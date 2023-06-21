Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан

Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Национальный парк Ластивер — райское место, где живописные водопады и домики на деревьях соседствуют с пещерами отшельников.

Во время нашего путешествия вы погрузитесь в заповедную природу Армении, познакомитесь с древним армянским бытом, а затем испытаете себя на смелость и прокатитесь на самом длинном зиплайне в мире!
4.81
21 отзыв
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Волшебная природа Ластивера

По пути к национальному парку мы проедем через озеро Севан, остановимся в Дилиджане на чашечку армянского кофе, а затем по Хачахпюрскому ущелью доберемся до волшебных ландшафтов Ластивера. Здесь вы исследуете пышные леса, захватывающие дорожные пейзажи и извилистые русла горных рек. И, конечно, встретите визитные карточки Ластивера — домики на деревьях и красивейшие водопады, окруженные скалами и густой зеленью.

Пещеры времен мезолита

Одна из природных особенностей Ластивера — многочисленные пещеры, сохранившие следы присутствия древних людей: здесь можно увидеть наскальную живопись, кухонную утварь и языческие ритуальные гроты. Вы заглянете в знаменитую пещеру на склоне каньона, где во время средневековых монгольских нашествий укрывалось местное население, рассмотрите аутентичные предметы быта и узнаете об удивительных находках археологов.

Прокатиться на самом длинном в мире zip line!

Если в наше путешествие вам захочется добавить капельку экстрима, мы заглянем в Енокаван, где находится самый длинный в мире зиплайн. Об этом невероятном аттракционе рассказал даже телеканал Discovery: тех, кто решится опробовать зиплайн, ждет скоростной 2-километровый спуск по наклонному тросу со скоростью до 120 километров в час. Приготовьтесь к 3-минутному падению с высоты, морю адреналина и сумасшедшим эмоциям!

Организационные детали

  • В пути предусмотрена остановка на обед в Дилиджане
  • В стоимость экскурсии не включен входной билет в Ластивер — 1000 драмов.
  • Полет на зиплайне оплачивается отдельно по желанию: стоимость полета — 11 000 драмов. Полет разрешен людям с ростом не менее 150 см, весом не более 100 кг, а также старше 14 лет.
  • Кроме полета на зиплайне в парке можно организовать конную прогулку, пейнтбол или поездку на внедорожниках

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
2
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Нина)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Нина)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Нина)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Нина)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Нина)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Нина)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Нина)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Анна)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Анна)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Анна)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Анна)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Елена)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Елена)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Елена)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (София)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (София)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (София)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (София)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (София)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Влад)Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан (Влад)
С
21 июня 2023
Очень понравилась экскурсия, виды захватывающие - точно must see Армении. Спасибо Анне и Артуру, организованно всё отлично, зиплайн стоит посетить всем!:)
Нина
4 мар 2023
Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍
Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍
Н
16 янв 2023
Экстрим парк в районе Ластивера очень классный! В парке есть 5 зип лайнов, общей протяженностью около 2 км, прогулки верхом, экстримальное катание по горам на Камазе. Провели в парке около
читать дальше

3х часов.
Остальное время объективно уходит на дорогу. Мы ехали из Цахкадзора.
По дороге проезжали Дилиджан, но кроме фото у памятника Мимино ничего не успели.
На Севан приехали к закату, посмотрели на озеро от Севарнавака. Закат был очень красивый.
Сама экскурсия по дороге была очень интересная и познавательная. Гид Тигран много рассказал об истории и легендах Армении. Спасибо Анне за организацию поездки.

Марат
1 дек 2022
Гидом была Ашнеш. Тур с завышенными ожиданиями. Очень красивое описание, но абсолютно бестолковое передвижение по Армении. Ехать 2 часа чтобы покататься на зиплайне и также обратно. Если хотите посетить Ластивер, конкретнее сам парк и водопад, заранее настаивайте на этом. Придется выезжать раньше.
АННА
АННА
Ответ организатора:
Уважаемый Марат, я с Вами заранее обсудила вечером тур, подробно представила всю экскурсию. Даже предложила 2 варианта, но Вы выбрали
читать дальше

1 вариант. Мы поехали на Зиплайн, все было прекрасно, дочка Марата была очень довольна зиплайном. Про вопрос водопада, мы обсуждали когда возвращались, я сказала что там пешая экскурсия 11 километров по лесу, дочка сказала, что прочитала, что там 10 и так разговаривая вернулись к машине. Обсуждали ещё прогулку но коне, сначала хотели, потом решили, что не хотят, так как у них завтра экскурсия в Гарни, Гегард и симфония камней и там у них будет прогулка на коне. В городе Дилижан были на улице ремесленников, там был ремонт, предложила пойти посмотреть амфитеатр, сделать фото, но дочка сказала, что устала, от прогулки в парке развлечений, устали ноги. По пути назад поднялись в Севанаванк, хоть он и не входил в программу. успели к закату, все было очень красиво, только не успели в церковь зайти, так как уже было поздно и всё закрылось. В обе стороны поездки заезжали в Цовагюх.

