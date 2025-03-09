Экскурсия из Гагры предлагает уникальную возможность познакомиться с природными и культурными достопримечательностями Абхазии. Посетители смогут увидеть Голубое озеро, Юпшарский каньон и высокогорную Рицу. В Новом Афоне гид расскажет о монастыре и храме Симона Кананита. В завершение - прогулка по Приморскому парку и посещение заброшенной станции Псырцха. Дегустация местного мёда и вина добавит колорита в ваше путешествие
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Исторические и культурные памятники
- 🍯 Дегустация местных продуктов
- 📸 Возможность сделать яркие фото
- 🚐 Комфортный трансфер на микроавтобусе
- 🗺 Профессиональное сопровождение гида
Что можно увидеть
- Колоннада
- Ресторан Гагрипш
- Новоафонский монастырь
- Храм Симона Кананита
- Заброшенная станция Псырцха
- Приморский парк
Описание экскурсии
- Обаяние Гагры. Вы познакомитесь с историей зарождения великосветского курорта, который позже стал воплощением мечты каждого советского человека. Сфотографируетесь на фоне Колоннады и ресторана Гагрипш и узнаете, почему эти места считаются знаковыми. Также вас пригласят на дегустацию мёда и домашнего абхазского вина.
- Великолепные озёра и каньоны. Далее вы проедете через сказочное Бзыбское ущелье. Посетите Голубое озеро и Юпшарский каньон — его панораму вы оцените также с лучшей смотровой площадки Абхазии, Чабгарского карниза. И конечно, навестите главную красавицу региона — высокогорную Рицу. Кроме того, по пути будет остановка у двух знаменитых водопадов: Девичьи слезы и Мужские слезы.
- Город паломников. После вкусного обеда в местной апацхе (традиционное абхазское кафе) вы отправитесь в Новый Афон. Гид расскажет о его знаменитых святынях — Новоафонском монастыре и храме Симона Кананита, построенном в честь одного из двенадцати апостолов. А неподалёку вы увидите красивый рукотворный водопад, созданный монахами.
- Заброшенная станция и лебеди. В завершение вы оцените место с особенной атмосферой — ж/д станцию Псырцха. И погуляете в Приморском парке «Лебединое озеро».
Организационные детали
- Что включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, дегустация мёда и вина.
- Дополнительные расходы:
— обязательные: экологический сбор при посещении озера Рица — 700 руб. /взрослые, 200 руб. /дети 8-11 лет
— по желанию: Новоафонская пещера (открыта по средам, четвергам, субботам и воскресеньям) — 700 руб., Молочный водопад — 300 руб., обед, дача Сталина — 300 руб., храм Лыхны — 300 руб, мандарины в саду (во время программы есть свободное время, в которое возможно посещение этих объектов небольшой компанией или всей группой). Во время экскурсии будет свободное время, когда желающие смогут посетить эти локации.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Взрослый от 12 лет
|1500 ₽
|Дети до 11 лет вкл
|1500 ₽
|Дети до 6 лет без места в автобусе
|Бесплатно
|Дети до 6 лет с местом
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колоннады Гагры
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 8204 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
9 мар 2025
В Абхазию надо вернуться. Много красивых и интересных мест.
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