читать дальше в глубине знаний, но и в готовности терпеливо отвечать на вороэ, думаю, как минимум неожиданных, а как максимум наивных вопросов. Хочется пройти с Люсине и остальные музеи искусств Еревана! А встреча с художником - запала в сердце. Даже слов нет, чтобы описать!

Хоть мы и профаны в искусстве - но очень стараемся это исправить! Нам очень повезло с экскурсоводом - не только