Индивидуальная
до 4 чел.
Мистика призрачных поселков: Ткуарчал и окрестности
Мистика призрачных поселков Ткуарчала манит путешественников, ищущих нетривиальные маршруты. Погрузитесь в историю и насладитесь природными красотами
16 дек в 08:30
17 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - через все земли древнего Самурзакана
Погрузитесь в историю и культуру восточной Абхазии, посетив древние руины и уникальные природные объекты. Увлекательное путешествие для любителей неизведанного
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
19 231 ₽ за всё до 7 чел.
Нам экскурсия понравилась. Если вы любите исторические факты так же как и мы то эта экскурсия для вас. Гид Андрей
