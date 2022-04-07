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Шедевр слияния средневековой архитектуры со сказочной природой Армении

Монастырь был основан в конце IX века и является шедевром слияния гениальной средневековой архитектуры и со сказочной природой Армении. Названия обители переводится с армянского как «Даст крылья» и поговаривают, что, когда мастер завершил работу встал на край ущелья, перекрестился, произнёс: «Огни, Сурб, та тэв» «Да ниспошлет Святой Дух крылья!», — и бросился в бездну. Выросли у мастера крылья, он улетел, а построенный им монастырь назвали Татев.

В XIV веке в Татевском монастыре был основан университет — крупнейший на Кавказе. В университете преподавали философию, теологию, грамматику, физику, математику и астрономию, каллиграфию, родную речь, литературу, историю и архитектуру, обучали искусству миниатюры и стенной росписи, основам живописи и технике оформления книг. Университет готовил сановников, богословов, педагогов и специалистов по переписи манускриптов. Обучение длилось 7-8 лет. В Татеве, помимо 500 монахов, жили также философы, музыканты, писатели и художники.

Зорац Карер (Каменное войско) - древний мегалитический комплекс

Расположенный на горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря, к северу от города Сисиан. Их возраст оценивается 4-7 тысяч лет. Есть разные мнения о Зорац Карер, поговаривают, что это древнее обсерватория, наподобие Стоунхенджа или это загон для скота и даже погребальное сооружения.

Шакинский водопад — одним из самых живописных водопадов Армении

Водопад Шаки находится над рекой Шаки высотой 18 м. Местные жители рассказывают, что иноземные захватчики выкрали из села девушку, голубоглазую Шаке, для своего повелителя. Однако, желая подчиняться, девушка бросилась с крутой высокой скалы и в тот же миг ее белокурые волосы, развевающееся от ветра, превратились в мощный водопад, который скрыл ее под своими пенящимися водами. С тех пор водопад и носит имя прекрасной Шаке. А в конце тура дегустация местных вин и шикарный традиционный армянский обед.

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