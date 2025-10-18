читать дальше

«смотровые площадки + история храма», и тут попала точно. В восторге остались все.



Вот что реально впечатлило:

•Нас забрали из Еревана, подвезли до Арагацкого научного центра, и всё очень комфортно, без «где мы вообще, как обратно».



• Гид Нарек — человек, который не просто «знает даты», а живо рассказывает: зачем центр строили, как он функционировал.



• Радио-оптический телескоп Геруни / огромная антенна, заводские корпуса, лаборатории «со времён СССР» — всё выглядит атмосферно, запущено, «заброшено», но от этого только атмосфернее. Заставляет задуматься о судьбе научного наследия в нашем мире.



￼

• Бюраканская обсерватория: провели нам экскурсию, рассказали об истории и о настоящем обсерватории, дали посмотреть в телескоп. Огромное спасибо сотрудникам обсерватории, которые явно любят свою работу и с интересом о ней рассказывают.



Нарек до экскурсии все объяснил, рассказал, когда по времени лучше выезжать, чтобы и научный центр посмотреть при свете и на закат в горах попасть и звезды в обсерватории посмотреть. Спасибо за такой незабываемый день!