Майя — ваш гид в Ереване

читать дальше Московский Государственный Университет Туризма и Сервиса. С тех пор моя жизнь перестала быть прежней) За плечами годы практик в крупных туроператорских компаниях и консьерж-службах России. В 2012 году я вернулась в родной Ереван, где и работаю гидом.

Меня зовут Майя. Я гид и экскурсовод по Армении, сертифицированный винный гид. Более 10 лет моя профессиональная деятельность связана с туризмом и путешествиями. В далёком 2002 году я поступила в