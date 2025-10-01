Мои заказы

Экскурсии к оленям в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «К оленям» в Ереване, цены от €90. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
На микроавтобусе
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Откройте для себя природные сокровища Армении: от величественного озера Севан до зелёных просторов Дилижана. Путешествие обещает быть незабываемым
«После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их»
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
€259 за всё до 6 чел.
Природа Дилижана: парк оленей и озеро Парз
На машине
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Природа Дилижана: парк оленей и озеро Парз
Окунитесь в атмосферу армянской Швейцарии! Парк оленей, озеро Парз и старинный Дилижан подарят вам незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Вы погуляете по заповедному лесу и дойдёте до парка, где живут олени»
Расписание: в будние дни в 10:00
16 мар в 10:00
17 мар в 10:00
€90 за человека
Дилижан, Севан прогулка на лодке+заповедник оленей Истории легенды, природа
На лодке
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дилижан, Севан прогулка на лодке+заповедник оленей Истории легенды, природа
Начало: Ереван
«А во второй части экскурсии окажетесь в запаведнике благородных оленей»
$200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    1 октября 2025
    Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
    Добрый вечер! Экскурсия очень понравилась, проходила в День моего рождения. Всё было продумано до мелочей, чтобы у меня и моих приглашённых подруг, остались приятные впечатления! Спасибо!
  • А
    Анна
    10 сентября 2025
    Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
    Экскурсия очень понравилась, спасибо!
  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
    Ездили в поездку с гидом Араратом.
    Очень понравился весь день - и кораблики и парк в Дилижане, озеро Севан бесподобно красивое!
    Арарат
    читать дальше

    рассказывал много интересного, отвез в старый Дилижан, мы прошли по старым улочкам.
    Поездка интересная, насыщенная, были с детьми 6 и 11 лет - не устали, все очень продуманно!
    Спасибо Арарату, вся поездка была комфортна, ощущали его заботу каждую минуту!
    Рекомендую!

    Ездили в поездку с гидом Араратом
  • Н
    Наталья
    5 августа 2025
    Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
    Левон лучший гид! Очень понравилось, что гид интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Учёл все наши пожелания. Угостил кофе и
    читать дальше

    коньяком Арарат. Возил нас целый день: мы ездили с 9и утра до 9и вечера, при том что экскурсия планировалась на 6 часов. Левон был так добродушен, показал нам все что мы хотели увидеть и даже больше. Был добродушен, гостеприимен. Делал фото и видео для нас. Превзошёл, в общем, ожидания в несколько раз, очень рекомендую!

    Левон лучший гид! Очень понравилось, что гид интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Учёл все наши
  • А
    Анастасия
    31 июля 2025
    Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
    Мы в восторге от поездки! Прекрасная чистая машина, нас возили аккуратно, все рассказывали показывали.
    Послушали совет и обедали на «фут корте» (соглашайтесь) там местный колорит и очень вкусно.
    Фото приложила- виды прекрасные.
    Всем советую данную экскурсию
    Мы в восторге от поездки! Прекрасная чистая машина, нас возили аккуратно, все рассказывали показывали
  • И
    Инна
    29 июля 2025
    Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
    Отличная экскурсия! Рекомендую любителям отдыха на природе!
  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2025
    Природа Дилижана: парк оленей и озеро Парз
    Красивые места, прекрасный гид Анна!
    Оленям захватите какой-нибудь морковки!)) Ну или кусты по дороге обломайте))
    Красивые места, прекрасный гид Анна!
  • А
    Артем
    29 сентября 2024
    Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
    Ездили с двумя маленькими детьми. Огромное спасибо нашему гиду и водителю. Очень помогали на протяжении всего дня провести его без
    читать дальше

    суеты и проблем. Сами места очень живописные, обязательно стоит посмотреть. Нас всё очень понравилось. Интересно рассказывали про историю Армении, армянского народа, про все достопримечательности, что встречались на пути. Нам повезло с погодой. Виды на озеро Севан было необыкновенно красивыми. Покатались немного на кораблике - рекомендую. Потом посмотрели ещё одно озеро в Дилиджане. Детям там больше всего понравилось кататься на zip line над озером.
    В общем и мы и дети остались очень довольны, поскольку всё подстраивали по факту под наш ритм и график. Спасибо вам за хорошую организацию тура!

    Ездили с двумя маленькими детьми. Огромное спасибо нашему гиду и водителю. Очень помогали на протяжении всего
  • А
    Александр
    21 сентября 2024
    Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
    Всё было круто, Арарат-супер)))
  • С
    Светлана
    16 сентября 2024
    Природа Дилижана: парк оленей и озеро Парз
    Гид Елена достаточно полно владеет информацией, охотно отвечает на вопросы. Не торопит в местах отведенное на личное время. Отведали кофейку, купить сувениры, покормили оленей и даже успели прокатиться на зиплайне.
    Гид Елена достаточно полно владеет информацией, охотно отвечает на вопросы. Не торопит в местах отведенное на

