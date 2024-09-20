Туры с животными в Гагре

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Гагре, цены от 46 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
На машине
Конные прогулки
Джиппинг
5 дней
2 отзыва
В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Катание на лошадях, ночь в уютном коттедже у подножия гор, альпийские луга, дышащие цветочным ароматом, сказочные леса и роскошная архитектура — путешествие в Абхазию начинается»
5 мая в 08:00
31 мая в 08:00
49 500 ₽ за человека
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
На машине
Конные прогулки
5 дней
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
Отдохнуть в горах вдали от цивилизации, прокатиться в седле и погулять по Сказочному лесу
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Будем с ветерком кататься по бурным речкам и бездорожью на УАЗе, поднимемся на хребет Ацетука верхом на лошадях, устроим пикник с видом на горы и совершим походы к горным озёрам по цветущим лугам мимо высоких скал и реликтовых лесов»
2 июн в 08:00
7 июн в 08:00
49 500 ₽ за человека
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
3 дня
-
10%
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
«Заедем в форелевое хозяйство, увидим скальный монастырь в ущелье реки Мчишты и водную пещеру»
25 апр в 08:00
28 апр в 08:00
46 800 ₽52 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    20 сентября 2024
    В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
    Тур отличный! Гид и команда супер!
    Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!Тур отличный! Гид и команда супер!
  • К
    Ксения
    10 октября 2023
    В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
    В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим
    читать дальше

    видом из окон. Здорово, что Роман привозил нас покушать в колоритные абхазские рестораны. Было интересно попробовать местную кухню и окунуться в атмосферу Абхазии. Наш отдых немного омрачил тот факт, что мы очень замерзли в горах. Погода в первые дни нашей поездки выдалась дождливой и прохладной. Хоть организаторы и советовали нам взять с собой теплые вещи, но было бы хорошо, чтобы сообщили какие именно. Не очень удачным было расселение в хостеле в г. Ткуарчал: пришлось жить втроём. И в целом у меня от хостела впечатление: неуютно, некрасиво. Город Ткуарчал тоже не понравился. Особенно это чувствовалось на контрасте после коттеджа в горах. У меня сильно кружилась голова, когда мы поднялись на Хребет Ацетук. Но я всё равно хочу в следующем году приехать в горный тур. 😂 Надеюсь, что в следующий раз мне не будет так плохо от разряженного воздуха!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Животные»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
  2. Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
  3. От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Какие места ещё посмотреть в Гагре
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Ресторан «Гагрипш»
  4. Новоафонский монастырь
  5. Голубое озеро
  6. Белые скалы
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Ущелье Черниговка
Сколько стоит тур в Гагре в апреле 2025
Сейчас в Гагре в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 46 800 до 49 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Гагре на 2025 год по теме «Животные», 2 ⭐ отзыва, цены от 46800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь