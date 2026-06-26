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Армения сквозь века: от монастырей до пещерных городов в своей компании

Арарат и Севан, древняя обсерватория Караундж и «Крылья Татева», Хор Вирап и Нораванк
За три дня мы пролетим через 5000 лет истории Армении! Увидим пещеру, где зародилось виноделие и нашли первую в мире обувь, побродим по заброшенным улочкам пещерного города, прикоснёмся к стенам
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старинных монастырей и увидим валуны, через которые предки наблюдали за звёздами.

А ещё узнаем, чем древнее вино отличается от современного, сделаем кадры на фоне Арарата, восхитимся бирюзой Севана и пролетим над ущельем по канатной дороге «Крылья Татева».

Армения сквозь века: от монастырей до пещерных городов в своей компании
Армения сквозь века: от монастырей до пещерных городов в своей компании
Армения сквозь века: от монастырей до пещерных городов в своей компании

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени, дегустация вина и комплекс Караундж

Начнём погружение в историю и культуру Армении.

Монастырь Хор Вирап. Спустимся в подземную темницу, где 13 лет томился Святой Григорий Просветитель. А затем поднимемся на крепостные стены, чтобы полюбоваться Араратом и увидеть границу с Турцией — до неё всего 300 м.
Пещера Арени-1. Исследуем подземелье, где нашли самую древнюю в мире обувь — ей 5500 лет — и винодельню с чанами и остатками виноградных косточек. Именно здесь люди впервые в истории стали системно делать вино!
Монастырь Нораванк, вырубленный в красных скалах. Осмотрим двухэтажную церковь Святой Богородицы и мавзолей князей Орбелянов с резными львами, увидим рельеф «Богородица с младенцем» над порталом.
Винодельня в Арени. Попробуем 3–4 сорта вина и обязательно «Арени Нуар» из автохтонного винограда, который растёт только здесь. На закуску подадут лаваш, сыр и зелень. А ещё заглянем в глинобитный подвал, где напиток созревает в огромных кувшинах, и узнаем, чем древнее вино отличается от современного.
Мегалитический комплекс Караундж — армянский Стоунхендж. Пройдём по полю с дольменами и огромными вертикальными камнями. В некоторых из них просверлены идеально круглые отверстия, через которые можно наблюдать за звёздами — это древняя обсерватория.
Горис. Переедем в старинный шахтёрский городок, который славится причудливыми скалами-пирамидами. А ещё здесь сохранились колоритные здания 19–20 веков. Желающие прогуляются по пешеходной улице Мушега и посетят кофейню.

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени, дегустация вина и комплекс КараунджМонастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени, дегустация вина и комплекс КараунджМонастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени, дегустация вина и комплекс КараунджМонастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени, дегустация вина и комплекс КараунджМонастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени, дегустация вина и комплекс КараунджМонастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени, дегустация вина и комплекс Караундж
2 день

Пещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и водопад Шаки

Хндзореск. По подвесному мосту над каньоном мы доберёмся к древним пещерным жилищам, где ещё в прошлом веке жили люди. Здесь сохранились лабиринт комнат и ходов и даже церковь в скале.
Канатная дорога «Крылья Татева». Пролетим над ущельем 5,7 км, любуясь зелёными лугами и горами.
Монастырь Татев — некогда средневековый университет. А ещё здесь хранится чудо-столп Гавазан, который качается на ветру, но не падает вот уже много лет.
Водопад Шаки. Полюбуемся 18-метровой водной громадой. Затем переедем в село Ехегис.

Пещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и водопад ШакиПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и водопад ШакиПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и водопад ШакиПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и водопад ШакиПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и водопад ШакиПещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и водопад Шаки
3 день

Караван-сарай Орбеляна, Норатус и озеро Севан

Перевал Орбеляна. Проедем по горной дороге на высоте 2400 м, полюбуемся горами Арарат и Арагац.
Караван-сарай Орбеляна. Посетим средневековую стоянку купцов, где прямо в скале вырублены залы для верблюдов и товаров.
Норатус. Побываем на крупнейшем в мире кладбище хачкаров 12–17 веков (крест-камней). Их здесь более 800 штук!
Озеро Севан и монастырь Севанаванк. Полюбуемся древней святыней на фоне бирюзы главного водоёма Армении.

Вечером вернёмся в Ереван.

Караван-сарай Орбеляна, Норатус и озеро СеванКараван-сарай Орбеляна, Норатус и озеро СеванКараван-сарай Орбеляна, Норатус и озеро Севан

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 9:00, точное место встречи по согласованию
Завершение: Ереван, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем
Артем — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Работаю гид-водителем с 2011 года. Живу в Ереване. Есть как легковая машина так и минивэн. Провожу туры по всей Армении и Грузии. Один из принципов моей работы — показать как туристическую Армению, так и не туристическую её часть — изнутри.

Тур входит в следующие категории Еревана

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