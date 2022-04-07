Открывая дальние уголки Армении - Сюник: Татев, Зорац Карер и Водопад Шаки

Мы хотим показать шедевр средневековой армянской архитектуры Татевевский монастырь

Индивидуальная
Мы хотим показать шедевр средневековой армянской архитектуры Татевевский монастырь и шедевр природной архитектуры Водопад Шаки и древний мегалитический комплекс Зорац-Карер.
Открывая дальние уголки Армении - Сюник: Татев, Зорац Карер и Водопад Шаки
Открывая дальние уголки Армении - Сюник: Татев, Зорац Карер и Водопад Шаки
Открывая дальние уголки Армении - Сюник: Татев, Зорац Карер и Водопад Шаки
Открывая дальние уголки Армении - Сюник: Татев, Зорац Карер и Водопад Шаки
Открывая дальние уголки Армении - Сюник: Татев, Зорац Карер и Водопад Шаки
Открывая дальние уголки Армении - Сюник: Татев, Зорац Карер и Водопад Шаки

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Татева
  • Зорац Карер
  • Водопад Шаки

Что вас ожидает:

    Шедевр слияния средневековой архитектуры со сказочной природой Армении
    Монастырь был основан в конце IX века и является шедевром слияния гениальной средневековой архитектуры и со сказочной природой Армении. Названия обители переводится с армянского как «Даст крылья» и поговаривают, что, когда мастер завершил работу встал на край ущелья, перекрестился, произнёс: «Огни, Сурб, та тэв» «Да ниспошлет Святой Дух крылья!», — и бросился в бездну. Выросли у мастера крылья, он улетел, а построенный им монастырь назвали Татев.
    В XIV веке в Татевском монастыре был основан университет — крупнейший на Кавказе. В университете преподавали философию, теологию, грамматику, физику, математику и астрономию, каллиграфию, родную речь, литературу, историю и архитектуру, обучали искусству миниатюры и стенной росписи, основам живописи и технике оформления книг. Университет готовил сановников, богословов, педагогов и специалистов по переписи манускриптов. Обучение длилось 7-8 лет. В Татеве, помимо 500 монахов, жили также философы, музыканты, писатели и художники.
    Зорац Карер (Каменное войско) - древний мегалитический комплекс
    Расположенный на горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря, к северу от города Сисиан. Их возраст оценивается 4-7 тысяч лет. Есть разные мнения о Зорац Карер, поговаривают, что это древнее обсерватория, наподобие Стоунхенджа или это загон для скота и даже погребальное сооружения.
    Шакинский водопад — одним из самых живописных водопадов Армении
    Водопад Шаки находится над рекой Шаки высотой 18 м. Местные жители рассказывают, что иноземные захватчики выкрали из села девушку, голубоглазую Шаке, для своего повелителя. Однако, желая подчиняться, девушка бросилась с крутой высокой скалы и в тот же миг ее белокурые волосы, развевающееся от ветра, превратились в мощный водопад, который скрыл ее под своими пенящимися водами. С тех пор водопад и носит имя прекрасной Шаке. А в конце тура дегустация местных вин и шикарный традиционный армянский обед.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные услуги
    • Входные билеты
    • Дегустация вин
    • Обед
    • Вода
    Что не входит
    • Чаевые и карманные расходы
    • Алкогольные напитки сверх программы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: В фойе гостиницы
    Завершение: Гостиница проживания туриста
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 10:00
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 10:00

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