Во время нашего путешествия вы погрузитесь в заповедную природу Армении, познакомитесь с древним армянским бытом, а затем испытаете себя на смелость и прокатитесь на самом длинном зиплайне в мире!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Волшебная природа Ластивера
По пути к национальному парку мы проедем через озеро Севан, остановимся в Дилиджане на чашечку армянского кофе, а затем по Хачахпюрскому ущелью доберемся до волшебных ландшафтов Ластивера. Здесь вы исследуете пышные леса, захватывающие дорожные пейзажи и извилистые русла горных рек. И, конечно, встретите визитные карточки Ластивера — домики на деревьях и красивейшие водопады, окруженные скалами и густой зеленью.
Пещеры времен мезолита
Одна из природных особенностей Ластивера — многочисленные пещеры, сохранившие следы присутствия древних людей: здесь можно увидеть наскальную живопись, кухонную утварь и языческие ритуальные гроты. Вы заглянете в знаменитую пещеру на склоне каньона, где во время средневековых монгольских нашествий укрывалось местное население, рассмотрите аутентичные предметы быта и узнаете об удивительных находках археологов.
Прокатиться на самом длинном в мире zip line!
Если в наше путешествие вам захочется добавить капельку экстрима, мы заглянем в Енокаван, где находится самый длинный в мире зиплайн. Об этом невероятном аттракционе рассказал даже телеканал Discovery: тех, кто решится опробовать зиплайн, ждет скоростной 2-километровый спуск по наклонному тросу со скоростью до 120 километров в час. Приготовьтесь к 3-минутному падению с высоты, морю адреналина и сумасшедшим эмоциям!
Организационные детали
- В пути предусмотрена остановка на обед в Дилиджане
- В стоимость экскурсии не включен входной билет в Ластивер — 1000 драмов.
- Полет на зиплайне оплачивается отдельно по желанию: стоимость полета — 11 000 драмов. Полет разрешен людям с ростом не менее 150 см, весом не более 100 кг, а также старше 14 лет.
- Кроме полета на зиплайне в парке можно организовать конную прогулку, пейнтбол или поездку на внедорожниках
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Очень понравилось, что можно было самим выбрать маршрут, давали неограниченное количество времени на остановки, в дороге включали для ребёнка детские песни))
В общем, от экскурсии одни положительные впечатления, всем советуем!!
Ластевер жемчужина. Виды и впечатления потрясающие.
Спасибо
У нас была пасмурная погода, но это совсем не испортило впечатления. Очень советую!