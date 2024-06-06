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Гаянэ я узнала много нового интересного и … Влюбилась в Ереван!!!! Удивительно, но мы общались как давние знакомые, настолько это было здорово. Гаянэ, спасибо огромное, вы ГИД с большой буквы, любящий свой город и передаёте эту любовь нам, туристам. В Ереване я была впервые и оставила себе только приятные воспоминания!!! Если хотите незабываемую экскурсию, то выбирайте смело Гаянэ!!!