суеты и проблем. Сами места очень живописные, обязательно стоит посмотреть. Нас всё очень понравилось. Интересно рассказывали про историю Армении, армянского народа, про все достопримечательности, что встречались на пути. Нам повезло с погодой. Виды на озеро Севан было необыкновенно красивыми. Покатались немного на кораблике - рекомендую. Потом посмотрели ещё одно озеро в Дилиджане. Детям там больше всего понравилось кататься на zip line над озером.

В общем и мы и дети остались очень довольны, поскольку всё подстраивали по факту под наш ритм и график. Спасибо вам за хорошую организацию тура!