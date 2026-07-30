Вы познакомитесь с историей столицы и ее жителей, заглянете в потайные дворики и представите, каким был Ереван более ста лет назад. Чем же славится Армения сейчас, вы узнаете через гастрономические сочетания и выдающиеся вина, многие из которых стали легендами далеко за пределами страны. Наш маршрут — для тех, кто хочет успеть все, не потратив много времени на посещение многочисленных терруаров.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 20 чел.

Описание экскурсии

Архитектура и атмосфера Розового города

Нашу прогулку мы начнем с площади Республики. Это одна из самых ярких визитных карточек Еревана, где собраны пять главных зданий из розового и белого туфа. После пройдемся по старейшим улицам, посетим театр оперы и балета, площадь Франции, и вы узнаете, кому обязана столица своим новым обликом. Пеший маршрут по Еревану сложно представить без посещения архитектурного комплекса «Каскад». Милый сквер с забавными скульптурами — любимое место отдыха горожан. Здесь обязательно стоит побывать ради фотографий с захватывающими видами.

Ереван — винная столица

Нагуляв аппетит, отправимся знакомиться с гастрономической составляющей культуры Армении. Тем более, что наш маршрут как раз пролегает через «винную улочку» Сарьяна. Вы увидите современный европейский мегаполис с потрясающим выбором гастробаров и откроете для себя одно из таких колоритных местечек. На дегустации вы познакомитесь с эксклюзивными винами и уникальными сортами винограда, узнаете, чем так удивила Армения винный мир за последние годы и почему ее называют новой эногастрономической жемчужиной.

Организационные детали