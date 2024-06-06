1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван в деталях: путешествие по историческому и современному сердцу Армении
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: Площадь Республики, у входа в Исторический музей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€58 за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€32 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
Прогулка для любителей городского колорита, хорошего вина и современного искусства
Начало: у Каскада
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€30 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯнина6 июня 2024Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
- ТТатьяна8 мая 2024Экскурсию о городе в который ты приехал впервые всегда нужно брать, даже если ты неплохо знаешь историю и архитектуру. Нам
- ЮЮлия27 апреля 2024Прекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное вино. Всё это вы ощутите
- ДДарья3 апреля 2024Отличная экскурсия по всем параметрам: организация, материал, вовлечённость экскурсовода и сами достопримечательности. Элла - выше всяких похвал! Умнейший человек с
- ЛЛидия24 марта 2024Гаянэ - отличный рассказчик и прогулка с ней по центру Еревана очень понравилась. Удивительно легко запомнились истории о людях, которые жили и создавали этот замечательный город. Благодаря деталям мы увидели его лицо. Спасибо, Гаянэ!
- ЕЕвгения17 марта 2024Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсию нам провела Марина. Маршрут хорошо составлен, мы и прогулялись пешком и прокатились на авто по городу. Экскурсия была содержательная и разносторонняя. Очень рекомендую!
- ППавел10 марта 2024Отдыхали с компанией 6 чел в Ереване в канун 8 марта. Левон провел прекрасную экскурсию по городу, посмотрели основные достопримечательности
- ЕЕлена15 февраля 2024Огромное спасибо экскурсоводу Гаянэ, увлекательно, интересно, профессионально!!! Маршрут составлен удобно и по ходу него соответственно и обзор был. Благодаря рассказу
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Центр искусств Гафесчяна»
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