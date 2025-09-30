Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии
Насладитесь живописными видами Абхазии, посетив озеро Рица, каньоны и водопады. Это уникальная возможность увидеть природу во всей её красе
30 сен в 07:00
1 окт в 07:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни и горы
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона, где история и природа сливаются в единое целое. Откройте для себя святыни, горы и уникальные пещеры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
27 сен в 12:00
2862 ₽
3180 ₽ за человека
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарующая Рица - из Нового Афона
Увидеть страну без туристических клише
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9900 ₽
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
