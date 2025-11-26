Познакомитесь
Описание тура
Организационные детали
Билеты рекомендуем бронировать заранее — так можно сэкономить на перелёте. Альтернативный вариант прибытия — город Гюмри: трансфер до Еревана мы организуем за свой счёт. Для граждан России виза не требуется, также возможен въезд по внутреннему паспорту. Несмотря на тёплый климат, обязательно возьмите тёплую одежду — программа включает много времени в горах.
Питание. В стоимость тура включены завтраки во всех отелях, ужин в ресторане высокого уровня в Ереване. Обеды и другие ужины оплачиваются самостоятельно.
Транспорт. Все переезды по маршруту осуществляются на минивэне.
Возраст участников. 18+.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Тур активный, с ежедневными прогулками, в том числе в горной местности. Рекомендуется взять удобную обувь и тёплые вещи — даже летом в горах может быть прохладно.
Программа тура по дням
Гарни, Гегард и Симфония камней
Начнём путешествие с поездки к Гарни — единственному памятнику эллинистической архитектуры, сохранившемуся на территории постсоветских стран. Это языческий храм 1 века, посвящённый богине солнца Митре. Здесь вы услышите об армянском пантеоне, мифах и ритуалах, а также увидите древнюю баню времён Римской империи с мозаичным полом.
Далее отправимся в монастырь Гегард, высеченный в скале. Он был основан в 4 веке и получил название в честь копья Лонгина, которое, по преданию, хранилось здесь.
Следующей остановкой станет церковь Маштоц Айрапет 12 века — действующий храм Армянской Апостольской Церкви, окружённый живописной природой.
После обеда прогуляемся вдоль каньона Гарни, где находится Симфония камней — геологическое явление, представляющее собой гигантские базальтовые колонны. Их строгость и геометрия напоминают пейзажи Исландии.
Завершит день поездка к Азатскому водохранилищу — живописному уголку природы, окружённому каньоном, охраняемым ЮНЕСКО. Это место называют армянским Марсом за его необычные ландшафты.
На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать профессиональный фотограф. Вы сможете не только увидеть лучшие виды Армении, но и увезти с собой профессиональные снимки.
Подземелье Левона, Цахкадзор и Севан
День начнётся с посещения подземелья Левона в селе Ариндж — необычного музея с мощной энергетикой. Этот рукотворный лабиринт, вырезанный вручную одним человеком, стал воплощением пророческой мечты. Вы услышите семейную историю его создания, узнаете, как жил мастер и почему его считают современным святым.
После отправимся в Цахкадзор — горнолыжный курорт, окружённый горами и лесами. Здесь находится монастырь Кечарис, построенный в 11-13 веках. Вы узнаете, откуда пошло его название, и подниметесь на канатной дороге, чтобы насладиться панорамой долины.
Далее поедем к Севану — одному из крупнейших высокогорных озёр в мире. Посетим монастырь Севанаванк, чьи стены помнят события армяно-арабской битвы 10 века. На берегу заглянем в ресторан, где подают свежевыловленную рыбу. По желанию можно будет прокатиться на катере (входит в стоимость).
Также заглянем на гору Гутанасар — потухший вулкан. К вечеру выдвинемся в сторону Дилижана, там заночуем.
Дилижан, Парз Лич и Агарцин
Утро начнётся с прогулки по старому Дилижану: вы пройдёте по улице, сохранившей атмосферу 18-19 веков, увидите деревянные дома с резными балконами, городской парк, амфитеатр и памятник героям фильма «Мимино».
Затем отправимся в Пьяный лес — сосновый бор, где деревья изгибаются в необычных направлениях из-за порывистых ветров. Это природное явление создаёт ощущение сказочного мира.
Продолжим маршрут к озеру Парз Лич, скрытому среди гор. По пути пересечём территорию национального парка Дилижана, где можно встретить оленей. Вокруг озера — густой лес, а тихая гладь воды отражает небо и вершины деревьев.
Финальной точкой станет монастырский комплекс Агарцин — один из выдающихся памятников средневековой архитектуры Армении. Комплекс 13 века был центром просвещения и духовной жизни, а его уединённое расположение среди лесов делает это место особенно умиротворяющим.
После насыщенного дня направимся в Иджеван.
Ереван
Утром возвращаемся в Ереван. После отдыха в отеле вас ждёт обзорная экскурсия по столице Армении. Прогуляемся по главным улицам, узнаем об истории города, его архитектуре и знаковых местах.
В Парке влюблённых пройдёт профессиональная фотосессия — приятное завершение вашего путешествия.
Финальный аккорд — ужин в ресторане с панорамным видом на вечерний Ереван. За вкусной едой и бокалом вина подведём итоги поездки.
После ужина трансфер доставит вас в отель.
Окончание тура
Доставим вас в аэропорт. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин в Ереване
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Ваучер в экстремальный парк Yell Extreme на 2 человек
- Катание на катере по Севану - для 4 участников
- Ваучер на $50 в магазине армянского бренда часов AWI
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта
- 1-местное размещение - по запросу
- Медицинская страховка
- Дополнительные расходы (обеды, сувениры, развлечения и прочее)