Шакуранский водопад – экскурсии в Сухуме

Найдено 4 экскурсии в категории «Шакуранский водопад» в Сухуме, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
На машине
6.5 часов
19 отзывов
Групповая
до 15 чел.
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
2800 ₽ за человека
Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистика призрачных поселков: Ткуарчал и окрестности
Мистика призрачных поселков Ткуарчала манит путешественников, ищущих нетривиальные маршруты. Погрузитесь в историю и насладитесь природными красотами
16 дек в 08:30
17 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
На машине
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
Проехать по Военно-Сухумской дороге и открыть природную красоту Абхазии
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Из Сухума - в Черниговку
На автобусе
3.5 часа
13 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - в Черниговку
Черниговка - это место, где можно забыть о городской суете. Водопады, леса и целебные источники ждут тех, кто готов к новым открытиям
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 14:15
11 дек в 14:15
13 дек в 14:15
1300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    17 ноября 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Мы ездили на экскурсию с гидом по имени Гор — и это было одно из самых приятных путешествий за последнее
    читать дальше

    время. Особенно порадовало, что Гор никогда не торопил нас, позволял идти в своём темпе и ничего не навязывал. Атмосфера получилась спокойной, уважительной и очень комфортной — то, что нужно в путешествии по Абхазии.

    Гор потрясающе эрудирован: какой вопрос ни задай — от истории и культуры до юридических тонкостей — он отвечает глубоко, интересно и простыми словами. Чувствуется и образование, и настоящая любовь к своей стране.

    Маршрут у нас был насыщенный: пять водопадов, заброшенный город нефтяников/горняков Туар Чал — и везде Гор находил детали, на которые сам бы никогда не обратил внимания.

    Отдельная благодарность за неожиданно тёплый жест — подарки из Абхазии. Это было очень трогательно и по-домашнему.

    Экскурсия понравилась всем: и нам, родителям, и дочери Ане (21 год). Остались лёгкие ноги, светлая голова и желание вернуться.

    Однозначно рекомендуем!

  • О
    Ольга
    3 октября 2025
    Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
    Спасибо Сергею за то, что показал невероятную природу Абхазии.
  • И
    Ирина
    29 сентября 2025
    Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
    Прекрасное приключение, которое останется в памяти надолго.
    Сергей отличный гид - внимательный, ответственный, чувствуется большой опыт общения с разными людьми. И
    читать дальше

    просто классный водитель:-)
    Пейзажи захватывают. . Это невозможно описать, это надо увидеть хотя бы однажды своими глазами!
    Если есть желание и возможность, обязательно посетите эти чудесные места.
    Дорога на автомобиле не самая сложная для пассажира, тряска присутствует, но бывало и похуже)
    Пеший спуск в каньон и подъем обратно требует удобной обуви и отсутствия алкоголя в крови)
    Особых спортивных данных не требуется, но нужно быть внимательным, идти аккуратно и прислушиваться к советам Сергея. Награда за труды - волшебное место, где вода, скалы и небо сливаются воедино.
    Рекомендую поездку для взрослых, с детьми думаю не стоит, пусть подрастут.
    Сергею наша благодарность за приятное общение, крутое путешествие и вкуснейший кофе на берегу реки!

  • Е
    Елена
    16 сентября 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Замечательная, волшебная, познавательная, красивая (не хватает эпитетов для описания) экскурсия, проведенная Гором по "призрачным" поселкам. Поражает начитанность, осведомленность и врожденная интеллигентность гида! Однозначно рекомендую!
  • А
    Алексей
    2 сентября 2025
    Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
    Экскурсия превосходная! Сергей отличный водитель, и езда по бездорожью оставила массу впечатлений! Природа Абхазии впечатляет! Места очень красивые, по этому
    читать дальше

    маршруту нет толпы туристов, по крайней мере нам они не попались и можно сделать очень красивые фотографии. На обратном пути заехали на обед, где очень вкусно готовят. Рекомендую!

  • А
    Алеся
    27 августа 2025
    Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
    Это одно из самых увлекательных путешествий, оно не простое, но оно того стоит, советую!!!
  • И
    Илья
    6 августа 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Все очень понравилось, была насыщенная программа.
  • А
    Алëна
    6 августа 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Гор - настоящий проводник в самое Сердце Абхазии. Учитывает миллион нюансов, может рассказать о своей стране 100500 фактов почти из
    читать дальше

    любой сферы жизни, из которых собирается причудливый и пестрый мир Кавказа.

    Комфорт - на высшем уровне. Кроме кроссовок никакая специальная снаряга не нужна, всё цивилом ходится.

    Никакой спешки. Минимум людей вокруг. Только спокойное дыхание ушедшей советской цивилизации.

