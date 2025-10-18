Мои заказы

Экскурсии про космос в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Космос» в Ереване, цены от €70. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Почувствовать космос в Ереване
На машине
3.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
Почувствовать космос в Ереване
Откройте для себя тайны Арагацкого научного центра и насладитесь звёздным небом в обсерватории. Путешествие в мир науки и космоса ждёт вас
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€70 за человека
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
На машине
4 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Посетите уникальный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац. Узнайте о его истории и насладитесь атмосферой заброшенного научного комплекса
Начало: В районе проспекта Комитас
31 дек в 12:00
4 янв в 12:00
€72 за человека
Космическая Армения: экскурсия по научному центру и обсерватории
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Космическая Армения: экскурсия по научному центру и обсерватории
Начало: Ереван, улица Амиряна 1
$200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    18 октября 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Дата посещения: 14 октября 2025
    Отличная экскурсия в изумительное место! Нарек классный гид, прекрасный рассказчик, владеет темой, пунктуальный. Во время экскурсии никуда не спешили, все
    читать дальше

    осмотрели обстоятельно, насмотрелись в том числе на Арарат на закате и ещё сходили в обсерваторию на экскурсию. Рекомендую всем любителям необычных мест, и, что важно, исторических мест.

  • Т
    Татьяна
    6 декабря 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Экскурсия была потрясающая! Во-первых, Нарек отличный рассказчик – он очень много знает про локацию, искренне интересуется историей и судьбой телескопа
    читать дальше

    и умеет просто объяснять сложные физические механизмы. Во-вторых сам объект просто завораживает, мы давно хотели съездить, но телескоп и другие объекты станции превзошли все ожидания.
    Мы отлично провели день, в дороге много болтали на разные темы, с Нареком очень комфортно и приятно. В конце пожалели, что не поехали еще и в обсерваторию, но обязательно съездим в следующий раз.
    Очень рекомендую эту экскурсию и Нарека как гида в Ереване!

    Экскурсия была потрясающая! Во-первых, Нарек отличный рассказчик – он очень много знает про локацию, искренне интересуется историей и судьбой телескопа
  • К
    Кристина
    17 ноября 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Экскурсия очень понравилась!
    Нарек владеет глубоко темой, рассказывает увлекательно о достаточно серьезных вещах.
    Виды и красоты мест заслуживают отдельного восхищения!
    Экскурсия очень понравилась!
  • В
    Варвара
    13 ноября 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Мы были впечатлены местом, возможностью сюда попасть. Узнать историю людей, которые когда-то это создали. Благодарим Нарека за удивительные путешествия по Армении.
    Мы были впечатлены местом, возможностью сюда попасть. Узнать историю людей, которые когда-то это создали. Благодарим Нарека за удивительные путешествия по Армении.
  • А
    Анастасия
    5 ноября 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Посетить знаменитый радиотелескоп была моя большая мечта и я очень рада, что наши гидом стал Нарек. Он обладает обширными знаниями по теме и в целом очень приятный и позитивный человек.
    Место потрясающе, однозначно рекомендую к посещению, эмоции непередаваемые.
    Большое спасибо!
    Посетить знаменитый радиотелескоп была моя большая мечта и я очень рада, что наши гидом стал Нарек
  • K
    Kristina
    16 октября 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Уже были на многих главных достопримечательностях в Армении и очень хотелось найти что-то необычное. Ребенок-подросток не всегда может заинтересоваться экскурсией
    читать дальше

    «смотровые площадки + история храма», и тут попала точно. В восторге остались все.

    Вот что реально впечатлило:
    •Нас забрали из Еревана, подвезли до Арагацкого научного центра, и всё очень комфортно, без «где мы вообще, как обратно».

    • Гид Нарек — человек, который не просто «знает даты», а живо рассказывает: зачем центр строили, как он функционировал.

    • Радио-оптический телескоп Геруни / огромная антенна, заводские корпуса, лаборатории «со времён СССР» — всё выглядит атмосферно, запущено, «заброшено», но от этого только атмосфернее. Заставляет задуматься о судьбе научного наследия в нашем мире.


    • Бюраканская обсерватория: провели нам экскурсию, рассказали об истории и о настоящем обсерватории, дали посмотреть в телескоп. Огромное спасибо сотрудникам обсерватории, которые явно любят свою работу и с интересом о ней рассказывают.

    Нарек до экскурсии все объяснил, рассказал, когда по времени лучше выезжать, чтобы и научный центр посмотреть при свете и на закат в горах попасть и звезды в обсерватории посмотреть. Спасибо за такой незабываемый день!

    Уже были на многих главных достопримечательностях в Армении и очень хотелось найти что-то необычное. Ребенок-подросток не
  • V
    Veronika
    18 сентября 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Рекомендую эту экскурсию, если вы хотите увидеть необычные места и любите монументальные вещи, созданные человеком.

    Я в восторге от того насколько
    читать дальше

    большую тарелку смогли создать люди.
    Здания в заброшенном центре мне тоже понравилось исследовать.

    С места где расположен центр открывается красивый вид. Пока не стемнело было видно Арарат, а когда стемнело стало видно красивые огни от поселения.

    Обсерваторию рекомендую посетить если хотите почувствовать себя малюсенькой частицей вселенной. Нам удалось увидеть Сатурн и скопление 100 тысяч звезд.

    Гид очень приятный молодой человек, дружелюбный и легкий в общении.
    Так как у нас часть участников замерзла в горах, он отвез нас в ресторан с располагающей атмосферой и вкусной едой.

    Рекомендую эту экскурсию, если вы хотите увидеть необычные места и любите монументальные вещи, созданные человеком
  • Е
    Екатерина
    17 сентября 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Пройдут года, а я уверена, что эта поездка не забудется!
    Локация не далеко от Еревана, но безусловно надо хорошо знать, как
    читать дальше

    добраться и какая история у этого объекта. И именно Нарек очень погружает в историю создания объекта. Могу сказать, что Нарек - настоящий фанат своего дела.
    Я даже фото объекта на заставку поставила после поездки)
    Рекомендую!

    Пройдут года, а я уверена, что эта поездка не забудется!
  • А
    Артём
    8 сентября 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Экскурсия очень понравилась. Отличный гид, хорошо и интересно рассказывает. Всем рекомендую)
    Экскурсия очень понравилась. Отличный гид, хорошо и интересно рассказывает. Всем рекомендую)
  • А
    Антон
    7 сентября 2025
    Почувствовать космос в Ереване
    Хороший гид. Топовая локация. Сносный сохран объекта.
    Хороший гид. Топовая локация. Сносный сохран объекта

