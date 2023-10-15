Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
Вы пройдёте путём Георгия Просветителя, увидите несколько древних храмов, побываете в темнице и насладитесь снежными вершинами Арарата со стены монастыря Хор Вирап — визитной карточки Армении.
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Описание
Что вас ожидает
Монастырь Хор Вирап
Первым делом мы отправимся в древнюю армянскую столицу — город Арташат, к монастырю Хор Вирап. Здесь в глубокой темнице для смертников провёл 14 лет первый патриарх и креститель Армении Святой Григорий Просветитель. Вы узнаете, как ему удалось выжить, и при желании спуститесь в темницу по узкой вертикальной лестнице. Со стен монастыря при хорошей погоде вам откроется завораживающий вид на вершины Арарата.
Эчмиадзинский монастырь
Мы повторим путь Григория Просветителя, посетив город Вагаршапат. Побываем в сердце Армянской апостольской церкви. Посмотрим на Эчмиадзинский монастырь, погуляем по его обширной территории. При желании зайдём в музей-сокровищницу, где хранятся христианские реликвии. Главная из них — «копьё судьбы», которым римский стражник пронзил распятого Христа. А у восточных ворот Вагаршапата полюбуемся жемчужиной армянской архитектуры — церковью Св. Рипсиме.
Храм Звартноц
Финалом путешествия станет посещение исторического-заповедника Звартноц 7 века. Несмотря на то, что храм разрушился в результате мощного землетрясения в 10 веке, грандиозные руины келий, монастырской бани, дворца патриарха и виноделен по сей день не оставляют людей равнодушными. Помимо этого, в Звартноце вы соприкоснётесь с урартской эпохой истории Армении и познакомитесь с древней клинописью.
Организационные детали
- Формат экскурсии будет приближен к паломничеству, а не к праздному осмотру памятников архитектуры
- При посещении церквей и территорий монастырских комплексов женщинам желательно иметь платки. Также не приветствуются шорты, сланцы, спортивная одежда, откровенные наряды.
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества участников
- Музей «Сокровищница Эчмиадзина» и музей-заповедник Звартноц не работают по понедельникам. По воскресеньям Звартноц открыт до 15:00.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед по меню в Эчмиадзине или Ереване
- Входной билет в музей «Сокровищница Эчмиадзина» — 1500 драм
- Входной билет в историко-культурный музей-заповедник Звартноц — 1500 драм (для школьников — 100 драм)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любой точке Еревана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.