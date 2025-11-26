Билеты рекомендуем бронировать заранее — так можно сэкономить на перелёте. Альтернативный вариант прибытия — город Гюмри: трансфер до Еревана мы организуем за свой счёт. Для граждан России виза не требуется, также возможен въезд по внутреннему паспорту. Несмотря на тёплый климат, обязательно возьмите тёплую одежду — программа включает много времени в горах.

Питание. В стоимость тура включены завтраки во всех отелях, ужин в ресторане высокого уровня в Ереване. Обеды и другие ужины оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. Все переезды по маршруту осуществляются на минивэне.

Возраст участников. 18+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Тур активный, с ежедневными прогулками, в том числе в горной местности. Рекомендуется взять удобную обувь и тёплые вещи — даже летом в горах может быть прохладно.

Тур проводится только для вас в любые удобные даты.