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Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире

5
1 отзыв
Григорий Д.
Григорий Д. – Гид из Еревана
На этой экскурсии 🧭 мы проедем через центр виноделия в Армении, посетим монастырь в ущелье с красными скалами и прокатимся на самой длинной канатной дороге в мире, на высоте 320 метров над уровнем моря 🌊, которая приведет нас к очередному армянскому монастырю в окружении скал.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $300 за экскурсию

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Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире

Что вы увидите

  • Село Арени
  • Монастырь Нораванк
  • Канатная дорога Крылья Татева
  • Монастырь Татев
Село Арени
Винодельческий центр Армении — село Арени, где при въезде расположены две прекрасные винные фабрики. Здесь мы можем остановиться и взять экскурсию ⛳ с дегустацией вина. По дороге вы также можете купить деревенские фрукты 🍉 и овощи.
Монастырь Нораванк
Кроме того, что монастырь является одним из древнейших в Армении, у него очень необычное расположение: марсианский пейзаж красного ущелья с отвесными скалами.
Канатная дорога «Крылья Татева» и монастырь
Ни для кого не секрет, что самая длинная канатная дорога в мире находится в Армении и имя ей — «Крылья Татева». Вас ждёт 15-минутная поездка на высоте 320 метров над уровнем моря 🌊 в кабинке с аудиогидом, которая высадит вас у знаменитого Татевского монастыря. Этот монастырь на протяжении веков являлся духовным центром Сюникского региона и мы обязательно в него заглянем.

Организационные детали:

  • Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Автомобиль
  • Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Д.
Григорий Д.
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