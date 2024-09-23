О Ольга Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия Спасибо Эдмону за чудесную экскурсию. Все понравилось. У родителей была короткая пересадка в Ереване, Эдмон встретил в аэропорту, провел интересную экскурсию и вернул обратно в аэропорт. Был гибок и подстроился под наши пожелания. Всем рекомендую!

Т Татьяна Свидание с Ереваном каждый день Нам все очень понравилось, гид Наира все рассказывала подробно и интересно. Мы остались довольны и с приятными впечатлениями! Спасибо вам большое

Т Татьяна Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия Все замечательно

Л Лилия Свидание с Ереваном каждый день читать дальше собралась небольшая и очень дружная. Я осилила маршрут с небольшим чемоданом, хотя лучше конечно без багажа) Мне очень хочется вернуться в Ереван и продолжить знакомство с ним, так как остались очень положительные эмоции. Спасибо вам за радушие и гостеприимство Спасибо за увлекательную экскурсию по центру города! Гаянэ очень приятный и грамотный экскурсовод. Время пролетело незаметно, к тому же группа

А Алёна Свидание с Ереваном каждый день Экскурсия очень увлекательная и интересная. Мы буквально влюбились в Ереван и его историю. В том числе благодаря очаровательной Гаяне, которую с удовольствием рекомендую!