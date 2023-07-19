Исследовать древние монастыри, увидеть Марс на Земле и другие чудеса армянской природы
Вы зайдёте в монастырь Гегард и церковь Мариамашен, увидите арку Чаренца и узнаете, что такое «Симфония камней». Полюбуетесь фантастическими водными и горными пейзажами и отдохнёте от городской суеты. А мы расскажем интересные истории обо всех местах на маршруте.
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Описание
Что вас ожидает
📍 Монастырь копья — Гегард. Когда-то на протяжении 500 лет в этом выбитом из скалы храме хранилось копьё Христа — отсюда и название. Вы увидите кельи и хачкары — каменные кресты, а ещё фрески 7–13 веков. Боковые лестницы ведут к фамильной гробнице княжеской семьи Прошянов — там вы оцените невероятную акустику и узнаете, кто такие червячки-красители.
📍 Храм Гарни, посвящённый древнеармянскому богу Солнца Митру. Вы рассмотрите мозаику 3 века и прикоснётесь к истории язычества. Храм находится на мысе, с двух сторон его огибает река Азат, образуя глубокое ущелье и давая нам возможность насладиться сказочным видом.
📍 «Симфония камней» и Азатское водохранилище — отличные места для фотосессии. «Симфония» — уникальный природный памятник. Это прямые базальтовые столбы, внешне напоминающие орган. А водохранилище за его удивительные пейзажи называют армянским Марсом — в летние месяцы под лучами солнца окрестности напоминают Красную планету.
📍 Арка Чаренца — архитектурное сооружение, созданное в память о жертвах репрессий, среди которых был и армянский поэт Егише Чаренц. На арке выбиты цитаты из его стихотворений. Также отсюда открывается чудесный вид на гору Арарат.
📍 Полуостров Севан и церковь Мариамашен. Вы полюбуетесь озером Севан и в тёплую погоду сможете искупаться. По желанию попробуете армянскую форель и традиционную пахлаву в местном кафе. А в христианской церкви Мариамашен увидите хачкар 15 века. Он называется Всеспасителем — в старину люди верили, что такой крест излечивает любые болезни и уберегает от бед.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Гарни — 1500 драмов/чел., обед на Севане — по желанию
- Поездка проходит на автомобиле Ford Mondeo 5-го поколения с кондиционером. Для вас будут подготовлены бутилированная вода и освежающие салфетки.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 9 лет
- Экскурсию для вас проведу я и мой коллега-водитель Айк
- Пожалуйста, возьмите с собой крем от солнца
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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