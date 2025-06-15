Мои заказы

Гальское водохранилище – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Гальское водохранилище» в Сухуме, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
На машине
6.5 часов
19 отзывов
Групповая
до 15 чел.
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
2800 ₽ за человека
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
На машине
На микроавтобусе
7 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Из Сухума - через все земли древнего Самурзакана
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сухума - через все земли древнего Самурзакана
Погрузитесь в историю и культуру восточной Абхазии, посетив древние руины и уникальные природные объекты. Увлекательное путешествие для любителей неизведанного
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
19 231 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    15 июня 2025
    Из Сухума - через все земли древнего Самурзакана
    Нам экскурсия понравилась. Если вы любите исторические факты так же как и мы то эта экскурсия для вас. Гид Андрей
    читать дальше

    очень интересно и полноценно все рассказал, ответил на все наши вопросы. Теперь можно сказать, что мы проехали всю республику от одного края до другого. 😉🙂

