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Друзья, приглашаю вас в путешествие к одному из самых живописных мест Армении — озеру, которое родилось из ледников, у подножия северной вершины Арагац на высоте 3000 м. Вы проведёте чудесный день — подышите чистейшим воздухом, отдохнёте на пикнике, оцените разнообразие флоры и фауны и с моей помощью попробуете себя в сапсёрфинге, если захотите.