К памятникам II века - Новый Афон, Гагра

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Поездка в Гагру и Новый Афон — это невероятный опыт для ценителей природных красот и исторических памятников. Экскурсия в Абхазию из Сочи — обязательный пункт путешествия для каждого.

Вы увидите основные локации курортной Гагры, побываете в древнем Новом Афоне, увидите загадочные пещеры и архитектурные памятники Страны души.
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр

Что вас ожидает:

  • Белые скалы
  • Балка над пропастью на смотровой перед Гагрой
  • Замок принца Одельбурского
  • Пансионат «Скала»
  • Площадь Леона/ ж/д «Гагра»
  • Ресторан «Гагрипш», Приморский парк
  • Коллонада, Зимний театр
  • Бзыпский храм и крепость
  • Старинный автомобильный мост
  • Стеклянный мост через Бзыпь, качели над рекой, «Абхазский дворик»
  • Новый Афон
  • Ж/д станция Псырцха
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонская пещера
  • Новоафонский водопад
  • Новоанфонский парк, музей
  • Келья святого Симона
  • Анакопийская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Город-курорт Гагра. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы погуляемся по великолепному парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую Колоннаду и Зимний театр, Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш».
  • Новый Афон – Анакопия, древняя столица Абхазского государства. Анакопийская крепость появилась во II веке н. э. и является самым старым укреплением Абхазии. Крепость много раз подвергалась осаде. В нашем путешествии вы увидите фрагменты укреплений, а также стены средневекового храма, к которым примыкает одно из «чудес» крепости — неиссякаемый колодец. Из трех башен лучше всего сохранилась Восточная — в верхней части башни располагается смотровая площадка с четырьмя угловыми зубцами, с которой открывается панорама города.
  • Новоафонская пещера. Вы отправитесь в глубины гор на поезде, который является самым коротким метро в мире, созданным в единственном экземпляре. Между залами обустроена пешеходная 1,5-километровая пешеходная дорога. Самый высокий зал достигает в высоту почти 100 метров.
  • Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь был основан в конце 19 века монахами русского Пантелеимонова монастыря. Для строительства обители пришлось убрать часть горы — колоссальная работа была проделана при отсутствии удобных подъездных путей. В советское время монастырь был заброшен, какое-то время использовался под склады и был возвращён верующим только в 90-е годы 20 века.

Важно знать:

  • Мы посетим в три раза больше мест, чем в автобусном туре. Вы можете сами включать музыку, кондиционер или печку тогда, когда хотите этого сами. Вы не обязаны слушать неинтересные истории от гида, а можете просить рассказывать только то, что интересно вам. Еще один большой плюс — авто может проехать в места, куда экскурсионный автобус не доедет.
  • На всех локациях спокойно гуляете и делаете фото, никто никуда не торопит.
  • Делаю красивые фото, фото на камеру 360.
  • При желании — пикник, кофе в турке, кальян в живописных местах.
  • Не завожу на дегустации вина и меда — только достопримечательности. Если вы захотите приобрести какие-либо товары/продукты, отвезу в проверенные места.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/в отель Адлера/Сириуса
  • Помощь в прохождении границы
  • Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости
  • Экскурсии по местам посещения
  • Кофе в турке, кальян (по желанию), инвентарь для пикника
  • Помощь в фото- и видеосъемке, фото 360
  • Wi-Fi в Абхазии
Что не входит
  • Питание
  • Входной билет в заповедник/пещеру + 700руб. /чел.
  • Трансфер из Красной Поляны/Сочи + 1500 руб. в каждую сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: С места вашего проживания
Завершение: До необходимого адреса, ж/д, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Благодарю за выбор меня в качестве гида вашего путешествия.
  • При наличии детей в поездке и необходимости детских кресел просьба сообщить. Если у вас есть конкретные пожелания к поездке, то можете их озвучить
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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