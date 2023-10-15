Святая Армения: экскурсия-паломничество

Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат

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Эта программа будет интересна всем, кто интересуется паломничеством и хочет окунуться в святая святых первого христианского государства в мире.

Вы пройдёте путём Георгия Просветителя, увидите несколько древних храмов, побываете в темнице и насладитесь снежными вершинами Арарата со стены монастыря Хор Вирап — визитной карточки Армении.
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Монастырь Хор Вирап

Первым делом мы отправимся в древнюю армянскую столицу — город Арташат, к монастырю Хор Вирап. Здесь в глубокой темнице для смертников провёл 14 лет первый патриарх и креститель Армении Святой Григорий Просветитель. Вы узнаете, как ему удалось выжить, и при желании спуститесь в темницу по узкой вертикальной лестнице. Со стен монастыря при хорошей погоде вам откроется завораживающий вид на вершины Арарата.

Эчмиадзинский монастырь

Мы повторим путь Григория Просветителя, посетив город Вагаршапат. Побываем в сердце Армянской апостольской церкви. Посмотрим на Эчмиадзинский монастырь, погуляем по его обширной территории. При желании зайдём в музей-сокровищницу, где хранятся христианские реликвии. Главная из них — «копьё судьбы», которым римский стражник пронзил распятого Христа. А у восточных ворот Вагаршапата полюбуемся жемчужиной армянской архитектуры — церковью Св. Рипсиме.

Храм Звартноц

Финалом путешествия станет посещение исторического-заповедника Звартноц 7 века. Несмотря на то, что храм разрушился в результате мощного землетрясения в 10 веке, грандиозные руины келий, монастырской бани, дворца патриарха и виноделен по сей день не оставляют людей равнодушными. Помимо этого, в Звартноце вы соприкоснётесь с урартской эпохой истории Армении и познакомитесь с древней клинописью.

Организационные детали

  • Формат экскурсии будет приближен к паломничеству, а не к праздному осмотру памятников архитектуры
  • При посещении церквей и территорий монастырских комплексов женщинам желательно иметь платки. Также не приветствуются шорты, сланцы, спортивная одежда, откровенные наряды.
  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества участников
  • Музей «Сокровищница Эчмиадзина» и музей-заповедник Звартноц не работают по понедельникам. По воскресеньям Звартноц открыт до 15:00.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед по меню в Эчмиадзине или Ереване
  • Входной билет в музей «Сокровищница Эчмиадзина» — 1500 драм
  • Входной билет в историко-культурный музей-заповедник Звартноц — 1500 драм (для школьников — 100 драм)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любой точке Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Эчмиадзин
Популярные места
Хор Вирап
Звартноц
Соборы и храмы
На микроавтобусе

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