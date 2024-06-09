Вино — благородный напиток, который дарит нам философские открытия, а архитектура — одно из высших проявлений человеческой мысли. Этот нарратив и будет нашей точкой отсчёта.
Вы пройдётесь по Еревану, познакомитесь с судьбами создавших его людей, насладитесь лучшим вином и создадите свою палитру впечатлений. Узнаете, почему Таманян укрыт пледом, и увидите первый Ford.
Вы пройдётесь по Еревану, познакомитесь с судьбами создавших его людей, насладитесь лучшим вином и создадите свою палитру впечатлений. Узнаете, почему Таманян укрыт пледом, и увидите первый Ford.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Архитектурная прогулка: советская афера и первый Ford
Вы рассмотрите оперный театр — последнее и незавершённое творение Александра Таманяна. Оцените Матенадаран — сооружение, которое объединило в себе средневековую и современную архитектуру. Разгадаете секреты Каскада — комплекса со скрытым посланием и редкостями из коллекции бизнесмена Джерарда Гафесчяна. И узнаете:
- Зачем архитектора Таманяна укрыли пледом
- Почему на огромном триптихе не прорисованы руки писателя
- Что делает в центре Еревана первый Ford и макет военного корабля времён Второй мировой войны
- Какой уголок Еревана самый тусовочный и где прячутся лучшие пабы столицы
- Почему Каскад — афера советского периода
Дегустация вина
Вы попробуете четыре вида армянского вина от современных мастеров — побываете в двух интересных барах и насладитесь напитками на свежем воздухе в уютных двориках. Мы расскажем, зачем император Николай I приезжал в Ереван, почему во времена персидского владычества христиане не выходили из дома в дождь и как всё это связано с виноделием.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида, винные дегустации, прохладительные напитки для детей
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ани — ваша команда гидов в Ереване
Дорогие гости, я представляю команду профессиональных гидов в Ереване, работаю в туризме с 2008 года. С детства интересовалась рассказами о путешествиях, а ещё мне было невероятно скучно на всех школьныхЗадать вопрос
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