Индивидуальный тур в Абхазию из Сочи: Гагра, Сухум, озеро Рица, водопады и города-призраки
Увидеть Новоафонский монастырь, отправиться в горы на внедорожнике и отдохнуть на пляже
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен ...
«Вы погуляете по Гагре, осмотрите высеченный в скале Новоафонский монастыри, сделаете красивые кадры на заброшенной ж/д станции Псырцха и атмосферные фотографии в городах-призраках, покинутых жителями»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от 75 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
30%
Активный тур (экшен-тур) по Абхазии без рюкзаков, с экстримом
Если вы готовы к незабываемым приключениям и экстриму, этот тур для вас
«Красивое, некогда величественное сооружение, пришло в упадок, потому что железная дорога давно не работает, а вместо рельс - пастбище»
14 окт в 10:00
8 сен в 10:00
от 35 000 ₽
50 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На поезде»
Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2:
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Гагре в августе 2026
Сейчас в Гагре в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 24 650 до 75 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Гагре на 2026 год на поезде, 21 ⭐ отзыв, цены от 24650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь