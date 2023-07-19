Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне

Исследовать древние монастыри, увидеть Марс на Земле и другие чудеса армянской природы

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
На комфортабельном автомобиле мы отправимся знакомиться с древней Арменией.

Вы зайдёте в монастырь Гегард и церковь Мариамашен, увидите арку Чаренца и узнаете, что такое «Симфония камней». Полюбуетесь фантастическими водными и горными пейзажами и отдохнёте от городской суеты. А мы расскажем интересные истории обо всех местах на маршруте.
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Из Еревана - к историческим богатствам и невероятной фауне
Ближайшие даты:
19
авг
20
авг
21
авг
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📍 Монастырь копья — Гегард. Когда-то на протяжении 500 лет в этом выбитом из скалы храме хранилось копьё Христа — отсюда и название. Вы увидите кельи и хачкары — каменные кресты, а ещё фрески 7–13 веков. Боковые лестницы ведут к фамильной гробнице княжеской семьи Прошянов — там вы оцените невероятную акустику и узнаете, кто такие червячки-красители.

📍 Храм Гарни, посвящённый древнеармянскому богу Солнца Митру. Вы рассмотрите мозаику 3 века и прикоснётесь к истории язычества. Храм находится на мысе, с двух сторон его огибает река Азат, образуя глубокое ущелье и давая нам возможность насладиться сказочным видом.

📍 «Симфония камней» и Азатское водохранилище — отличные места для фотосессии. «Симфония» — уникальный природный памятник. Это прямые базальтовые столбы, внешне напоминающие орган. А водохранилище за его удивительные пейзажи называют армянским Марсом — в летние месяцы под лучами солнца окрестности напоминают Красную планету.

📍 Арка Чаренца — архитектурное сооружение, созданное в память о жертвах репрессий, среди которых был и армянский поэт Егише Чаренц. На арке выбиты цитаты из его стихотворений. Также отсюда открывается чудесный вид на гору Арарат.

📍 Полуостров Севан и церковь Мариамашен. Вы полюбуетесь озером Севан и в тёплую погоду сможете искупаться. По желанию попробуете армянскую форель и традиционную пахлаву в местном кафе. А в христианской церкви Мариамашен увидите хачкар 15 века. Он называется Всеспасителем — в старину люди верили, что такой крест излечивает любые болезни и уберегает от бед.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Гарни — 1500 драмов/чел., обед на Севане — по желанию
  • Поездка проходит на автомобиле Ford Mondeo 5-го поколения с кондиционером. Для вас будут подготовлены бутилированная вода и освежающие салфетки.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 9 лет
  • Экскурсию для вас проведу я и мой коллега-водитель Айк
  • Пожалуйста, возьмите с собой крем от солнца

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Vadim
19 июля 2023
Великолепная экскурсия от Мариам и Айк. Долго искали и немогли сарентироватья,в итоге выбрали новинку в Трипстере и не пожалели. Ребята дейсвительно умеют работать с людьми. Утром нас забрали прямо из гостиницы c позитивным настроениеи и вежливостью. Отличная машина со всеми удобствами бизнес классас опытным и аккуратным водителем,(кондиционер, водичка)Провели чудесный день с морем впечатлений. Выбранная нами экскурсия открыла нам возможность познакомиться с историей страны и разнообразием природы. Азатское Водохранилище это вооов. В конце экскурсии мы полакомились Севансой рыбой и полюбовались видом на озеро. Спасибо ребятам за чудный день.
Рекомендую, вы останетесь довольными на все 100%.
Спасибо большое еще раз❤️

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Гарни
Популярные места
Гегард
Озеро Севан
Гора Арарат
Природа
Святые места
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Еревана

Здравствуй, древний и солнечный Ереван
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
Уютная экскурсия по главным местам столицы - в мини-группе
на площади Республики
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
15 за человека
Огни ночного Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
91 отзыв
Огни ночного Еревана
Контрасты столицы, история Армении и секреты города в час, когда загорается подсветка
памятник Матери Армении в парке Победы
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
65 за всё до 10 чел.
Армянское море и древние монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
96 отзывов
Армянское море и древние монастыри
Исследовать языческий Гарни и пещерный Гегард, посетить курортный Дилижан и пообедать у озера Севан
по вашему желанию
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
195 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