Во время данного тура вы посетите церковь Кармравор, увидите, как изготавливают шоколад Гурме Дурме и попробуете его на вкус, отправитесь к церкви в честь создателя армянского алфавита — Св.
Месропа Маштоца в селе Ошакан, а также продегустируете вина на одном из самых крупных винных заводов Армении.
Месропа Маштоца в селе Ошакан, а также продегустируете вина на одном из самых крупных винных заводов Армении.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Во время тура вы посетите:
- Церковь Кармравор или св. Астватсатсин (св. Богородицы) расположена на возвышенности Аштарака. Внутри крестово-купольной церкви сохранилась фреска, присущая христианскому искусству 7 века. На территории Кармравора много интересных хачкаров (крест-камень), наиболее популярным среди которых является Цак-Кар (дырявый камень), получивший свое название благодаря щели на пьедестале (1268 г). Здесь по сей день хранятся предметы старины, заслуживающие особого внимания.
- Церковь святого Месропа Маштоца находится в селе Ошакан (район Арагацотн). Это главная церковь епархии Аргацотна. В самом начале она была часовней, построенной Вааном Аматуни на гробнице Месропа Маштоца в 443 году. Маштоц был основателем армянского алфавита и одним из самых важных фигур в истории Армении.
- Гурме Дурме — производитель шоколада в Армении с 2007 года. Секрет развития этого армянского бренда заключается в сочетании очень вкусного качественного шоколада с отличными инновационными идеями в области подарочной упаковки. Гурме Дурме, Дом шоколада создал новую возможность и предлагает посетить шоколадную галерею в Аштараке, где посетители познакомятся с историей шоколада, продегустируют свежеприготовленный шоколад, увидят из окна галереи как работает фабрика.
- Компания «Армения Вайн» была создана семьями Варданян и Мкртчян как проявления любви к Родине, природе и культуре. Все началось в 2006 году с первых закладок виноградников в Армавирском регионе, впоследствии превратившись в большой винодельный проект. Сама винодельня была создана в 2008 году. Она расположена в Арагацотнском районе, одном из множества виноградственных регионов Армении, между Ереваном и горой Арагац, наивысшей точкой Армении. На сегодняшний день компания Армения Вайн представляет собой образцовую винодельню, где многовековое Армянское виноделие проживает момент своего ренессанса. Кроме дегустации вин в тур входит и посещение музея. Вы можете выбрать следующие винные пакеты: Вариант 1. Дегустация 3 видов вин «Ереван» и посещение музея по цене 8000 драм/чел. Вариант 2. Дегустация 3 видов вин «Такар» и посещение музея по цене 9500 драм/чел. Также доступны другие винные пакеты. Бронирование нужно сделать заранее!
Шоколадный дом не работает по воскресеньям.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (1-3 чел. без гида)
|$120
|Стандартный билет (1-3 чел. с гидом)
|$160
|Стандартный билет (4-7 чел. без гида)
|$160
|Стандартный билет (4-6 чел. с гидом)
|$200
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Кармравор
- Церковь в Ошакане в честь Св. Месропа Маштоца
- Шоколадный дом Гурме Дурме
- Винный завод Армения Вайн
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Билет в шоколадный дом
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Пакет винного завода (варианты представлены в описании)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Шоколадный дом не работает по воскресеньям.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Оплата принимается наличными в драмах. Бронь в шоколадном доме и в винном заводе необходимо поставить заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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