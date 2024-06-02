Экскурсии на 8 марта

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на 8 марта» в Ереване, цены от €35, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по десертам армянской кухни
Индивидуальная
3 часа
182 отзыва
Мастер-класс в Ереване: готовим армянские десерты с кондитером
Вкусное путешествие по армянской кухне: узнайте секреты приготовления национальных десертов
Начало: Кондитерская Lady G
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
35 за всё до 2 чел.
Арт-прогулка по Еревану
скидка
45%
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Эксклюзивная арт-прогулка по Еревану с личной встречей с художником
Откройте тайны армянского искусства в уникальной арт-прогулке с местным художником в Ереване
Начало: У музея Современного искусства
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 10055 за всё до 10 чел.
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Селестина
    2 июня 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все понравилось! Рекомендую тем, кто любит готовку!
    Очень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень всеОчень добрая женщина Гаяне! Всегда знала, что народ гостеприимный, но не думала, что настолько, очень все
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Гаяне настоящий профессионал своего дела. Она всё подробно объясняет и показывает. Многому у неё могут поучиться даже опытные кондитеры. В процессе приготовления пахлавы мы успели ещё и обсудить рецепты других армянских блюд. Спасибо Гаяне за вкусный мастер-класс и приятное общение.
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Мастер-класс по десертам армянской кухни
    Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно, душевно и тепло по
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    домашнему! Гату даже довезла из путешествия домой, у всех восторг. Обязательно повторю, буду готовить и вспоминать Ереван. Всем рекомендую к посещению)

    Огромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумноОгромное спасибо! Получила настоящее удовольствие от процесса приготовления и конечно от общения с Гаянэ. Вкусно безумно
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
    Нашей семье понравилось мероприятие. Спасибо Ашоту за организацию! Время пролетело незаметно, по итогам получили красивые стилизованные фотографии и наши работы
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    с выбранного мастер-класса (роспись платка). Приятные, внимательные девушки работают в данном месте. Мне и дочерям было интересно. Даже муж, обычно не сильно увлекающийся нарядами, был доволен. Мероприятие рекомендую!

  • А
    Александр
    1 ноября 2023
    Арт-прогулка по Еревану
    Впечатления от прогулки просто прекрасные! Спасибо огромное Лусине за столь щедрую демонстрацию прекрасного!
  • K
    Kirill
    2 июля 2023
    Арт-прогулка по Еревану
    Хоть мы и профаны в искусстве - но очень стараемся это исправить! Нам очень повезло с экскурсоводом - не только
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    в глубине знаний, но и в готовности терпеливо отвечать на вороэ, думаю, как минимум неожиданных, а как максимум наивных вопросов. Хочется пройти с Люсине и остальные музеи искусств Еревана! А встреча с художником - запала в сердце. Даже слов нет, чтобы описать!

  • Ю
    Юлия
    6 марта 2023
    Арт-прогулка по Еревану
    Организовывали эту экскурсию для наших коллег в Ереване. Ребятам понравилось абсолютно всё: от содержания до эмоций. Для всех это было
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    что-то новое и все получили истинный кайф. Посещение мастерской художника вообще превратило мероприятие в праздник искусства с возможностью прикоснуться к чему-то прекрасному. Спасибо Лусине за великолепную подачу, гибкость и чуткость. Однозначно 10/10, будем рекомендовать всем друзьям и коллегам)

  • Т
    Т.
    5 мая 2022
    Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
    Taraz& art - место силы! Безусловно идти на мастер-классы, впитывать энергетику мастеров, так любящих свою Родину. С первой секунды нас
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    с дочкой ввели в круг волшебного повествования. Орнаменты, ткани, краски, кисточки, керамика, украшения, картины, костюмы, а самое главное - Люди. Со своей историей. Мы расписали платок в технике батик, приобщились к росписи керамики, сфотографировались в национальных костюмах. Получили портрет от художника Тамары. Девочки, храни вас Господи! Душевных и духовных сил! ❤️❤️❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Экскурсии на 8 марта»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс по десертам армянской кухни
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  3. Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
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  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Экскурсии на 8 марта" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 75 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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