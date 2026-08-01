В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Катание на лошадях, ночь в уютном коттедже у подножия гор, альпийские луга, дышащие цветочным ароматом, сказочные леса и роскошная архитектура — путешествие в Абхазию начинается»
24 авг в 08:00
26 авг в 08:00
56 000 ₽ за человека
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Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Гагра, до 12:00. Возможен трансфер из Сочи за допл...
«Желающие смогут прогуляться до места на лошадях»
7 сен в 12:00
53 800 ₽
71 733 ₽ за человека
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
Отдохнуть в горах вдали от цивилизации, прокатиться в седле и погулять по Сказочному лесу
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Будем с ветерком кататься по бурным речкам и бездорожью на УАЗе, поднимемся на хребет Ацетука верхом на лошадях, устроим пикник с видом на горы и совершим походы к горным озёрам по цветущим лугам мимо высоких скал и реликтовых лесов»
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
56 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Конные прогулки»
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