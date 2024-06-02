1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€35 за всё до 2 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная арт-прогулка по Еревану с личной встречей с художником
Откройте тайны армянского искусства в уникальной арт-прогулке с местным художником в Ереване
Начало: У музея Современного искусства
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 100€55 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССелестина2 июня 2024Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все понравилось! Рекомендую тем, кто любит готовку!
- ААлександр31 мая 2024Гаяне настоящий профессионал своего дела. Она всё подробно объясняет и показывает. Многому у неё могут поучиться даже опытные кондитеры. В процессе приготовления пахлавы мы успели ещё и обсудить рецепты других армянских блюд. Спасибо Гаяне за вкусный мастер-класс и приятное общение.
- ННадежда26 мая 2024Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно, душевно и тепло по
- ААнна14 мая 2024Нашей семье понравилось мероприятие. Спасибо Ашоту за организацию! Время пролетело незаметно, по итогам получили красивые стилизованные фотографии и наши работы
- ААлександр1 ноября 2023Впечатления от прогулки просто прекрасные! Спасибо огромное Лусине за столь щедрую демонстрацию прекрасного!
- KKirill2 июля 2023Хоть мы и профаны в искусстве - но очень стараемся это исправить! Нам очень повезло с экскурсоводом - не только
- ЮЮлия6 марта 2023Организовывали эту экскурсию для наших коллег в Ереване. Ребятам понравилось абсолютно всё: от содержания до эмоций. Для всех это было
- ТТ.5 мая 2022Taraz& art - место силы! Безусловно идти на мастер-классы, впитывать энергетику мастеров, так любящих свою Родину. С первой секунды нас
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Экскурсии на 8 марта»
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