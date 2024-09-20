В седле, на внедорожниках и пешком: 5 дней в Абхазии
Заглянуть на обед к местным, побывать на домашней винодельне и прокатиться верхом
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Катание на лошадях, ночь в уютном коттедже у подножия гор, альпийские луга, дышащие цветочным ароматом, сказочные леса и роскошная архитектура — путешествие в Абхазию начинается»
5 мая в 08:00
31 мая в 08:00
49 500 ₽ за человека
Треккинг по альпийским лугам Абхазии: 5 дней в окружении гор, звёзд и цветов
Отдохнуть в горах вдали от цивилизации, прокатиться в седле и погулять по Сказочному лесу
Начало: КПП Псоу, Абхазия (после прохождения границы с РФ)...
«Будем с ветерком кататься по бурным речкам и бездорожью на УАЗе, поднимемся на хребет Ацетука верхом на лошадях, устроим пикник с видом на горы и совершим походы к горным озёрам по цветущим лугам мимо высоких скал и реликтовых лесов»
2 июн в 08:00
7 июн в 08:00
49 500 ₽ за человека
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10%
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
«Заедем в форелевое хозяйство, увидим скальный монастырь в ущелье реки Мчишты и водную пещеру»
25 апр в 08:00
28 апр в 08:00
46 800 ₽
52 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ММарина20 сентября 2024Тур отличный! Гид и команда супер!
- ККсения10 октября 2023В целом мне очень понравилась поездка! Насыщенная программа, весёлый гид, хорошая компания! Впечатлили горы, водопады, озера. Понравился коттедж с потрясающим
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Животные»
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