Национальный парк Ластивер — райское место, где живописные водопады и домики на деревьях соседствуют с пещерами отшельников. Во время нашего путешествия вы погрузитесь в заповедную природу Армении, познакомитесь с древним армянским бытом, а затем испытаете себя на смелость и прокатитесь на самом длинном зиплайне в мире!

за 1-3 человека или €50 за человека, если вас больше

от €185 за 1-3 человека или €50 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Волшебная природа Ластивера

По пути к национальному парку мы проедем через озеро Севан, остановимся в Дилиджане на чашечку армянского кофе, а затем по Хачахпюрскому ущелью доберемся до волшебных ландшафтов Ластивера. Здесь вы исследуете пышные леса, захватывающие дорожные пейзажи и извилистые русла горных рек. И, конечно, встретите визитные карточки Ластивера — домики на деревьях и красивейшие водопады, окруженные скалами и густой зеленью.

Пещеры времен мезолита

Одна из природных особенностей Ластивера — многочисленные пещеры, сохранившие следы присутствия древних людей: здесь можно увидеть наскальную живопись, кухонную утварь и языческие ритуальные гроты. Вы заглянете в знаменитую пещеру на склоне каньона, где во время средневековых монгольских нашествий укрывалось местное население, рассмотрите аутентичные предметы быта и узнаете об удивительных находках археологов.

Прокатиться на самом длинном в мире zip line!

Если в наше путешествие вам захочется добавить капельку экстрима, мы заглянем в Енокаван, где находится самый длинный в мире зиплайн. Об этом невероятном аттракционе рассказал даже телеканал Discovery: тех, кто решится опробовать зиплайн, ждет скоростной 2-километровый спуск по наклонному тросу со скоростью до 120 километров в час. Приготовьтесь к 3-минутному падению с высоты, морю адреналина и сумасшедшим эмоциям!

Организационные детали