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Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день

5
3 отзыва
Андраник А.
Андраник А. – Гид из Еревана
Вы насладитесь видами высокогорного озера, увидите высеченную в скале церковь ⛪, познакомитесь с языческой историей 📖 Армении и узнаете, как в стране распространялось христианство.

Я расскажу интересные факты о местной жизни, природе, менталитете и помогу полюбить наш дивный край!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $100 за экскурсию

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Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день

Что вы увидите

  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
«Визитные карточки» Армении: Гарни и Гегард
Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории. Вы услышите его богатую историю 📖, рассмотрите руины Королевского дворца и римскую баню с мозаикой из нескольких десятков тысяч кусочков натуральных камней. А ещё подниметесь на высокое плато и насладитесь видом на живописное ущелье реки Азат! Далее мы отправимся в монастырский комплекс Гегард (XIII век). Я познакомлю вас с особенностями «золотого века» армянской архитектуры и покажу один из лучших её образцов — храм, высеченный прямо в скале.
Удивительный Севан
Севан — одно из самых больших озёр на Кавказе, расположенное в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря 🌊. По лестницам вы подниметесь на Севанский полуостров, откуда открывается невероятный панорамный вид. Следом посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в честь покойного мужа в IX веке. А также узнаете, что такое «хачкар», и увидите один из самых красивых 🤩 хачкаров Армении, посвященный Всеспасителю.

Организационные детали:

  • Экскурсия проходит на 4-местных или 7-местных автомобилях;
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
Что входит
  • Русскоговорящих гид
  • Транспорт
  • Бутылка воды для каждого
  • Налоги
Что не входит
  • Входной билет в храм Гарни (1500 драм/чел)
  • Личные расходы (питание, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Улица Налбандяна, 7
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андраник А.
Андраник А.
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3 отзыва оставили туристы

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