Лучшее время для посещения Армении - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а виды на Арарат особенно впечатляющие. В октябре и апреле также комфортно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, возможно посещение, но стоит учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны из-за погодных условий.

Эта индивидуальная экскурсия по Армении станет настоящим открытием для всех, кто интересуется христианством и историей. Участники посетят монастырь Хор Вирап, где Святой Григорий Просветитель провёл 14 лет в темнице, и насладятся видами Арарата. Путешествие продолжится в Эчмиадзинском монастыре, сердце Армянской апостольской церкви, где хранится «копьё судьбы». Завершится экскурсия в историческом заповеднике Звартноц, где можно увидеть руины древнего храма и соприкоснуться с урартской эпохой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап

Первым делом мы отправимся в древнюю армянскую столицу — город Арташат, к монастырю Хор Вирап. Здесь в глубокой темнице для смертников провёл 14 лет первый патриарх и креститель Армении Святой Григорий Просветитель. Вы узнаете, как ему удалось выжить, и при желании спуститесь в темницу по узкой вертикальной лестнице. Со стен монастыря при хорошей погоде вам откроется завораживающий вид на вершины Арарата.

Эчмиадзинский монастырь

Мы повторим путь Григория Просветителя, посетив город Вагаршапат. Побываем в сердце Армянской апостольской церкви. Посмотрим на Эчмиадзинский монастырь, погуляем по его обширной территории. При желании зайдём в музей-сокровищницу, где хранятся христианские реликвии. Главная из них — «копьё судьбы», которым римский стражник пронзил распятого Христа. А у восточных ворот Вагаршапата полюбуемся жемчужиной армянской архитектуры — церковью Св. Рипсиме.

Храм Звартноц

Финалом путешествия станет посещение исторического-заповедника Звартноц 7 века. Несмотря на то, что храм разрушился в результате мощного землетрясения в 10 веке, грандиозные руины келий, монастырской бани, дворца патриарха и виноделен по сей день не оставляют людей равнодушными. Помимо этого, в Звартноце вы соприкоснётесь с урартской эпохой истории Армении и познакомитесь с древней клинописью.

Организационные детали

Формат экскурсии будет приближен к паломничеству, а не к праздному осмотру памятников архитектуры

При посещении церквей и территорий монастырских комплексов женщинам желательно иметь платки. Также не приветствуются шорты, сланцы, спортивная одежда, откровенные наряды.

Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества участников

Музей «Сокровищница Эчмиадзина» и музей-заповедник Звартноц не работают по понедельникам. По воскресеньям Звартноц открыт до 15:00.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы