Друзья, приглашаю вас в путешествие к одному из самых живописных мест Армении — озеру, которое родилось из ледников, у подножия северной вершины Арагац на высоте 3000 м. Вы проведёте чудесный день — подышите чистейшим воздухом, отдохнёте на пикнике, оцените разнообразие флоры и фауны и с моей помощью попробуете себя в сапсёрфинге, если захотите.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Из Еревана мы отправимся в область Арагацотн. По дороге есть фудкорт — можем остановиться и купить продукты для пикника, который я для вас с удовольствием приготовлю.
- Далее едем к северной вершине Арагаца — самой высокой точке Армении на уровне 4090 м. над уровнем моря. Проезжая по горной дороге, вы полюбуетесь живописными пейзажами и даже сможете увидеть сусликов в естественной среде обитания.
- Остановимся у красивого высокогорного озера Рапи, где вас ждут душевный пикник и море классных фотографий и видео с дрона. Только вы, озеро, горы, солнце, а по желанию ещё и сапборд — я обязательно научу вас кататься на нём, если вы захотите.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: аренда сапа — 15 000 драмов, продукты для пикника — по желанию.
- Поездка проходит на внедорожнике Toyota 4Runner. До озера Рапи будем ехать примерно 2 часа.
- Фотографии и видео с дрона вы получите в день поездки.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 4 лет.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваш гид в Ереване
Привет всем! В сфере экстремального туризма я уже более 11 лет. Организую пешие походы, джип-туры, кемпинг, фрирайд, сноукайтинг, велотуры, сталкеринг. Свои туры я провожу на удобном внедорожнике, также предоставляю клиентам необходимое снаряжение. С помощью дрона создаю высококлассный цифровой контент: видео и фотографии, которыми делюсь со своими клиентами, чтобы навсегда запечатлеть эти незабываемые кадры в их памяти.Задать вопрос
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