В Нораванк, Джермук и Арени: красота и история южной Армении (из Еревана)
Увидеть монастырь в скалах, попробовать воду из горных источников и побывать в деревне виноделов
Наша программа познакомит вас с разными гранями юга Армении.
Едем в Нораванк, который спрятан в ущелье Амагу, пройдём по Аллее здоровья в Джермуке и увидим водопад Волосы русалки.
А завершим путешествие в Арени — за домашним застольем, местным вином и рассказами о старинных традициях виноделия.
Описание экскурсии
Монастырь Нораванк — древний комплекс на фоне отвесных красных скал. Вы услышите связанные с ним легенды, прогуляетесь по территории и сделаете фотографии среди пейзажей ущелья Амагу.
Горный Джермук — курорт, известный минеральными источниками и прохладным воздухом. На Аллее здоровья вы попробуете целебную воду, а затем посетите водопад Волосы русалки.
Винодельческая деревня Арени — познакомитесь с местными сортами винограда и секретами производства вина. В гостеприимном доме виноделов вас ждут дегустация и национальные блюда.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Еревана 11:00–12:00 —Нораванк 13:20–14:20 — Джермук 15:40–17:00 — Арени 20:30 — возвращение в Ереван
По желанию дополним основной маршрут посещением монастыря Хор Вирап с видом на Арарат. Такая остановка увеличит продолжительность поездки примерно на 1,5 часа.
Организационные детали
Едем на Kia Optima, BMW или минивэне Honda Odyssey в зависимости от количества человек
Экскурсию можно провести для большего количества участников: доплата за каждого следующего человека — 22 000 драмов (~$60)
Застолье и программа у местных виноделов оплачиваются дополнительно перед началом экскурсии: взрослые — 14 000 драмов (~$38), дети до 18 лет — 11 000 драмов (~$30)
Дополнительный заезд в Хор Вирап — $35 за группу
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 156 туристов
Добро пожаловать в солнечную Армению! Мы — команда единомышленников, которая искренне любит свою страну и делает всё, чтобы гости влюбились в неё с первого взгляда. Наши профессиональные гиды проводят экскурсии читать дальшеуменьшить
на русском и английском языках с 2009 г. и с радостью покажут Армению во всей её красе.
Присоединяйтесь к нам в удивительном путешествии, где захватывающие приключения встречаются с подлинной добротой. Будь то исследование древних мест, знакомство с местной кухней или любование живописными пейзажами — мы сделаем всё, чтобы каждый момент остался в памяти надолго.
Здесь вы больше, чем просто путешественник — вы часть семьи.
Ждём вас!
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