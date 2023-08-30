Я познакомлю вас со столицей Армении.
Проведу по главным улицам, покажу основные достопримечательности и расскажу, как этот город связан с Ноем. Поделюсь красивыми легендами и интересными историями. А ещё вы по желанию полетаете на единственном в мире зиплайне, который проходит под мостом.
Проведу по главным улицам, покажу основные достопримечательности и расскажу, как этот город связан с Ноем. Поделюсь красивыми легендами и интересными историями. А ещё вы по желанию полетаете на единственном в мире зиплайне, который проходит под мостом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Полёт на зиплайне (оплачивается отдельно)
Зиплайн под Давташенским мостом в Ереване — пятый по длине в мире. Вы получите море эмоций, прокатившись на нём! Его максимальная скорость — 140 км/час.
Прогулка по Еревану
Вы познакомитесь с армянской легендой, которая гласит, что Ереван — самое старое поселение на планете, основанное самим Ноем. Увидите исторические и архитектурные памятники, старинные храмы и современные постройки. И насладитесь музыкой поющих фонтанов.
Организационные детали
- Зиплайн оплачивается отдельно — 14 000 драмов (два полёта, 1,5 км)
- Экскурсия проходит на минивэне Toyota Alphard или другом аналогичном по комфорту авто
- По желанию экскурсию частично можно провести пешком (по городу)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 90 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
АННА — ваш гид в Ереване
Провела экскурсии для 802 туристов
Мне 28 лет, я очень люблю свою родину и людей. Хочу, чтобы каждый гость, приезжающий в нашу страну, влюбился в неё без оглядки.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
30 авг 2023
Добрый день! Редко пишу отзывы, но тут очень понравилось, поэтому решила сразу написать! Сегодня были на экскурсии у Анны и Артура! Весь маршрут подстроили под наши пожелания, в связи с
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