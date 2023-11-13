Лучшее время для посещения Армении - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а виды на Арарат особенно впечатляющие. В октябре и апреле также комфортно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, возможно посещение, но стоит учесть, что некоторые объекты могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Монастырь Хор Вирап
Эчмиадзинский монастырь
Храм Звартноц
Описание экскурсии
Монастырь Хор Вирап
Первым делом мы отправимся в древнюю армянскую столицу — город Арташат, к монастырю Хор Вирап. Здесь в глубокой темнице для смертников провёл 14 лет первый патриарх и креститель Армении Святой Григорий Просветитель. Вы узнаете, как ему удалось выжить, и при желании спуститесь в темницу по узкой вертикальной лестнице. Со стен монастыря при хорошей погоде вам откроется завораживающий вид на вершины Арарата.
Эчмиадзинский монастырь
Мы повторим путь Григория Просветителя, посетив город Вагаршапат. Побываем в сердце Армянской апостольской церкви. Посмотрим на Эчмиадзинский монастырь, погуляем по его обширной территории. При желании зайдём в музей-сокровищницу, где хранятся христианские реликвии. Главная из них — «копьё судьбы», которым римский стражник пронзил распятого Христа. А у восточных ворот Вагаршапата полюбуемся жемчужиной армянской архитектуры — церковью Св. Рипсиме.
Храм Звартноц
Финалом путешествия станет посещение исторического-заповедника Звартноц 7 века. Несмотря на то, что храм разрушился в результате мощного землетрясения в 10 веке, грандиозные руины келий, монастырской бани, дворца патриарха и виноделен по сей день не оставляют людей равнодушными. Помимо этого, в Звартноце вы соприкоснётесь с урартской эпохой истории Армении и познакомитесь с древней клинописью.
Организационные детали
Формат экскурсии будет приближен к паломничеству, а не к праздному осмотру памятников архитектуры
При посещении церквей и территорий монастырских комплексов женщинам желательно иметь платки. Также не приветствуются шорты, сланцы, спортивная одежда, откровенные наряды.
Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества участников
Музей «Сокровищница Эчмиадзина» и музей-заповедник Звартноц не работают по понедельникам. По воскресеньям Звартноц открыт до 15:00.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Обед по меню в Эчмиадзине или Ереване
Входной билет в музей «Сокровищница Эчмиадзина» — 1500 драм
Входной билет в историко-культурный музей-заповедник Звартноц — 1500 драм (для школьников — 100 драм)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гарик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 550 туристов
Я со студенческой скамьи в туризме, с 2005 года работаю в качестве гида. Тут я представляю группу профессиональных гидов-единомышленников, которые горячо любят свою страну и работу.
Нас 5 человек, каждый из читать дальшеуменьшить
нас будет для вас надёжным проводником по этой прекрасной земле. Мы осознаём всю ответственность представлять свою страну и принимаем это за большую честь.
Наша задача — чтобы каждый посетивший Армению увёз с собой теплоту, душевность и мудрость нашей страны, а также желание возвращаться вновь и вновь. Сегодня, через годы работы, могу уверенно сказать, что это нам удаётся. Но самым надёжным ориентиром будут ваши отзывы и впечатления. Продолжим путешествие вместе?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Если у Вас будет свободный день в Ереване, обязательно посетите эту экскурсию по окрестностям, вы узнаете много интересного об истории христианства и истории Армении. Гид Гарик очень интересный рассказчик и читать дальшеуменьшить
обладает энциклопедическими знаниями как по истории Армении, так и по истории христианства, а какой он замечательный увлеченный рассказчик. Экскурсия практически вся проходит в прямой видимости горы Арарат. Очень удачно было подобрано время суток и хорошо спланирована экскурсия. Поездка заканчивается в храме Звартнотц. Лучи заходящего солнца очень красиво подсвечивали вершину Арарата, и она лежала на развалинах храма как шапка или как крыша.
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