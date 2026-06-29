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Групповая
до 20 чел.
Сухум, Черниговка и термальные источники - из Гагры (билеты включены)
От прогулки по морской набережной до релакса в термах Кындыга
Начало: Недалеко от места вашего проживания
«Прогуляемся по набережной, чтобы увидеть все ключевые локации города: фонтан с грифонами, драматический театр, знаменитое кафе «Брехаловка»»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Абхазское комбо: Сухум + Черниговка + термальные источники Кындыг
Увидеть столицу Абхазии и горное ущелье, побывать на пасеке, винодельне и в природном спа-комплексе
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете его историю и увидите визитные карточки: драматический театр, сухумскую колоннаду, набережную Махаджиров, театральную площадь и фонтан с мифическими грифонами»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гагре
«Рассмотрите белокаменные дома с красивыми балконами, шикарные особняки, театры и фонтанную композицию с 14 мифическими грифонами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 900 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник
Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Начало: По месту вашего проживания
«На набережной расположены кафе, рестораны, магазины и знаменитый Абхазский Государственный драматический театр им»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Гагра прошлого
Найти красоту в запустении - у старого театра, в саду принца и древнем храме
«Рядом с ней — заброшенный Зимний театр, построенный в середине 20 века: некогда роскошное здание, где проходили спектакли и кинопоказы»
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
от 8200 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Нам экскурсия очень понравилась. Дети были просто счастливы побродить по заброшкам. Виды конечно невероятные. Артур очень приятный человек и спокойный водитель. Спасибо!
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М
Очень понравилось экскурсия с Баталом! Очень вежливый, доброжелательный, ненавязчивый. С ним было максимально комфортно! По дороге Батал рассказывал много об Абхазии, местных традициях. Если в Абхазию, то теперь только с ним))
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П
Артур заехал за нами в оговоренное время, по дороге на места рассказал про историю Абхазии. Места интересные. Рекомендую.
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Всего 103 отзыва в Гагре в категории "Театральные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Театральные»
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Сколько стоит экскурсия по Гагре в августе 2026
Сейчас в Гагре в категории "Театральные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1800 до 16 900. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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