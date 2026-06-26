Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
Монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещера Арени, дегустация вина и комплекс Караундж
Начнём погружение в историю и культуру Армении.
Монастырь Хор Вирап. Спустимся в подземную темницу, где 13 лет томился Святой Григорий Просветитель. А затем поднимемся на крепостные стены, чтобы полюбоваться Араратом и увидеть границу с Турцией — до неё всего 300 м.
Пещера Арени-1. Исследуем подземелье, где нашли самую древнюю в мире обувь — ей 5500 лет — и винодельню с чанами и остатками виноградных косточек. Именно здесь люди впервые в истории стали системно делать вино!
Монастырь Нораванк, вырубленный в красных скалах. Осмотрим двухэтажную церковь Святой Богородицы и мавзолей князей Орбелянов с резными львами, увидим рельеф «Богородица с младенцем» над порталом.
Винодельня в Арени. Попробуем 3–4 сорта вина и обязательно «Арени Нуар» из автохтонного винограда, который растёт только здесь. На закуску подадут лаваш, сыр и зелень. А ещё заглянем в глинобитный подвал, где напиток созревает в огромных кувшинах, и узнаем, чем древнее вино отличается от современного.
Мегалитический комплекс Караундж — армянский Стоунхендж. Пройдём по полю с дольменами и огромными вертикальными камнями. В некоторых из них просверлены идеально круглые отверстия, через которые можно наблюдать за звёздами — это древняя обсерватория.
Горис. Переедем в старинный шахтёрский городок, который славится причудливыми скалами-пирамидами. А ещё здесь сохранились колоритные здания 19–20 веков. Желающие прогуляются по пешеходной улице Мушега и посетят кофейню.
Пещерный город Хндзореск, «Крылья Татева» и водопад Шаки
Хндзореск. По подвесному мосту над каньоном мы доберёмся к древним пещерным жилищам, где ещё в прошлом веке жили люди. Здесь сохранились лабиринт комнат и ходов и даже церковь в скале.
Канатная дорога «Крылья Татева». Пролетим над ущельем 5,7 км, любуясь зелёными лугами и горами.
Монастырь Татев — некогда средневековый университет. А ещё здесь хранится чудо-столп Гавазан, который качается на ветру, но не падает вот уже много лет.
Водопад Шаки. Полюбуемся 18-метровой водной громадой. Затем переедем в село Ехегис.
Караван-сарай Орбеляна, Норатус и озеро Севан
Перевал Орбеляна. Проедем по горной дороге на высоте 2400 м, полюбуемся горами Арарат и Арагац.
Караван-сарай Орбеляна. Посетим средневековую стоянку купцов, где прямо в скале вырублены залы для верблюдов и товаров.
Норатус. Побываем на крупнейшем в мире кладбище хачкаров 12–17 веков (крест-камней). Их здесь более 800 штук!
Озеро Севан и монастырь Севанаванк. Полюбуемся древней святыней на фоне бирюзы главного водоёма Армении.
Вечером вернёмся в Ереван.
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Что включено
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Дегустация