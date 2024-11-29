Эта поездка подойдёт как тем, кто хочет активно провести время на природе, так и тем, кто желает просто расслабиться среди захватывающих видов, замедлиться. Озеро Рапи — место, где мало туристов, поэтому контакт с горами здесь особенный. Вы насладитесь самой высокой вершиной Армении — Арагацем. И повстречаете разных зверюшек.

Описание экскурсии

По дороге остановимся у фуд-корта с супермаркетом, купим всё необходимое для пикника в горах (по желанию). В пути побеседуем на любые темы, связанные с Арменией, послушаем настоящую армянскую музыку. Гора Арагац — это не просто гора, она богата озёрами, водопадами, пещерами, крепостями, петроглифами. Я расскажу вам про них, пробужу желание изучить гору и с других сторон!

Точки маршрута

Аллея букв (памятник армянскому алфавиту). Здесь вы узнаете историю создания уникального алфавита, хранящего в себе тайну связи с таблицей Менделеева.

Озеро Рапи на высоте 3001 м над уровнем моря, с видом на самую высокую вершину Армении! Устроим пикник среди невероятных пейзажей. Увидим сусликов, больших хищных птиц — орлов, ястребов, стервятников и, конечно, овечек и коров.

Треккинг на выбор (по желанию):

озеро Мтналич (1,5 км в одну сторону с набором высоты 450 м)

озеро Астхкан (1 км в одну сторону с набором высоты 150 м)

Если не захотите ходить пешком, то просто побудем у озера Рапи подольше, по-настоящему отдохнем от городской суеты (можете взять с собой книжку).

Организационные детали