Древняя астрономическая обсерватория КараунджОбсерватория находится в Сюникском регионе, местные её называют «Армянский Стоунхендж». По разным данным Караундж возрастом более трёх тысяч лет. Очень любопытное и красивое 🤩 место для прогулок на природе. Дьявольский мостРасполагается возле канатной дороги Татев, в ущелье. Это природная достопримечательность 🏛️ с природными бассейнами, пещерами и чудесным пейзажем. Древний пещерный город 🏙️ ХндзорескРасположен в 15 км от города Гориса. Построен внутри скалы, специально для защиты от иноземных захватчиков. Перед городом есть глубокое ущелье, по которому переходят по качающемуся мосту, что немного экстремально и очень захватывающе.
Организационные детали:
Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
Услуги гида-водителя
Автомобиль
Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
Входные билеты на достопримечательности
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.