Путешествуйте по Рицинскому национальному парку вместе с экскурсоводом
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Рицинскому национальному парку.
Вас ждет обзор «визитных карточек» Страны души, а также фольклорный концерт с песнями, танцами и застольем в селе Дурипш.
Вас ждет обзор «визитных карточек» Страны души, а также фольклорный концерт с песнями, танцами и застольем в селе Дурипш.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Озеро Рица
- Водопад «Молочный»
- Водопад «Птичий клюв»
- Село Лыхны
- Храм X века
- Поляна «Лыхнашта»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
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Озеро Рица – одна из жемчужин Абхазии. Это воплощенные спокойствие и мудрость высокогорья, изумительного цвета гладь воды, прозрачный чистейший воздух и кавказское гостеприимство. Рица – дно из тех мест, которые никак не хочется покидать.
Помимо главных «визитных карточек» Абхазии, вы побываете также в селе Лыхны, увидите храм X века, пройдетесь по священной поляне «Лыхнашта» и увидите фольклорный концерт в селе Дурипш с национальными песнями и танцами.
Застолье порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.
По вторникам в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Фольклорный концерт
- Дегустация вина, меда и сыра
- Что не входит
- Экологический сбор в рицинский национальный парк (взрослый/700 рублей, детский (до 12 лет)/ 200 рублей, детский (до 8 лет) – бесплатно)
- Водопад «Молочный» и водопад «Птичий клюв» (300 рублей)
- Застолье (взрослый/1000 рублей, детский/ 700 рублей)
- Тарзанка, по желанию
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам в 9:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
19 июля 2023
Ожидала большего. Все бегом-бегом, не успеваешь толком насладиться моментом. Народу очень много в июле, что тоже напрягало(на застолье, к сожалению, не поехали по своим причинам
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