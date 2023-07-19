Озеро Рица и абхазское застолье

Путешествуйте по Рицинскому национальному парку вместе с экскурсоводом

4
1 отзыв
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Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Рицинскому национальному парку.

Вас ждет обзор «визитных карточек» Страны души, а также фольклорный концерт с песнями, танцами и застольем в селе Дурипш.
Озеро Рица и абхазское застолье
Озеро Рица и абхазское застолье
Озеро Рица и абхазское застолье
Озеро Рица и абхазское застолье
Озеро Рица и абхазское застолье
Озеро Рица и абхазское застолье
Ближайшие даты:
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сен
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сен
19
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сен
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Что вас ожидает:

  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина»
  • Озеро Рица
  • Водопад «Молочный»
  • Водопад «Птичий клюв»
  • Село Лыхны
  • Храм X века
  • Поляна «Лыхнашта»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

Озеро Рица – одна из жемчужин Абхазии. Это воплощенные спокойствие и мудрость высокогорья, изумительного цвета гладь воды, прозрачный чистейший воздух и кавказское гостеприимство. Рица – дно из тех мест, которые никак не хочется покидать.
Помимо главных «визитных карточек» Абхазии, вы побываете также в селе Лыхны, увидите храм X века, пройдетесь по священной поляне «Лыхнашта» и увидите фольклорный концерт в селе Дурипш с национальными песнями и танцами.
Застолье порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.

По вторникам в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
  • Фольклорный концерт
  • Дегустация вина, меда и сыра
Что не входит
  • Экологический сбор в рицинский национальный парк (взрослый/700 рублей, детский (до 12 лет)/ 200 рублей, детский (до 8 лет) – бесплатно)
  • Водопад «Молочный» и водопад «Птичий клюв» (300 рублей)
  • Застолье (взрослый/1000 рублей, детский/ 700 рублей)
  • Тарзанка, по желанию
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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К
19 июля 2023
Ожидала большего. Все бегом-бегом, не успеваешь толком насладиться моментом. Народу очень много в июле, что тоже напрягало(на застолье, к сожалению, не поехали по своим причинам

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