Село Арени

Винодельческий центр Армении — село Арени, где при въезде расположены две прекрасные винные фабрики. Здесь мы можем остановиться и взять экскурсию ⛳ с дегустацией вина. По дороге вы также можете купить деревенские фрукты 🍉 и овощи.

Монастырь Нораванк

Кроме того, что монастырь является одним из древнейших в Армении, у него очень необычное расположение: марсианский пейзаж красного ущелья с отвесными скалами.

Канатная дорога «Крылья Татева» и монастырь

Ни для кого не секрет, что самая длинная канатная дорога в мире находится в Армении и имя ей — «Крылья Татева». Вас ждёт 15-минутная поездка на высоте 320 метров над уровнем моря 🌊 в кабинке с аудиогидом, которая высадит вас у знаменитого Татевского монастыря. Этот монастырь на протяжении веков являлся духовным центром Сюникского региона и мы обязательно в него заглянем.

Организационные детали: