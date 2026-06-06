Рыболовная Армения: форель, горы и обед на природе (всё включено)
Поймать рыбу своей мечты, отдохнуть у горной реки и попробовать армянский обед - из Еревана
Наш маршрут — это не классическая экскурсия по достопримечательностям, а день отдыха на природе недалеко от Еревана.
В программе нет музеев или архитектурных памятников: главная ценность маршрута — природа, горная река, рыбалка и атмосфера неспешного армянского отдыха на свежем воздухе.
Описание экскурсии
Мы отправимся на закрытую живописную территорию у горной реки. Здесь можно отдохнуть от городского шума, подышать чистым воздухом и насладиться спокойной атмосферой природы.
Главная часть программы — зона ловли форели. Инструктор проведёт мастер-класс: объяснит, как пользоваться снастями, на что обращать внимание во время ловли и как поймать рыбу самостоятельно. Опыт рыбалки не нужен — всё проходит в понятном и комфортном формате.
После мастер-класса у вас будет время для самостоятельной рыбалки. Это возможность не просто понаблюдать за процессом, а попробовать поймать форель своими руками.
Завершим день обедом на природе. В меню — шашлык из форели, картофель на углях, свежие овощи и зелень, армянские сыры и соленья, фрукты, прохладительные напитки, кофе и чай.
Организационные детали
В стоимость входит: мастер-класс по ловле форели с инструктором, рыболовные снасти, обед на природе (шашлык из форели, картофель «плеч», свежие овощи и зелень, армянские сыры и соленья, фрукты), прохладительные напитки, кофе и чай
Специальная подготовка и опыт рыбалки не требуются — инструктор объяснит всё на месте. Подходит для новичков
С вами будет один из инструкторов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
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