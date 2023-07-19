На комфортабельном автомобиле мы отправимся знакомиться с древней Арменией. Вы зайдёте в монастырь Гегард и церковь Мариамашен, увидите арку Чаренца и узнаете, что такое «Симфония камней». Полюбуетесь фантастическими водными и горными пейзажами и отдохнёте от городской суеты. А мы расскажем интересные истории обо всех местах на маршруте.

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Описание

Что вас ожидает

📍 Монастырь копья — Гегард. Когда-то на протяжении 500 лет в этом выбитом из скалы храме хранилось копьё Христа — отсюда и название. Вы увидите кельи и хачкары — каменные кресты, а ещё фрески 7–13 веков. Боковые лестницы ведут к фамильной гробнице княжеской семьи Прошянов — там вы оцените невероятную акустику и узнаете, кто такие червячки-красители.

📍 Храм Гарни, посвящённый древнеармянскому богу Солнца Митру. Вы рассмотрите мозаику 3 века и прикоснётесь к истории язычества. Храм находится на мысе, с двух сторон его огибает река Азат, образуя глубокое ущелье и давая нам возможность насладиться сказочным видом.

📍 «Симфония камней» и Азатское водохранилище — отличные места для фотосессии. «Симфония» — уникальный природный памятник. Это прямые базальтовые столбы, внешне напоминающие орган. А водохранилище за его удивительные пейзажи называют армянским Марсом — в летние месяцы под лучами солнца окрестности напоминают Красную планету.

📍 Арка Чаренца — архитектурное сооружение, созданное в память о жертвах репрессий, среди которых был и армянский поэт Егише Чаренц. На арке выбиты цитаты из его стихотворений. Также отсюда открывается чудесный вид на гору Арарат.

📍 Полуостров Севан и церковь Мариамашен. Вы полюбуетесь озером Севан и в тёплую погоду сможете искупаться. По желанию попробуете армянскую форель и традиционную пахлаву в местном кафе. А в христианской церкви Мариамашен увидите хачкар 15 века. Он называется Всеспасителем — в старину люди верили, что такой крест излечивает любые болезни и уберегает от бед.

Организационные детали