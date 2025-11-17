Групповая
до 15 чел.
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистика призрачных поселков: Ткуарчал и окрестности
Мистика призрачных поселков Ткуарчала манит путешественников, ищущих нетривиальные маршруты. Погрузитесь в историю и насладитесь природными красотами
16 дек в 08:30
17 дек в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
Проехать по Военно-Сухумской дороге и открыть природную красоту Абхазии
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - в Черниговку
Черниговка - это место, где можно забыть о городской суете. Водопады, леса и целебные источники ждут тех, кто готов к новым открытиям
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 14:15
11 дек в 14:15
13 дек в 14:15
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия17 ноября 2025Мы ездили на экскурсию с гидом по имени Гор — и это было одно из самых приятных путешествий за последнее
- ООльга3 октября 2025Спасибо Сергею за то, что показал невероятную природу Абхазии.
- ИИрина29 сентября 2025Прекрасное приключение, которое останется в памяти надолго.
Сергей отличный гид - внимательный, ответственный, чувствуется большой опыт общения с разными людьми. И
- ЕЕлена16 сентября 2025Замечательная, волшебная, познавательная, красивая (не хватает эпитетов для описания) экскурсия, проведенная Гором по "призрачным" поселкам. Поражает начитанность, осведомленность и врожденная интеллигентность гида! Однозначно рекомендую!
- ААлексей2 сентября 2025Экскурсия превосходная! Сергей отличный водитель, и езда по бездорожью оставила массу впечатлений! Природа Абхазии впечатляет! Места очень красивые, по этому
- ААлеся27 августа 2025Это одно из самых увлекательных путешествий, оно не простое, но оно того стоит, советую!!!
- ИИлья6 августа 2025Все очень понравилось, была насыщенная программа.
- ААлëна6 августа 2025Гор - настоящий проводник в самое Сердце Абхазии. Учитывает миллион нюансов, может рассказать о своей стране 100500 фактов почти из
- ЕЕкатерина2 августа 2025Огромное спасибо Сергею за такую потрясающую экскурсию!!! Прекрасные маршруты, бесподобная красота природы, попадали на каждую локацию раньше основной массы туристов,
- ММария17 июля 2025Невероятное, потрясающее, необыкновенное, восхитительное путешествие подарил нашей семье Сергей! С него началось знакомство с Абхазией. И это было самое правильное
- ЭЭльвина7 июля 2025Экскурс кайф! 💯
Не те места которые посещают все, найти проход в образовавшиеся 130 лет назад ущелья, где водопады, где высота
- ООльга28 июня 2025Потрясающая экскурсия!
Спасибо Гору за красивейшие места и интересные рассказы.
Рекомендую.
- ЮЮрий14 июня 2025Экскурсия замечательная! Еще раз убедился сколь красива и разнообразна природа Абхазии! Очень понравился гид Сергей, рассказал очень много интересного как
- ЮЮрий7 июня 2025Действительно есть определенная мистика и таинственность в этих поселках, но призрачными их не назовешь, поскольку жизнь в них есть и
- ННиколай6 июня 2025Прекрасная экскурсия с отличной организацией всех ее этапов. Гор профессионал своего дела с богатым запасом знаний не только своей страны, но и мировой экономики, юриспруденции, политологии. Приятно удивил.
- ННадежда5 июня 2025Ездили с Гором на озеро Рица и и по его же рекомендации решили перед отъездом из Абхазии поехать и в
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Шакуранский водопад»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Шакуранский водопад" можно забронировать 4 экскурсии от 1300 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Шакуранский водопад», 48 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль