Нашу прогулку мы начнем с площади Республики. Это одна из самых ярких визитных карточек Еревана, где собраны пять главных зданий из розового и белого туфа. После пройдемся по старейшим улицам, посетим театр оперы и балета, площадь Франции, и вы узнаете, кому обязана столица своим новым обликом. Пеший маршрут по Еревану сложно представить без посещения архитектурного комплекса «Каскад». Милый сквер с забавными скульптурами — любимое место отдыха горожан. Здесь обязательно стоит побывать ради фотографий с захватывающими видами.
Ереван — винная столица
Нагуляв аппетит, отправимся знакомиться с гастрономической составляющей культуры Армении. Тем более, что наш маршрут как раз пролегает через «винную улочку» Сарьяна. Вы увидите современный европейский мегаполис с потрясающим выбором гастробаров и откроете для себя одно из таких колоритных местечек. На дегустации вы познакомитесь с эксклюзивными винами и уникальными сортами винограда, узнаете, чем так удивила Армения винный мир за последние годы и почему ее называют новой эногастрономической жемчужиной.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается дегустация — 10 000 драмов с чел. В стоимость входят 4 образца вина и лёгкие закуски: сырная и мясная тарелки
Экскурсию и дегустацию буду проводить я или другой опытный гид, имеющий специальное образование в области винной индустрии, из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 161 туриста
Мне можно задавать любые вопросы о вине. Я — автор-организатор гастрономических туров и винный гид с дипломом британской школы винного бизнеса. Мне посчастливилось объехать 80 городов мира, отведать кухню разных читать дальшеуменьшить
стран и бесповоротно влюбиться в виноделие. Надеюсь, такой же трепетной любовью получится зажечь и вас.
Экскурсии провожу с замечательной командой. Это необычные гиды: все они — истинные коренные жители, настоящие профессионалы своего дела, имеют специальное образование в области туризма и винной индустрии. Мы родились там, где вино — не просто культура, а соль земли. А наши экскурсии — это истории об интересных людях, их жизни и невероятно трудном, но увлекательном занятии.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
И снова Ереван, и снова гастрономическая прогулка с дегустацией. Я уже была на этой замечательной экскурсии. И теперь, спустя три года, планируя встречу с друзьями, решила сделать им сюрприз. Ереван читать дальшеуменьшить
стал еще краше и как будто бы открылся с другой стороны - удивительно. А гуляли мы на этот раз с чудесной Римой, и сказать, что нам понравилось, не сказать ничего! Чувствуется, что гид знает свой город с рождения, потому что нет такого вопроса, на который бы нам не ответили. Винная часть заслуживает отдельного отзыва, но, боюсь, здесь не хватит места. Это уже настоящее путешествие вглубь страны. Если у вас мало времени, и вы хотите провести его с пользой, рекомендую от души эту прогулку.
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Арпине
Прекрасная экскурсия! Нашим гидом была чудесная Рима. И город показали, рассказали и винная дегустация была бесподобная!
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Elena
Экскурсия по Еревану с гидессой Евой была не просто познавательной, но и душевной.
Мы с подругами выросли в Ереване и уехали 30 лет назад, поэтому попросили адаптировать экскурсию под нас. Волновались все читать дальшеуменьшить
потому что у нас были высокие ожидания ☺️. Мы ходили и внимали Еве 3 часа и не было скучно ни минуты! Здесь было всё и исторические факты, и легенды, и юмор, и немного грусти. Завершили экскурсию в винотеке на ул Сарьяна. Потрясающее место, очень атмосферное! Напоминает итальянскую винотеку. Дегустировали белые и красные вина, все из автохтонных сортов. Теперь помимо цукатов и сладкого суджуха, он же чурчхела увезем армянские вина ☺️
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Ольга
Отличная экскурсия с классным гидом Римой! Очень познавательно и душевно провели время! 🇦🇲🏔❤️
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Таня
Рима замечательный экскурсовод, с лёгкостью отвечала на вопросы и рассказывала историю Еревана. Было приятно продегустировать вино в такой компании! ❤️
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М
Мария
Хочу сказать большое спасибо гиду! Отличная организация, прекрасная прогулка по городу и тонна новых знаний 😃 Город прекрасен! А в сочетании с хорошим гидом, который сможет привлечь внимание к каким-то читать дальшеуменьшить
деталям, на которые вы наверняка не обратите внимание сами, проходя мимо, город открывается по-новому! Обязательно возьмите обзорную экскурсию, даже если уже успели погулять по городу самостоятельно! Получите массу удовольствия от общения, не говоря уже о новых знаниях об истории и архитектуре города! У нас был гид Римма. Она точно все покажет, расскажет, ответит на любой вопрос😃 ну и голодными не оставит, что тоже немаловажно🤗
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