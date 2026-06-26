Начнём погружение в историю и культуру Армении.

Монастырь Хор Вирап. Спустимся в подземную темницу, где 13 лет томился Святой Григорий Просветитель. А затем поднимемся на крепостные стены, чтобы полюбоваться Араратом и увидеть границу с Турцией — до неё всего 300 м.

Пещера Арени-1. Исследуем подземелье, где нашли самую древнюю в мире обувь — ей 5500 лет — и винодельню с чанами и остатками виноградных косточек. Именно здесь люди впервые в истории стали системно делать вино!

Монастырь Нораванк, вырубленный в красных скалах. Осмотрим двухэтажную церковь Святой Богородицы и мавзолей князей Орбелянов с резными львами, увидим рельеф «Богородица с младенцем» над порталом.

Винодельня в Арени. Попробуем 3–4 сорта вина и обязательно «Арени Нуар» из автохтонного винограда, который растёт только здесь. На закуску подадут лаваш, сыр и зелень. А ещё заглянем в глинобитный подвал, где напиток созревает в огромных кувшинах, и узнаем, чем древнее вино отличается от современного.

Мегалитический комплекс Караундж — армянский Стоунхендж. Пройдём по полю с дольменами и огромными вертикальными камнями. В некоторых из них просверлены идеально круглые отверстия, через которые можно наблюдать за звёздами — это древняя обсерватория.

Горис. Переедем в старинный шахтёрский городок, который славится причудливыми скалами-пирамидами. А ещё здесь сохранились колоритные здания 19–20 веков. Желающие прогуляются по пешеходной улице Мушега и посетят кофейню.