Эта программа будет интересна всем, кто интересуется паломничеством и хочет окунуться в святая святых первого христианского государства в мире. Вы пройдёте путём Георгия Просветителя, увидите несколько древних храмов, побываете в темнице и насладитесь снежными вершинами Арарата со стены монастыря Хор Вирап — визитной карточки Армении.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Монастырь Хор Вирап

Первым делом мы отправимся в древнюю армянскую столицу — город Арташат, к монастырю Хор Вирап. Здесь в глубокой темнице для смертников провёл 14 лет первый патриарх и креститель Армении Святой Григорий Просветитель. Вы узнаете, как ему удалось выжить, и при желании спуститесь в темницу по узкой вертикальной лестнице. Со стен монастыря при хорошей погоде вам откроется завораживающий вид на вершины Арарата.

Эчмиадзинский монастырь

Мы повторим путь Григория Просветителя, посетив город Вагаршапат. Побываем в сердце Армянской апостольской церкви. Посмотрим на Эчмиадзинский монастырь, погуляем по его обширной территории. При желании зайдём в музей-сокровищницу, где хранятся христианские реликвии. Главная из них — «копьё судьбы», которым римский стражник пронзил распятого Христа. А у восточных ворот Вагаршапата полюбуемся жемчужиной армянской архитектуры — церковью Св. Рипсиме.

Храм Звартноц

Финалом путешествия станет посещение исторического-заповедника Звартноц 7 века. Несмотря на то, что храм разрушился в результате мощного землетрясения в 10 веке, грандиозные руины келий, монастырской бани, дворца патриарха и виноделен по сей день не оставляют людей равнодушными. Помимо этого, в Звартноце вы соприкоснётесь с урартской эпохой истории Армении и познакомитесь с древней клинописью.

Организационные детали

Формат экскурсии будет приближен к паломничеству, а не к праздному осмотру памятников архитектуры

При посещении церквей и территорий монастырских комплексов женщинам желательно иметь платки. Также не приветствуются шорты, сланцы, спортивная одежда, откровенные наряды.

Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества участников

Музей «Сокровищница Эчмиадзина» и музей-заповедник Звартноц не работают по понедельникам. По воскресеньям Звартноц открыт до 15:00.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы