Наш маршрут — это не классическая экскурсия по достопримечательностям, а день отдыха на природе недалеко от Еревана. В программе нет музеев или архитектурных памятников: главная ценность маршрута — природа, горная река, рыбалка и атмосфера неспешного армянского отдыха на свежем воздухе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы отправимся на закрытую живописную территорию у горной реки. Здесь можно отдохнуть от городского шума, подышать чистым воздухом и насладиться спокойной атмосферой природы.

Главная часть программы — зона ловли форели. Инструктор проведёт мастер-класс: объяснит, как пользоваться снастями, на что обращать внимание во время ловли и как поймать рыбу самостоятельно. Опыт рыбалки не нужен — всё проходит в понятном и комфортном формате.

После мастер-класса у вас будет время для самостоятельной рыбалки. Это возможность не просто понаблюдать за процессом, а попробовать поймать форель своими руками.

Завершим день обедом на природе. В меню — шашлык из форели, картофель на углях, свежие овощи и зелень, армянские сыры и соленья, фрукты, прохладительные напитки, кофе и чай.

Организационные детали