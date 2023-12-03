Полакомиться армянскими сыром и вном, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
От местных пейзажей захватывает дух, а национальные блюда сразу заставят забыть о диетах! Без лишней суеты будем передвигаться от одной достопримечательности к другой, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы сделать потрясающие кадры.
Посетим Хор Вирап, село Арени, монастыри Нораванк, Татев и Айраванк, погуляем по улицам пещерного Хндзореска и поднимемся к крепости Смбатаберд пешком, на лошадке или джипе. А ещё встретим рассвет на краю скалы!
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Описание
Организационные детали
При желании в местах ночевок можно взять номера «люкс» с панорамными видами
Программа тура по дням
Хор Вирап, село Арени и монастырь Нораванк
Заберём вас из любой точки Еревана и отправимся исследовать достопримечательности. Начнём с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.
Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. Далее посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.
Ночевать будем в отеле в селе Алидзор. Вид из окна номера с утра вас приятно удивит!
Монастырь Татев и канатная дорога, пещерный город Хндзореск и Джермук
После завтрака выезжаем к самой длинной в мире канатной дороге «Крылья Татева». По ней доберёмся до монастыря Татев. Затем направимся в пещерный город Хндзореск, что в переводе с армянского означает «яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так, потому что здесь произрастало большое количество яблонь. Погуляем по таинственному городу, увидим над ущельем подвесной мост.
Следующая остановка — Джермук, город-курорт у истока реки Арпа. Известен своими 36 целебными горячими источниками. Здесь осмотрим второй по высоте в Армении водопад, Джермукский, и поедем в село Ехегис, где заночуем.
Крепость Смбатаберд, церковь Айраванк и сырная дегустация
После завтрака отправляемся в одну из сохранившихся крепостей Армении — Смбатаберд, расположенную на вершине горы. Любители треккинга смогут подняться пешком, также возможен подъём на лошадях или внедорожнике.
Если повезёт, увидим гейзер у села Орбатех. Он работает не всегда, поэтому будем надеяться на удачу! Далее проедем по перевалу Варденяц, одному из самых красивых и высоких, на вершине которого находится средневековый караван-сарай.
Затем вас ждёт дегустация на сырной ферме. Мы попробуем 10 видов сыра: выдержанные в коньяке, вине, виноградных листьях и многие другие. После этого осмотрим церковь Айраванк, расположенную на берегу озера Севан. Заглянем на смотровую площадку и полюбуемся прекрасным видом на водоём.
Наше большое путешествие подошло к концу. Вернёмся в Ереван. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальноЗавершение: Ереван, во второй половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.