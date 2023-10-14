Индивидуальный трансфер из аэропорта: путешествие по Еревану
Встретив вас в аэропорту, мы отправимся в Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира.
Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц города.
Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.
Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц города.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Памятник «Мать Армения»
- Комплекс Каскад
- Здание Оперы
- Северный Проспект
- Площадь Республики
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Мы встретим Вас с табличкой в аэропорту и проведем незабываемый тур по Еревану.
- Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом».
- Вы увидите чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплексом Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город.
- Мы полюбуемся на здание Национального Собрания — оно вошло в рейтинг десяти красивейших зданий парламентов в мире. Прогуляемся по Площади Республики — это главная площадь Еревана и всей Армении.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из аэропорта
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Обратный трансфер в аэропорт (по желанию можем организовать за дополнительную плату)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: АэропортЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Просим отправить время и номер Вашего рейса
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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