Поездка в Гагру и Новый Афон — это невероятный опыт для ценителей природных красот и исторических памятников. Экскурсия в Абхазию из Сочи — обязательный пункт путешествия для каждого.
Вы увидите основные локации курортной Гагры, побываете в древнем Новом Афоне, увидите загадочные пещеры и архитектурные памятники Страны души.
Вы увидите основные локации курортной Гагры, побываете в древнем Новом Афоне, увидите загадочные пещеры и архитектурные памятники Страны души.
Ближайшие даты:
29
апр
апр
30
апр
апр
Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Балка над пропастью на смотровой перед Гагрой
- Замок принца Одельбурского
- Пансионат «Скала»
- Площадь Леона/ ж/д «Гагра»
- Ресторан «Гагрипш», Приморский парк
- Коллонада, Зимний театр
- Бзыпский храм и крепость
- Старинный автомобильный мост
- Стеклянный мост через Бзыпь, качели над рекой, «Абхазский дворик»
- Новый Афон
- Ж/д станция Псырцха
- Новоафонский монастырь
- Новоафонская пещера
- Новоафонский водопад
- Новоанфонский парк, музей
- Келья святого Симона
- Анакопийская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Город-курорт Гагра. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы погуляемся по великолепному парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую Колоннаду и Зимний театр, Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш».
- Новый Афон – Анакопия, древняя столица Абхазского государства. Анакопийская крепость появилась во II веке н. э. и является самым старым укреплением Абхазии. Крепость много раз подвергалась осаде. В нашем путешествии вы увидите фрагменты укреплений, а также стены средневекового храма, к которым примыкает одно из «чудес» крепости — неиссякаемый колодец. Из трех башен лучше всего сохранилась Восточная — в верхней части башни располагается смотровая площадка с четырьмя угловыми зубцами, с которой открывается панорама города.
- Новоафонская пещера. Вы отправитесь в глубины гор на поезде, который является самым коротким метро в мире, созданным в единственном экземпляре. Между залами обустроена пешеходная 1,5-километровая пешеходная дорога. Самый высокий зал достигает в высоту почти 100 метров.
- Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь был основан в конце 19 века монахами русского Пантелеимонова монастыря. Для строительства обители пришлось убрать часть горы — колоссальная работа была проделана при отсутствии удобных подъездных путей. В советское время монастырь был заброшен, какое-то время использовался под склады и был возвращён верующим только в 90-е годы 20 века.
Важно знать:
- Мы посетим в три раза больше мест, чем в автобусном туре. Вы можете сами включать музыку, кондиционер или печку тогда, когда хотите этого сами. Вы не обязаны слушать неинтересные истории от гида, а можете просить рассказывать только то, что интересно вам. Еще один большой плюс — авто может проехать в места, куда экскурсионный автобус не доедет.
- На всех локациях спокойно гуляете и делаете фото, никто никуда не торопит.
- Делаю красивые фото, фото на камеру 360.
- При желании — пикник, кофе в турке, кальян в живописных местах.
- Не завожу на дегустации вина и меда — только достопримечательности. Если вы захотите приобрести какие-либо товары/продукты, отвезу в проверенные места.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/в отель Адлера/Сириуса
- Помощь в прохождении границы
- Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости
- Экскурсии по местам посещения
- Кофе в турке, кальян (по желанию), инвентарь для пикника
- Помощь в фото- и видеосъемке, фото 360
- Wi-Fi в Абхазии
- Что не входит
- Питание
- Входной билет в заповедник/пещеру + 700руб. /чел.
- Трансфер из Красной Поляны/Сочи + 1500 руб. в каждую сторону
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: С места вашего проживанияЗавершение: До необходимого адреса, ж/д, аэропорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Благодарю за выбор меня в качестве гида вашего путешествия.
- При наличии детей в поездке и необходимости детских кресел просьба сообщить. Если у вас есть конкретные пожелания к поездке, то можете их озвучить
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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