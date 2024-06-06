Центр искусств Гафесчяна – экскурсии в Ереване

Найдено 4 экскурсии в категории «Центр искусств Гафесчяна» в Ереване, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Oбзорная экскурсия по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
125 за всё до 3 чел.
Ереван в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
103 отзыва
Ереван в деталях: путешествие по историческому и современному сердцу Армении
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: Площадь Республики, у входа в Исторический музей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
58 за всё до 2 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
32 за человека
Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
Прогулка для любителей городского колорита, хорошего вина и современного искусства
Начало: у Каскада
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
30 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Янина
    6 июня 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
    Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
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    зашли бы, за дегустацию вина и коньяка, за помощь в наших делах, сразу видно человек хорошо владеет историей о своём городе, будем очень рекомендовать, спасибо ещё раз🥰

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Ереван в деталях
    Экскурсию о городе в который ты приехал впервые всегда нужно брать, даже если ты неплохо знаешь историю и архитектуру. Нам
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    всегда хочется больше информации и не только той, которую мы можем взять на страницах интернета. Не поставлю отлично потому, что не получила сполна то, что хотела. Акценты на кафе и лавках нас не впечатляют.

    Экскурсию о городе в который ты приехал впервые всегда нужно брать, даже если ты неплохо знаешь
  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
    Прекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное вино. Всё это вы ощутите
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    на данной экскурсии. Время пролетело не заметно. Гуляли,разговаривали,знакомились с городом и культурой народа. Попали даже за кулисы и на репетицию в театр. Это особый восторг и не забываете впечатления. Я очень довольна! Рекомендую!!!

    Прекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное виноПрекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное виноПрекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное виноПрекрасная прогулка по волшебному городу. Интересный рассказ, содержательная беседа. Нестандартный маршрут, вкуснейшая гата и ароматное вино
  • Д
    Дарья
    3 апреля 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    Отличная экскурсия по всем параметрам: организация, материал, вовлечённость экскурсовода и сами достопримечательности. Элла - выше всяких похвал! Умнейший человек с
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    хорошо поставленной богатой речью, слушать было одно удовольствие. Фактов было много, но Элла подавала их живо, нескучно и очень деликатно относительно нынешних политических событий. А у Цицернакаберд мы буквально прослезились от её рассказа. Рекомендую всем, экскурсия стоит того.

  • Л
    Лидия
    24 марта 2024
    Ереван в деталях
    Гаянэ - отличный рассказчик и прогулка с ней по центру Еревана очень понравилась. Удивительно легко запомнились истории о людях, которые жили и создавали этот замечательный город. Благодаря деталям мы увидели его лицо. Спасибо, Гаянэ!
  • Е
    Евгения
    17 марта 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    Спасибо за интересную экскурсию. Экскурсию нам провела Марина. Маршрут хорошо составлен, мы и прогулялись пешком и прокатились на авто по городу. Экскурсия была содержательная и разносторонняя. Очень рекомендую!
  • П
    Павел
    10 марта 2024
    Oбзорная экскурсия по Еревану
    Отдыхали с компанией 6 чел в Ереване в канун 8 марта. Левон провел прекрасную экскурсию по городу, посмотрели основные достопримечательности
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    и узнали много интересного о культуре Армении, традициях да и в целом как живут наши армянские друзья. Всем советую начать знакомство с Ереваном с этой экскурсии и выбирайте Левона в качестве проводника в мир Армении, хорошее настроение и впечатления вам обеспечены)

  • Е
    Елена
    15 февраля 2024
    Ереван в деталях
    Огромное спасибо экскурсоводу Гаянэ, увлекательно, интересно, профессионально!!! Маршрут составлен удобно и по ходу него соответственно и обзор был. Благодаря рассказу
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    Гаянэ я узнала много нового интересного и … Влюбилась в Ереван!!!! Удивительно, но мы общались как давние знакомые, настолько это было здорово. Гаянэ, спасибо огромное, вы ГИД с большой буквы, любящий свой город и передаёте эту любовь нам, туристам. В Ереване я была впервые и оставила себе только приятные воспоминания!!! Если хотите незабываемую экскурсию, то выбирайте смело Гаянэ!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Центр искусств Гафесчяна»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
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  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
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  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Центр искусств Гафесчяна" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 125. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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