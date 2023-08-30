Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)

Полетать под Давташенским мостом и узнать легенды древнего города
Я познакомлю вас со столицей Армении.

Проведу по главным улицам, покажу основные достопримечательности и расскажу, как этот город связан с Ноем. Поделюсь красивыми легендами и интересными историями. А ещё вы по желанию полетаете на единственном в мире зиплайне, который проходит под мостом.
5
1 отзыв
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
Знакомство с Ереваном + зиплайн (по желанию)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Полёт на зиплайне (оплачивается отдельно)

Зиплайн под Давташенским мостом в Ереване — пятый по длине в мире. Вы получите море эмоций, прокатившись на нём! Его максимальная скорость — 140 км/час.

Прогулка по Еревану

Вы познакомитесь с армянской легендой, которая гласит, что Ереван — самое старое поселение на планете, основанное самим Ноем. Увидите исторические и архитектурные памятники, старинные храмы и современные постройки. И насладитесь музыкой поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Зиплайн оплачивается отдельно — 14 000 драмов (два полёта, 1,5 км)
  • Экскурсия проходит на минивэне Toyota Alphard или другом аналогичном по комфорту авто
  • По желанию экскурсию частично можно провести пешком (по городу)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 90 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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30 авг 2023
Добрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были на экскурсии у Анны и Артура! Весь маршрут подстроили под наши пожелания, в связи с
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тем, что в Ереване не впервые, уже успели побывать в некоторых местах. Багаж знаний у Анны просто потрясающий и подаётся простым доступным языком, это очень важно, поскольку восприятие информации бывает сложным. Мы побывали в разных локациях, посмотрев и культурно-исторические места, и старую часть города, ну и конечно современный Ереван. У ребят также есть собственная винодельня, приглашали нас, но в связи с отсутствием времени не смогли посетить. Если подвести итог, день был потрясающий, видно, что вкладывают душу в своё дело! Большое спасибо, приедем ещё!

Добрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были наДобрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были на

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