Это неспешная прогулка по самым знаковым местам Еревана — от площади Республики до Каскада и винной улицы.
Вы узнаете, как изменился город за три тысячи лет, заглянете в уютные дворики, подниметесь на смотровую и насладитесь видом. Я расскажу о местных традициях и проведу в хорошее место на дегустацию армянских вин. Так вы сможете прочувствовать колорит Еревана!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Площадь Республики. Здесь начнётся наша прогулка — с главной площади Еревана, где бьётся ритм города
- Улица Абовяна. Вы узнаете, как она связана с символом Армении — горой Арарат — и почему она так важна для ереванцев
- Уютные дворики Старого города. Заглянем в атмосферные закоулки, чтобы почувствовать дух дореволюционного Еревана
- Особняк купца 19 века. Внутри всё сохранилось как было — интерьер, двор, детали. Сделаем небольшую остановку
- Площадь Шарля Азнавура. Поговорим о том, какие здания стояли здесь раньше и что появилось на их месте
- Старейшая часовня Еревана. Увидите, как она чудом пережила советское время и осталась частью городской жизни
- Площадь Свободы. Здесь нас ждут самые необычные памятники — армянскому ковру и композитору Арно Бабаджаняну
- Сквер художников. Место, где отдыхают, спорят, играют в нарды. Вы увидите армянских мужчин за их любимыми активностями
- Каскад. Главная открытка Еревана — архитектура, скульптуры под открытым небом и захватывающий вид на город
- Улица Сарьяна. Здесь сосредоточены винные бутики и лучшие рестораны. Финал прогулки — дегустация армянских вин
- Перерыв на кофе или чай. По желанию во время маршрута сделаем короткую остановку и отдохнём
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит 1 бокал вина. При желании можно заказать дополнительное вино. Приблизительная стоимость 2000–3000 драмов.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети до 12 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя — ваш гид в Ереване
Меня зовут Майя. Я гид и экскурсовод по Армении, сертифицированный винный гид. Более 10 лет моя профессиональная деятельность связана с туризмом и путешествиями.
