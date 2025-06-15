Мои заказы

Келасурская стена – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Келасурская стена» в Сухуме, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистика призрачных поселков: Ткуарчал и окрестности
Мистика призрачных поселков Ткуарчала манит путешественников, ищущих нетривиальные маршруты. Погрузитесь в историю и насладитесь природными красотами
16 дек в 08:30
17 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
На машине
На микроавтобусе
7 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Из Сухума - через все земли древнего Самурзакана
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - через все земли древнего Самурзакана
Погрузитесь в историю и культуру восточной Абхазии, посетив древние руины и уникальные природные объекты. Увлекательное путешествие для любителей неизведанного
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
19 231 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    15 июня 2025
    Из Сухума - через все земли древнего Самурзакана
    Нам экскурсия понравилась. Если вы любите исторические факты так же как и мы то эта экскурсия для вас. Гид Андрей
    читать дальше

    очень интересно и полноценно все рассказал, ответил на все наши вопросы. Теперь можно сказать, что мы проехали всю республику от одного края до другого. 😉🙂

