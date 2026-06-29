М Мария

Очень понравилось экскурсия с Баталом! Очень вежливый, доброжелательный, ненавязчивый. С ним было максимально комфортно! По дороге Батал рассказывал много об Абхазии, местных традициях. Если в Абхазию, то теперь только с ним))