Приглашаем познакомиться с регионом Тавуш, который местные называют армянской Швейцарией. Вы полюбуетесь скалистыми горными склонами, покрытыми ярко-зелёным ковром лугов. Побываете на прозрачном озере Парз, окольцованном густым лесом. Заедете в парк Оленей и понаблюдаете за грациозными животными.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк Оленей. Вы погуляете по заповедному лесу и дойдёте до парка, где живут олени. Понаблюдаете за ними и сделаете очаровательные фото. Мы расскажем, как в Армении реализуется программа восстановления популяции кавказского благородного оленя.

Озеро Парз. Вы посетите большое высокогорное озеро, со всех сторон окружённое лесом. А питают его воды из чистейших горных родников. Вы ощутите оторванность от городской суеты и полное погружение в природу. Мы расшифруем название озера и расскажем о его происхождении.

Организационные детали