  • Е
    Екатерина
    2 августа 2025
    Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
    Огромное спасибо Сергею за такую потрясающую экскурсию!!! Прекрасные маршруты, бесподобная красота природы, попадали на каждую локацию раньше основной массы туристов,
    читать дальше

    могли гулять, фотографироваться без других людей на заднем фоне, узнали от Сергея много нового и интересного, кайфовали в пути до каждой точки под музыку, вкусно покушали в конце нашего пути))) мы точно вернемся в следующий раз!!!

  • М
    Мария
    17 июля 2025
    Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
    Невероятное, потрясающее, необыкновенное, восхитительное путешествие подарил нашей семье Сергей! С него началось знакомство с Абхазией. И это было самое правильное
    читать дальше

    наше решение. Невероятной красоты природа, невероятные, иногда трудные (для нас не подготовленные городских жителей) тропы. Но оно того стоило! Сергей-это вообще замечательный человек, который поддерживал, страховая, подбадривал, не торопил. Именно он, с его юмором, человечность сделал этот день для нас незабываемым! Домой Сергей нас доставил грязных (кто-то на попе проехал по тропинке), в мокрых кроссах (мы пробирались в пещере, переходили реку), но таких счастливых! Огромное, человеческое спасибо, Сергей! Отличная программа, отличный гид!

  • Э
    Эльвина
    7 июля 2025
    Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
    Экскурс кайф! 💯
    Не те места которые посещают все, найти проход в образовавшиеся 130 лет назад ущелья, где водопады, где высота
    читать дальше

    80 метров. Очень впечатлило.
    Машина огонь! Мы ездили не в самую лучшую погоду, но несмотря на дождь мы не промокли. Когда нужно открывали, когда нужно закрывали верх. Очень атмосферно.
    Сергей, спасибо вам за то что показали места не доступные для обычной экскурсии. Я в восторге😍 могу сказать, сыну в 8 лет зашло 👍🏻 мне, для начинающего любителя новых мест, где нужно найти нетронутую красоту 100500%
    Жаль фото не передает всей красоты! Но рекомендую тур однозначно!
    Хочу ли я приехать еще? 💯

  • О
    Ольга
    28 июня 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Потрясающая экскурсия!
    Спасибо Гору за красивейшие места и интересные рассказы.
    Рекомендую.
  • Ю
    Юрий
    14 июня 2025
    Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
    Экскурсия замечательная! Еще раз убедился сколь красива и разнообразна природа Абхазии! Очень понравился гид Сергей, рассказал очень много интересного как
    читать дальше

    по маршруту, так и про жизнь в Абхазии в целом, помогал по дороге к водопадам, которая порой оказалась не очень простой, показал уйму захватывающих дух пейзажей. Всем любителям природы и гор однозначно рекомендую съездить на эту экскурсию, наберетесь впечатлений и отличного настроения! Организаторам и отдельно Сергею огромное спасибо!!!

  • Ю
    Юрий
    7 июня 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Действительно есть определенная мистика и таинственность в этих поселках, но призрачными их не назовешь, поскольку жизнь в них есть и
    читать дальше

    это, безусловно, радует. Сама экскурсия замечательно построена ее автором. Ну, у Гора иначе быть не может. Получили огромное удовольствие от поездки. Очередной раз респект тебе, Гор!

  • Н
    Николай
    6 июня 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Прекрасная экскурсия с отличной организацией всех ее этапов. Гор профессионал своего дела с богатым запасом знаний не только своей страны, но и мировой экономики, юриспруденции, политологии. Приятно удивил.
  • Н
    Надежда
    5 июня 2025
    Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
    Ездили с Гором на озеро Рица и и по его же рекомендации решили перед отъездом из Абхазии поехать и в
    читать дальше

    восточную часть прекрасной республики.

    Мы думали, что после Рицы нас больше ничего не впечатлит, но Ткуарчал это просто восторг🔥
    Не могли оторваться от водопадов😍 Уникальная природа, цветущие кустарники разноцветной гортензии, величественные водопады с мощнейшими потоками воды, бурные горные реки, подвесные мостики, красивейшая архитектура хоть и полузаброшенных зданий, вкуснейшая кухня в горах с видом на водопад, всего и не перечислить. 🥰 И всё это в сопровождении интересных и увлекательных рассказов нашего умнейшего уже друга Гора. 🤗

    Словом, фееричная получилась поездка😍👍🏻 Это однозначно нужно увидеть👌🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Шакуранский водопад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. К водопадам и заброшенным городам из Сухума
  2. Мистика «призрачных» поселков: Ткуарчал и окрестности
  3. Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
  4. Из Сухума - в Черниговку
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Новоафонский монастырь
  3. Голубое озеро
  4. Ущелье Черниговка
  5. Термальные источники Кындыг
  6. Самое главное
  7. Юпшарский каньон
  8. Ботанический сад
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Шакуранский водопад" можно забронировать 4 экскурсии от 1300 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