Е
12 ноя 2022
Армения замечательная страна и нам хотелось посмотреть ее за пределами Еревана. Маршрут построили так, что сначала поехали на зиплайн в Ластивер (ехать туда 2-3 часа), там взяли зиплайн на час
читать дальше

(предлагают еще маршрут на 2 часа со скалолазанием, мы бы с удовольствием, но поняли, что тогда ничего больше не успеем посмотреть). ЗИП лайн классный, 5-6 линий, горы красивые, спокойные, уединённое место, сервис отличный.
Далее вернулись в Дилиджан, пообедали отлично местной кухней. Городок маленький, мы были по сути на одной улице отреставрированной и больше никуда не ходили. Далее по обратной дороге как раз остановились на озере, посмотрели древний храм, с высоты полюбовались закатом!
На озере всегда ветрено и холоднее, одевайтесь. Купили там потрясающую гату из печи!!!
Все понравилось, спасибо гиду Армине, скучать не пришлось:))

Анна
21 сен 2022
Хотела бы поблагодарить замечательного человека Анну за организацию нашей поездки 13.09.2022 года!!! Всё было так душевно с первой минуты. Такое ощущение, что с нами ездил не чужой человек, а наш
читать дальше

родственник. Наша компания осталась очень довольна!!! Прекрасно подобранный маршрут, остановки по дороге на вкусный обед, душевные беседы и берущие за душу тосты, это всё то, что останется у нас в памяти!!! Следующие поездки только с вами!!! Вы прекрасный организатор и просто золотой человек!!! Мирного неба вам над головой и счастья вашей семье!!!

Хотела бы поблагодарить замечательного человека Анну за организацию нашей поездки 13.09.2022 года!!! Всё было так душевноХотела бы поблагодарить замечательного человека Анну за организацию нашей поездки 13.09.2022 года!!! Всё было так душевноХотела бы поблагодарить замечательного человека Анну за организацию нашей поездки 13.09.2022 года!!! Всё было так душевноХотела бы поблагодарить замечательного человека Анну за организацию нашей поездки 13.09.2022 года!!! Всё было так душевно
Н
15 сен 2022
Большое спасибо за насыщенную экскурсию организатору Анне, экскурсоводу Диане и водителю Артаку. Получили море эмоций и впечатлений. Экскурсию спланировали с учётом наших пожеланий. Зип-лайн супер. Рекомендую всем.
Елена
14 сен 2022
Большие надежды у нас были для посещения этой экскурсии, но, к сожалению, в Ластивер мы не попали. Зиплайн шикарный, очень советуем, виды красивые, озеро Севан проезжали и остановились для фото, прогулялись по уютной улочке в Дилижане! Анна внимательный экскурсовод, но не рассчитали время, возможно, надо было начать с Ластивера, а полет на Зиплайне оставить на потом.
Большие надежды у нас были для посещения этой экскурсии, но, к сожалению, в Ластивер мы неБольшие надежды у нас были для посещения этой экскурсии, но, к сожалению, в Ластивер мы неБольшие надежды у нас были для посещения этой экскурсии, но, к сожалению, в Ластивер мы не
С
24 авг 2022
Анна и Артур очень атмосферно провели экскурсию, все рассказали, много мест посоветовали, очень гостеприимно встретили нас)
Очень понравилось, что можно было самим выбрать маршрут, давали неограниченное количество времени на остановки, в дороге включали для ребёнка детские песни))
В общем, от экскурсии одни положительные впечатления, всем советуем!!
Анна и Артур очень атмосферно провели экскурсию, все рассказали, много мест посоветовали, очень гостеприимно встретили нас)Анна и Артур очень атмосферно провели экскурсию, все рассказали, много мест посоветовали, очень гостеприимно встретили нас)Анна и Артур очень атмосферно провели экскурсию, все рассказали, много мест посоветовали, очень гостеприимно встретили нас)Анна и Артур очень атмосферно провели экскурсию, все рассказали, много мест посоветовали, очень гостеприимно встретили нас)Анна и Артур очень атмосферно провели экскурсию, все рассказали, много мест посоветовали, очень гостеприимно встретили нас)
С
15 авг 2022
Хочется поблагодарить организатора Анну, экскурсовода Тиграна и водителя Вачика за замечатетельный день,который мы провели в их компании на экскурсии Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан. Это профессионалы своего дела. Нам было комфортно,познавательно,уютно в такой тёплой компании. Огромное спасибо!
Р
14 авг 2022
Мы проехали из Еревана в северную часть Армении, мимо озера Севан. По пути мы посетили аутентичный фудкорт на Севане,"Армянскую Швейцарию" - город Дилижан, прокатились на зип-лайнах и поужинали в ресторане "У Семо" на берегу Севана. Нам очень понравилось, было очень интересно пообщаться и поговорить не только об истории, но и о повседневной жизни в Армении.
В
10 июля 2022
Тигран и Вачо лучшая компания для такого тура. 9 часов пролетели незаметно.
Ластевер жемчужина. Виды и впечатления потрясающие.
Спасибо
Тигран и Вачо лучшая компания для такого тура. 9 часов пролетели незаметно.Тигран и Вачо лучшая компания для такого тура. 9 часов пролетели незаметно.
Елена
11 мая 2022
Лучшее путешествие! Красота - невероятная. Зиплайн шикарный!
У нас была пасмурная погода, но это совсем не испортило впечатления. Очень советую!
А
9 мая 2022
Очень понравилось путешествие с Анной и Артуром. Замечательный маршрут и очень много полезной и интересной информации. Прыжок на зиплайне настоятельно всем рекомендую - непередаваемые эмоции.
С
23 фев 2022
Спасибо Анне и ее мужу за чудесно проведенное время! Отлично покатались на зиплайне. Красота неимоверная, жаль пока зима и еще нет зелени, но все равно классно.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньОзеро СеванПопулярные местаПаркиАктивностиВодопадыПещеры

Похожие экскурсии из Еревана

Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
125 отзывов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197158 за всё до 50 чел.
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
114 отзывов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
31 за человека
Севан, Севанаванк, Дилижан: старый город, Агарцин, озеро Парз, Мимино
Индивидуальная
8 часов
46 отзывов
Севан, Севанаванк, Дилижан и Агарцин: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с эксклюзивной экскурсией. Озеро Севан, монастырь Севанаванк и живописный Дилижан ждут вас
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от $119 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
ХорошоТам