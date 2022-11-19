Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией

Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида

Вы познакомитесь с историей столицы и ее жителей, заглянете в потайные дворики и представите, каким был Ереван более ста лет назад.

Чем же славится Армения сейчас, вы узнаете через гастрономические сочетания и выдающиеся вина, многие из которых стали легендами далеко за пределами страны.

Наш маршрут — для тех, кто хочет успеть все, не потратив много времени на посещение многочисленных терруаров.
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Архитектура и атмосфера Розового города

Нашу прогулку мы начнем с площади Республики. Это одна из самых ярких визитных карточек Еревана, где собраны пять главных зданий из розового и белого туфа. После пройдемся по старейшим улицам, посетим театр оперы и балета, площадь Франции, и вы узнаете, кому обязана столица своим новым обликом. Пеший маршрут по Еревану сложно представить без посещения архитектурного комплекса Каскад. Милый сквер с забавными скульптурами — любимое место отдыха горожан. Здесь обязательно стоит побывать ради фотографий с захватывающими видами.

Ереван — винная столица

Нагуляв аппетит, отправимся знакомиться с гастрономической составляющей культуры Армении. Тем более, что наш маршрут как раз пролегает через «винную улочку» Сарьяна. Вы увидите современный европейский мегаполис с потрясающим выбором гастробаров и откроете для себя одно из таких колоритных местечек. На дегустации вы познакомитесь с эксклюзивными винами и уникальными сортами винограда, узнаете, чем так удивила Армения винный мир за последние годы и почему ее называют новой эногастрономической жемчужиной.

Организационные детали

  • Дегустация вин включена в стоимость экскурсии. Предполагается 5 образцов вин с легкими закусками: сырная и мясная тарелки.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Напишите нам для уточнения стоимости.
  • Экскурсию и дегустацию буду проводить я или другой опытный гид, имеющий специальное образование в области винной индустрии, из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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