Майские праздники в Армении

Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан

Авторский тур
В мае в Армении особенно красиво: поля покрываются цветочными коврами, деревья расцветают после зимней спячки, а в горах еще лежит снег.

Вы увидите знаменитые армянские святыни Эчмиадзин, средневековый Звартноц и загадочный Хор Вирап, полюбуетесь горой Арарат и озером Севан и поднимитесь на Ереванский Каскад.

Шесть дней ярких впечатлений, которые сформируют наиболее полное представление о солнечной Армении.
Майские праздники в Армении
Майские праздники в Армении
Майские праздники в Армении
Майские праздники в Армении
Майские праздники в Армении
Майские праздники в Армении
Майские праздники в Армении
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт. Гражданам других стран также не виза не нужна, она ставится по прилету.

Прибывающим иностранным гражданам нужно взять с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, или сертификат о полной вакцинации против COVID-19 в дозировках, определенных в соответствии с инструкциями по применению конкретной вакцины (Армения признает «Спутник V» и другие российские вакцины).

Можно участвовать с детьми любого возраста: дети до 5 лет бесплатно, если в отеле они не будут занимать отдельную кровать, а для детей от 5 до 12 лет скидка 50%.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Звартноц (Ереван)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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