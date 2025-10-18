Индивидуальная
Почувствовать космос в Ереване
Откройте для себя тайны Арагацкого научного центра и насладитесь звёздным небом в обсерватории. Путешествие в мир науки и космоса ждёт вас
€70 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Посетите уникальный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац. Узнайте о его истории и насладитесь атмосферой заброшенного научного комплекса
Начало: В районе проспекта Комитас
€72 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Космическая Армения: экскурсия по научному центру и обсерватории
Начало: Ереван, улица Амиряна 1
$200 за всё до 5 чел.
- ЕЕвгений18 октября 2025Почувствовать космос в ЕреванеДата посещения: 14 октября 2025Отличная экскурсия в изумительное место! Нарек классный гид, прекрасный рассказчик, владеет темой, пунктуальный. Во время экскурсии никуда не спешили, все
- ТТатьяна6 декабря 2025Экскурсия была потрясающая! Во-первых, Нарек отличный рассказчик – он очень много знает про локацию, искренне интересуется историей и судьбой телескопа
- ККристина17 ноября 2025Экскурсия очень понравилась!
Нарек владеет глубоко темой, рассказывает увлекательно о достаточно серьезных вещах.
Виды и красоты мест заслуживают отдельного восхищения!
- ВВарвара13 ноября 2025Мы были впечатлены местом, возможностью сюда попасть. Узнать историю людей, которые когда-то это создали. Благодарим Нарека за удивительные путешествия по Армении.
- ААнастасия5 ноября 2025Посетить знаменитый радиотелескоп была моя большая мечта и я очень рада, что наши гидом стал Нарек. Он обладает обширными знаниями по теме и в целом очень приятный и позитивный человек.
Место потрясающе, однозначно рекомендую к посещению, эмоции непередаваемые.
Большое спасибо!
- KKristina16 октября 2025Уже были на многих главных достопримечательностях в Армении и очень хотелось найти что-то необычное. Ребенок-подросток не всегда может заинтересоваться экскурсией
- VVeronika18 сентября 2025Рекомендую эту экскурсию, если вы хотите увидеть необычные места и любите монументальные вещи, созданные человеком.
Я в восторге от того насколько
- ЕЕкатерина17 сентября 2025Пройдут года, а я уверена, что эта поездка не забудется!
Локация не далеко от Еревана, но безусловно надо хорошо знать, как
- ААртём8 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Отличный гид, хорошо и интересно рассказывает. Всем рекомендую)
- ААнтон7 сентября 2025Хороший гид. Топовая локация. Сносный сохран объекта.
