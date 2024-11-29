Живописное путешествие на высоту более 3000 метров + треккинг и пикник по желанию
Эта поездка подойдёт как тем, кто хочет активно провести время на природе, так и тем, кто желает просто расслабиться среди захватывающих видов, замедлиться. Озеро Рапи — место, где мало туристов, поэтому контакт с горами здесь особенный. Вы насладитесь самой высокой вершиной Армении — Арагацем. И повстречаете разных зверюшек.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
По дороге остановимся у фуд-корта с супермаркетом, купим всё необходимое для пикника в горах (по желанию). В пути побеседуем на любые темы, связанные с Арменией, послушаем настоящую армянскую музыку. Гора Арагац — это не просто гора, она богата озёрами, водопадами, пещерами, крепостями, петроглифами. Я расскажу вам про них, пробужу желание изучить гору и с других сторон!
Точки маршрута
Аллея букв (памятник армянскому алфавиту). Здесь вы узнаете историю создания уникального алфавита, хранящего в себе тайну связи с таблицей Менделеева.
Озеро Рапи на высоте 3001 м над уровнем моря, с видом на самую высокую вершину Армении! Устроим пикник среди невероятных пейзажей. Увидим сусликов, больших хищных птиц — орлов, ястребов, стервятников и, конечно, овечек и коров.
Треккинг на выбор (по желанию):
озеро Мтналич (1,5 км в одну сторону с набором высоты 450 м)
озеро Астхкан (1 км в одну сторону с набором высоты 150 м)
Если не захотите ходить пешком, то просто побудем у озера Рапи подольше, по-настоящему отдохнем от городской суеты (можете взять с собой книжку).
Организационные детали
Для треккинга нужны удобная обувь (тропа будет каменистой), палки, головной убор, ветровка и дождевик (на всякий случай)
Экскурсия проводится с июня по ноябрь. В случае плохой погоды её придётся отменить либо заменить другим интересным маршрутом на выбор
Дорога в одну сторону занимает около 3 часов (4 часа с учётом остановки у гипермаркета)
Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Nissan Xterra
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арутюн — ваш гид в Ереване
Меня зовут Арутюн, я люблю свою страну и очень хочу поделиться её красотами с хорошими людьми! По образованию экономист. Занимаюсь индивидуальными турами с 2018 года. Увлекаюсь фотографиями, видеосъёмкой на квадрокоптер, этнографическими танцами, садоводством. В свободное время изучаю уголки нашей удивительной Армении и её достопримечательности — как исторические, так и природные. Желаю всем хорошего настроения!