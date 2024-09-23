2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
€20 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Ереван: трансфер и экскурсия
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: международный аэропорт Звартноц
5 окт в 09:00
7 окт в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Ереваном
Узнать город за 2,5 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: У памятника А. Грибоедову
4 окт в 09:00
5 окт в 09:00
от €125 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 сентября 2024Спасибо Эдмону за чудесную экскурсию. Все понравилось. У родителей была короткая пересадка в Ереване, Эдмон встретил в аэропорту, провел интересную экскурсию и вернул обратно в аэропорт. Был гибок и подстроился под наши пожелания. Всем рекомендую!
- ТТатьяна22 сентября 2024Нам все очень понравилось, гид Наира все рассказывала подробно и интересно. Мы остались довольны и с приятными впечатлениями! Спасибо вам большое
- ТТатьяна21 сентября 2024Все замечательно
- ЛЛилия20 сентября 2024Спасибо за увлекательную экскурсию по центру города! Гаянэ очень приятный и грамотный экскурсовод. Время пролетело незаметно, к тому же группа
- ААлёна17 сентября 2024Экскурсия очень увлекательная и интересная. Мы буквально влюбились в Ереван и его историю. В том числе благодаря очаровательной Гаяне, которую с удовольствием рекомендую!
- ЮЮлия16 сентября 2024Добрый день. 14 сентября были на обзорной экскурсии по Еревану. Эдмон - отличный гид, прекрасно знает свой город и говорит о нем с любовью. Встречал нас в аэропорту, прибыл туда заранее, затем провел интересную экскурсию. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Собор Св. Григория Просветителя»
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