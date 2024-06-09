Приглашаем познакомиться с регионом Тавуш, который местные называют армянской Швейцарией. Вы полюбуетесь скалистыми горными склонами, покрытыми ярко-зелёным ковром лугов. Побываете на прозрачном озере Парз, окольцованном густым лесом. Заедете в парк Оленей и понаблюдаете за грациозными животными.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Парк Оленей. Вы погуляете по заповедному лесу и дойдёте до парка, где живут олени. Понаблюдаете за ними и сделаете очаровательные фото. Мы расскажем, как в Армении реализуется программа восстановления популяции кавказского благородного оленя.
Озеро Парз. Вы посетите большое высокогорное озеро, со всех сторон окружённое лесом. А питают его воды из чистейших горных родников. Вы ощутите оторванность от городской суеты и полное погружение в природу. Мы расшифруем название озера и расскажем о его происхождении.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda Ellison Prestige
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Всем привет. Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству сЗадать вопрос
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