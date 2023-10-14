Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану

Индивидуальный трансфер из аэропорта: путешествие по Еревану

Описание
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Встретив вас в аэропорту, мы отправимся в Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира.

Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам.

Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц города.
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Ближайшие даты:
14
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даты

Что вас ожидает:

  • Памятник «Мать Армения»
  • Комплекс Каскад
  • Здание Оперы
  • Северный Проспект
  • Площадь Республики
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Мы встретим Вас с табличкой в аэропорту и проведем незабываемый тур по Еревану.
  • Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом».
  • Вы увидите чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплексом Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город.
  • Мы полюбуемся на здание Национального Собрания — оно вошло в рейтинг десяти красивейших зданий парламентов в мире. Прогуляемся по Площади Республики — это главная площадь Еревана и всей Армении.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из аэропорта
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
  • Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
  • Вода
Что не входит
  • Обед
  • Обратный трансфер в аэропорт (по желанию можем организовать за дополнительную плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Просим отправить время и номер Вашего рейса
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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