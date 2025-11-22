Это путешествие объединяет самые живописные уголки республики. Вы увидите рукотворный водопад и Новоафонский монастырь, посетите церковь Симона Кананита.
Затем маршрут пройдёт через Юпшарский каньон, Голубое озеро и стеклянный мост, а завершится у озера Рица — одного из красивейших мест Кавказа.
Вас ждут яркие фото, свежий горный воздух, дегустация абхазских вин и знакомство с богатой историей края.
Затем маршрут пройдёт через Юпшарский каньон, Голубое озеро и стеклянный мост, а завершится у озера Рица — одного из красивейших мест Кавказа.
Вас ждут яркие фото, свежий горный воздух, дегустация абхазских вин и знакомство с богатой историей края.
Описание экскурсии
8:00 — сбор группы и выезд из Сухума
9:00 — Новый Афон
- Рукотворный водопад — место, где мощные потоки воды создают живописную картину
- Новоафонский монастырь — духовный центр, где вы узнаете о его истории и значении для православия
- Церковь Симона Кананита — древняя святыня
- Приморский парк — прогулка по аллеям с видом на море и горы
11:00 — свободное время на обед
Наслаждаемся национальной кухней Абхазии, пробуем ачмy, мамалыгу, сулугуни и ароматные вина (за доплату).
13:00 — переезд к озеру Рица
- Стеклянный мост — виды на каньон и реку
- Юпшарский каньон (Каменный мешок) — скалы и узкие ущелья
- Голубое озеро — необычный оттенок воды, который меняется в зависимости от освещения
- Озеро Рица — жемчужина Абхазии
17:00 — дегустация местных вин и деликатесов
Пробуем домашние вина, чачу и традиционные угощения. Говорим о секретах абхазского виноделия.
19:00–20:00 — возвращение в Сухум
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике УАЗ с открытым верхом. При плохой погоде крыша закрывается
- Питание за доплату — 600–700 ₽. По желанию группы можем также добавить в программу посещение Молочного водопада — 300 ₽ за чел, Новоафонской пещеры — 700 ₽ за чел., дачи Сталина — 300 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3240 ₽
|Дети до 12 лет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 185 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!».
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Фотопрогулка
до 8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
22 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны Души
Начало: В Сухуме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сухума - к озеру Рица через Новый Афон
Насладитесь путешествием по Абхазии: от древнего Нового Афона до живописного озера Рица. Уникальный маршрут с комфортом и без суеты
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.