его супруге за хорошо организованный обед в горах, красивой сервировке в беседке у горной реки. Поездка оказалась очень интересной и вкусной. Баклажаны мы запомнили надолго. Несмотря на дождливый день мы смогли посмотреть всё запланированное. Появилось желание вернуться и повторить в другое время года.

Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была
Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была
Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была
Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была+1
Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была
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Наталья
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Поездка в «В сердце Абхазии» была уникальной! От Астамура- нашего гида — мы узнали историю Абхазии, о ее надеждах. Увидели
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необычайной красоты места горной страны, посетили вкусные медовые места. Прошли через туман и легкий мягкий дождик. Ничего не испортили наши ощущения! Всем бы такого гида на вашем пути путешественника!

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Виктория
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним словом душевно. Много посмотрели,
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много узнали и влюбились в Абхазию. Пикник на природе в горах превзошел все ожидания. Всем рекомендуем и передает отдельный пламенный привет и благодарность бабушке Этери.

Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним
Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним
Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним
Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним+6
Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним
Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним
Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним
Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним
Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним
Были с Астой на экскурсии 8 марта! Спасибо за чудесный день, праздник и отличное настроение. Одним
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Наталья
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году картинка была летней, более
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того взяла с собой маму, она была впервые.

Какое же было счастье, что Аста лично откликнулся повозить нас с мамой, для меня это было важно, с ним спокойно, тем более мы ранее успели познакомиться.
Спасибо тебе, дорогой друг, за тот замечательный день в красотах природы, глаз не оторвать было от такого великолепия зелени, гор, горного водопада и озера!

Когда Аста сделал привал в живописном месте, наш гид зорко подметил как я уплетаю суджук за обе щеки в процессе активного диалога. И как же было приятно, когда провожая нас обратно до границы Аста подарил с собой две палки суджука, каюсь, прилетев домой, мы слопали его за два дня. Ну вкуснота какая-то!

Спасибо от меня и моей семьи, процветания твоему делу и семье, до новых встреч!)

Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году
Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году
Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году
Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году+1
Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году
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Яна
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы?
Хотите увидеть ее настоящую?
Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую?
Хотите, чтоб
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можно было и шутить, и погрустить (ну а вдруг?), и танцевать, и петь, и пить вино, и есть что-то очень вкусное, заботливо приготовленное?
Хотите, чтобы в путешествии Вы могли доверять, удивляться, быть собой, наслаждаться?
Выбирайте Астамура!
Все будет, как в кино: удивительная природа; экскурсовод, влюбленный в свою страну; абхазская музыка и в колонках, и в живом исполнении)); неожиданный «домашний» пикник; погружение в историю и тут же последние новости сегодняшней жизни и даже «лучшая в Абхазии» аджика от мамы нашего Астамура))
Прошло уже несколько месяцев, а мы с сыном вспоминаем эту поездку с теплом, улыбками и легкой ностальгией💙

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Анна
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Замечательное знакомство с Абхазией Плюсы:
• Безопасность;
• Красивые виды;
• Погружение в историю страны;
• Интересные рассказы про местные обычаи;
• Дегустация местных очень
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вкусных вин и колбас.
Минусы:
• Их нет!
Приехав в Сочи, мы с мужем задумались об однодневном индивидуальном туре в Абхазию, благо граница близко. Очень переживали, как сложится поездка, так как являемся комнатными ит-цветочками. Однако Астамур с первой минуты знакомства расположил к себе. Общительный, вежливый и внимательный. Настоящий патриот, с любовью и с юмором рассказывал нам об этой необычной стране. Отличный водитель, проводник. В течение всей экскурсии чувствовали себя, как «У Христа за пазухой», хоть по дороге в горы, хоть при спуске вниз.
Очень понравились все достопримечательности. Красочные, монументальные, дикие. Астамур нас не торопил, мы могли вдоволь погулять и, конечно, пофоткаться.
В середине путешествия Астамур оперативно и профессионально организовал пикник с вином, копченой курочкой, сыром и… ммм… всего и не перечислить!
На всем времени пути у нашего гида находились истории о местных красотах, быте, нравах и обычаях абхазцев. Разговор не иссякал.
В общем, поездка отличная! Спасибо большое, Астамур! Если поедем еще раз в Абхазию, то обязательно гидом выберем именно Вас!

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П
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
1 день и 1 миллион впечатлений! Знакомство с Абхазией началось благодаря местному гиду Астамуру. Мы побывали в красивейших местах, дегустировали
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вина и местную кухню, узнали про обычаи и культуру народа, ели мандарины и хурму с деревьев. Одним словом - сказка!
Астамур от лица всего народа проявил свое гостеприимство не только как местный житель, но и как хозяин пригласил к себе в дом. Мы познакомились с его семьей и угостились (не побоюсь сказать смело) великолепным кофе!!!
Приедем точно еще!
Пётр, Юлия и Елена

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Н
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Замечательная экскурсия! Отличный гид, знающий и любящий свою страну, дал много интересной информации. Понравился его индивидуалный подход, было интересно и
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мне и моему сыну. Юмор, рассказы, ловкие переходы от современности к старине, а также неописуемая природа сделали нашу поездку незабываемой. Однозначно рекомендуем!

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О
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Астамур, огромное спасибо за отличную и душевную экскурсию! Получили огромное удовольствие от общения, гостеприимства и рассказа о стране, о природе, о традициях!
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Всего 96 отзывов в Гагре в категории "Винные туры"

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Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры);
  2. Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены);
  3. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума;
  4. Кындыгские термальные источники из Гагры.
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица;
  2. Голубое озеро;
  3. Юпшарский каньон;
  4. Ресторан «Гагрипш»;
  5. Гагрская колоннада;
  6. Новоафонская пещера;
  7. Приморский парк;
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы;
  9. Набережная;
  10. Новый Афон.
Сколько стоит экскурсия по Гагре в августе 2026
Сейчас в Гагре в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 16 900. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2026 год по теме «Винные туры», 96 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь