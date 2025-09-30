Сейчас в Новом Афоне в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 2862 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5