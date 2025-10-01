Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Откройте для себя природные сокровища Армении: от величественного озера Севан до зелёных просторов Дилижана. Путешествие обещает быть незабываемым
«После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их»
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
€259 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Природа Дилижана: парк оленей и озеро Парз
Окунитесь в атмосферу армянской Швейцарии! Парк оленей, озеро Парз и старинный Дилижан подарят вам незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Вы погуляете по заповедному лесу и дойдёте до парка, где живут олени»
Расписание: в будние дни в 10:00
16 мар в 10:00
17 мар в 10:00
€90 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Дилижан, Севан прогулка на лодке+заповедник оленей Истории легенды, природа
Начало: Ереван
«А во второй части экскурсии окажетесь в запаведнике благородных оленей»
$200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра1 октября 2025Добрый вечер! Экскурсия очень понравилась, проходила в День моего рождения. Всё было продумано до мелочей, чтобы у меня и моих приглашённых подруг, остались приятные впечатления! Спасибо!
- ААнна10 сентября 2025Экскурсия очень понравилась, спасибо!
- ННаталья17 августа 2025Ездили в поездку с гидом Араратом.
Очень понравился весь день - и кораблики и парк в Дилижане, озеро Севан бесподобно красивое!
Арарат
- ННаталья5 августа 2025Левон лучший гид! Очень понравилось, что гид интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Учёл все наши пожелания. Угостил кофе и
- ААнастасия31 июля 2025Мы в восторге от поездки! Прекрасная чистая машина, нас возили аккуратно, все рассказывали показывали.
Послушали совет и обедали на «фут корте» (соглашайтесь) там местный колорит и очень вкусно.
Фото приложила- виды прекрасные.
Всем советую данную экскурсию
- ИИнна29 июля 2025Отличная экскурсия! Рекомендую любителям отдыха на природе!
- ДДмитрий29 апреля 2025Красивые места, прекрасный гид Анна!
Оленям захватите какой-нибудь морковки!)) Ну или кусты по дороге обломайте))
- ААртем29 сентября 2024Ездили с двумя маленькими детьми. Огромное спасибо нашему гиду и водителю. Очень помогали на протяжении всего дня провести его без
- ААлександр21 сентября 2024Всё было круто, Арарат-супер)))
- ССветлана16 сентября 2024Гид Елена достаточно полно владеет информацией, охотно отвечает на вопросы. Не торопит в местах отведенное на личное время. Отведали кофейку, купить сувениры, покормили оленей и даже успели прокатиться на зиплайне.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «К оленям»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в марте 2026
Сейчас в Ереване в категории "К оленям" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 259. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2026 год по теме «К оленям», 11 ⭐ отзывов, цены от €90. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май