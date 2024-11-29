Арагац - с нового ракурса. Поездка на озеро Рапи

Живописное путешествие на высоту более 3000 метров + треккинг и пикник по желанию
Эта поездка подойдёт как тем, кто хочет активно провести время на природе, так и тем, кто желает просто расслабиться среди захватывающих видов, замедлиться. Озеро Рапи — место, где мало туристов, поэтому контакт с горами здесь особенный. Вы насладитесь самой высокой вершиной Армении — Арагацем. И повстречаете разных зверюшек.
Арагац - с нового ракурса. Поездка на озеро Рапи
Арагац - с нового ракурса. Поездка на озеро Рапи
Арагац - с нового ракурса. Поездка на озеро Рапи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

По дороге остановимся у фуд-корта с супермаркетом, купим всё необходимое для пикника в горах (по желанию). В пути побеседуем на любые темы, связанные с Арменией, послушаем настоящую армянскую музыку. Гора Арагац — это не просто гора, она богата озёрами, водопадами, пещерами, крепостями, петроглифами. Я расскажу вам про них, пробужу желание изучить гору и с других сторон!

Точки маршрута

Аллея букв (памятник армянскому алфавиту). Здесь вы узнаете историю создания уникального алфавита, хранящего в себе тайну связи с таблицей Менделеева.

Озеро Рапи на высоте 3001 м над уровнем моря, с видом на самую высокую вершину Армении! Устроим пикник среди невероятных пейзажей. Увидим сусликов, больших хищных птиц — орлов, ястребов, стервятников и, конечно, овечек и коров.

Треккинг на выбор (по желанию):

  • озеро Мтналич (1,5 км в одну сторону с набором высоты 450 м)
  • озеро Астхкан (1 км в одну сторону с набором высоты 150 м)

Если не захотите ходить пешком, то просто побудем у озера Рапи подольше, по-настоящему отдохнем от городской суеты (можете взять с собой книжку).

Организационные детали

  • Для треккинга нужны удобная обувь (тропа будет каменистой), палки, головной убор, ветровка и дождевик (на всякий случай)
  • Экскурсия проводится с июня по ноябрь. В случае плохой погоды её придётся отменить либо заменить другим интересным маршрутом на выбор
  • Дорога в одну сторону занимает около 3 часов (4 часа с учётом остановки у гипермаркета)
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Nissan Xterra

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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