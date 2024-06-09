Вино — благородный напиток, который дарит нам философские открытия, а архитектура — одно из высших проявлений человеческой мысли. Этот нарратив и будет нашей точкой отсчёта. Вы пройдётесь по Еревану, познакомитесь с судьбами создавших его людей, насладитесь лучшим вином и создадите свою палитру впечатлений. Узнаете, почему Таманян укрыт пледом, и увидите первый Ford.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Архитектурная прогулка: советская афера и первый Ford

Вы рассмотрите оперный театр — последнее и незавершённое творение Александра Таманяна. Оцените Матенадаран — сооружение, которое объединило в себе средневековую и современную архитектуру. Разгадаете секреты Каскада — комплекса со скрытым посланием и редкостями из коллекции бизнесмена Джерарда Гафесчяна. И узнаете:

Зачем архитектора Таманяна укрыли пледом

Почему на огромном триптихе не прорисованы руки писателя

Что делает в центре Еревана первый Ford и макет военного корабля времён Второй мировой войны

Какой уголок Еревана самый тусовочный и где прячутся лучшие пабы столицы

Почему Каскад — афера советского периода

Дегустация вина

Вы попробуете четыре вида армянского вина от современных мастеров — побываете в двух интересных барах и насладитесь напитками на свежем воздухе в уютных двориках. Мы расскажем, зачем император Николай I приезжал в Ереван, почему во времена персидского владычества христиане не выходили из дома в дождь и как всё это связано с виноделием.

Организационные детали