Маршрут тура: Караундж – Татевский Монастырь

Караундж (Зорац Карер) - В 200 км от Еревана, у г. Сисиан, находится доисторический памятник, состоящий из сотен вертикально поставленных камней со сквозными отверстиями. Древнейшая обсерватория Караундж, напоминает Стоунхендж.

Тур в Татевский монастырь - Татевский монастырь - уникальный шедевр армянской архитектуры, построенный в 9 веке. Этот монастырь являлся одним из древнейших духовных центров средневековой Армении, а также крупнейшим университетом своего времени. Благодаря строительству самой длинной канатной дороги в мире «Крылья Татева» (5, 7 км) комплекс стал одним из самых часто посещаемых мест в Армении.