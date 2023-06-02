Арка Чаренца

Первая остановка будет по дороге в Гарни в селе Вохджаберд у Арки Чаренца, которая названа в честь великого армянского поэта и писателя Егише Чаренца. Арка Чаренца была создана архитектором Рафаэлем Исраеляном. Однажды по пути в Гарни он остановился в этом месте и, заметив, что отсюда открывается прекрасный вид на Арарат, решил построить арку как «храм» Арарату. Арка была сооружена в 1957 году, в год 60-летия со дня рождения Егише Чаренца. Говорят, поэт также любил прогуливаться по этим местам. Арка действительно стоит так, что сквозь неё, как картина в раме, открывается живописный вид на Араратскую долину с парящим вдали Масисом. На переднем проеме, по дуге арки высечены слова, которые завершают известное стихотворение Чаренца:

«Горы древней, чем Арарат, вершин белей на свете нет;

Как славы недоступной путь, Масис суровый мой люблю!».

Здесь можно сделать потрясающие фотографии на фоне Арки и Арарата. Лишь бы погода была ясная. Для тех, кому важно, на обзорную площадку памятника подниматься 30 ступенек.

Языческий храм Гарни

Следующая остановка – языческий храм Гарни, единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Храм Гарни была построена армянским царём Трдатом I (66-88 гг.) в 77 г., о чём свидетельствует обнаруженная в 1945 году в поселке Гарни надпись на греческом языке. Храм Гарни был посвящен богу солнца и чистоты – Митру. После провозглашения в Армении государственной религии – христианства (301 г.), храм не был разрушен в отличие от других языческих храмов, потому что был любимым местом отдыха сестры царя Трдата III. В 1679 году в результате сильного землетрясения храм был почти полностью разрушен, его восстановили в 1966-1976 гг. На территории храма сохранились остатки древней крепости царского дворца и здание бани III века.

Во время тура Вы узнаете благодаря кому уцелела языческая святыня в период насаждения христианства и какое послание оставили потомкам римляне-строители.

«Симфония камней»

Затем мы отправимся в ущелье Азата, которое славится «Симфонией камней» — результатом вулканических потоков. Природа создала колонны, нависающие над рекой, которые создают впечатление огромного музыкального инструмента — «Базальтового органа». Через ущелье течет река Азат, дополняя каменное великолепие шумом воды.

Отметим, что транспортное средство не может доехать до пункта назначения вплотную, поэтому нам необходимо пройти некоторое расстояние (500 м) пешком.

Монастырь Гегард

Завершим тур, посетив монастырь Гегард. Более полное название — Гегардава́нк, дословно «монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте и которое, как утверждается, привёз в Армению апостол Фаддей в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина. Монастырь Гегард внесён ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного культурного наследия.

Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесённых стенами помещений, так и комнат, выдолбленных глубоко внутри утёса. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные, вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Монастырь был основан в IV веке на месте священного источника, берущего начало в пещере. Поэтому изначально он получил название Айрива́нк, что означает «пещерный монастырь».

Важно знать:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.