Древняя астрономическая обсерватория КараунджОбсерватория находится в Сюникском регионе, местные её называют «Армянский Стоунхендж». По разным данным Караундж возрастом более трёх тысяч лет. Очень любопытное и красивое 🤩 место для прогулок на природе. Дьявольский мостРасполагается возле канатной дороги Татев, в ущелье. Это природная достопримечательность 🏛️ с природными бассейнами, пещерами и чудесным пейзажем. Древний пещерный город 🏙️ ХндзорескРасположен в 15 км от города Гориса. Построен внутри скалы, специально для защиты от иноземных захватчиков. Перед городом есть глубокое ущелье, по которому переходят по качающемуся мосту, что немного экстремально и очень захватывающе.

Организационные детали: