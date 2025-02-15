По прибытии в столицу Армении вам не придется после продолжительного перёлета искать такси или ждать автобус на остановке, попутно продумывая маршрут по городу.
Мы организуем для вас удобный трансфер, включающий осмотр основных достопримечательностей, а также сытный обед в местной таверне. Вам остаётся лишь наслаждаться этим днём!
Мы организуем для вас удобный трансфер, включающий осмотр основных достопримечательностей, а также сытный обед в местной таверне. Вам остаётся лишь наслаждаться этим днём!
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание трансфер
Трансфер и обзорная экскурсия — отличный выбор для тех, кто в нашем городе транзитом или не располагает большим количеством времени, а увидеть хочет как можно больше.
Достопримечательности на маршруте
- Одна из главных точек притяжения — Каскад.
- «Мать Армения» — памятник с великой историей
- Площадь Республики с Северным проспектом- главная площадь страны и одна из красивейших пешеходных зон
- Цицернакаберд – памятный комплекс, воздвигнутый невинным жертвам геноцида армян в Османской империи
Темы для обсуждения
- Становление Еревана от его истоков до 21-го века
- История армянского народа
- Путь Еревана к статусу 12-й по счёту столицы Армении
Ваши впечатления о Ереване будут приправлены гастрономическим соусом — в качестве комплимента мы угостим вас обедом в местной таверне.
Организационные детали
- Трансфер для вас организует один из гидов-водителей нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельных седанах и минивенах, детские кресла предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Звартноц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль — ваша команда гидов в Ереване
Мы команда гидов-профессионалов, которые знают и любят свою страну, её историю, географию, традиции, кухню. Мы хотим и вас влюбить в Армению!Задать вопрос
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