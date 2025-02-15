По прибытии в столицу Армении вам не придется после продолжительного перёлета искать такси или ждать автобус на остановке, попутно продумывая маршрут по городу. Мы организуем для вас удобный трансфер, включающий осмотр основных достопримечательностей, а также сытный обед в местной таверне. Вам остаётся лишь наслаждаться этим днём!

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 6 чел.)

Описание трансфер

Трансфер и обзорная экскурсия — отличный выбор для тех, кто в нашем городе транзитом или не располагает большим количеством времени, а увидеть хочет как можно больше.

Достопримечательности на маршруте

Одна из главных точек притяжения — Каскад.

«Мать Армения» — памятник с великой историей

Площадь Республики с Северным проспектом- главная площадь страны и одна из красивейших пешеходных зон

Цицернакаберд – памятный комплекс, воздвигнутый невинным жертвам геноцида армян в Османской империи

Темы для обсуждения

Становление Еревана от его истоков до 21-го века

История армянского народа

Путь Еревана к статусу 12-й по счёту столицы Армении

Ваши впечатления о Ереване будут приправлены гастрономическим соусом — в качестве комплимента мы угостим вас обедом в местной таверне.

Организационные детали