«Визитные карточки» Армении: Гарни и Гегард

Гарни — единственный языческий храм на всей постсоветской территории. Вы услышите его богатую историю 📖, рассмотрите руины Королевского дворца и римскую баню с мозаикой из нескольких десятков тысяч кусочков натуральных камней. А ещё подниметесь на высокое плато и насладитесь видом на живописное ущелье реки Азат! Далее мы отправимся в монастырский комплекс Гегард (XIII век). Я познакомлю вас с особенностями «золотого века» армянской архитектуры и покажу один из лучших её образцов — храм, высеченный прямо в скале.

Удивительный Севан

Севан — одно из самых больших озёр на Кавказе, расположенное в горной чаше на высоте 1900 метров над уровнем моря 🌊. По лестницам вы подниметесь на Севанский полуостров, откуда открывается невероятный панорамный вид. Следом посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в честь покойного мужа в IX веке. А также узнаете, что такое «хачкар», и увидите один из самых красивых 🤩 хачкаров Армении, посвященный Всеспасителю.

Организационные детали: