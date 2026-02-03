Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой тёплую одежду. Вечерами в горах может быть прохладно.
Если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-то продукты, сообщите об этом заранее, чтобы мы адаптировали меню под вас.
Программа тура по дням
Хор Вирап, вино и Нораванк
Встречаемся в Ереване. Место и время согласовываем отдельно.
Начнём путешествие с потрясающей смотровой и значимой исторической точки — монастыря Хор Вирап и панорамы Арарата. Затем заедем на знаменитый винодельческий завод «Арени», где продегустируем несколько сортов. Продолжим гастропогружение на семейной винодельне, где нам расскажут про производство, покажут виноградники и дадут продегустировать ещё несколько сортов вина с закусками. Последняя локация на сегодня — монастырь Нораванк. Комплекс из красноватого камня идеально вписался в марсианский ландшафт вокруг.
Вечером заселимся в отель с видом на обрыв.
Горы Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад Шаки
Никуда не спешим, наслаждаемся утром в живописном месте. Завтрак — до 11:00 в кафе отеля.
Затем продолжим наше путешествие. Первая остановка — на смотровой площадке у Дозорной башни Алидзора, откуда открывается потрясающий вид на горы Сюникской области. Далее по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире «Крылья Татева» доберёмся до действующего монастыря. Татев на протяжении столетий был духовным центром Сюника.
После обеда доедем до водопада Шаки, недалеко от которого находится отель, где остановимся на ночь.
Караван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и Гегард
Завтракаем до 11:00 и отправляемся далее. Первая остановка на сегодня — караван-сарай Орбелянов, место, где проходил Великий шёлковый путь. Совсем скоро перед нами откроется панорама Севана. Здесь выберем кафе для обеда, отдохнём. Затем прогуляемся на вершину полуострова до монастыря Севанаванк.
Следующая интересная точка на нашем пути — Арка Чаренца, площадка с видом на Арарат. Далее посетим языческий храм Гарни, построенный в 1 веке н. э. Рассмотрев античную архитектуру, отправимся к ещё одной уникальной достопримечательности на территории Армении — «Симфонии камней». Здесь в полной мере ощутим мощь и красоту природы. Перед нами откроется огромный скальный массив из базальтовых столбов. Затем доедем до знаменитого пещерного монастыря Гегард, основанного Григорием Просветителем.
Поздно вечером вернёмся в Ереван.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|45 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- 2 винные дегустации и угощенья (шампанское, чай, кофе)
- Все переезды по программе от Еревана и обратно
- Услуги гида-водителя
- Входные билеты на объекты по программе
- Съёмка на дрон (дополнительное подтверждение перед туром)
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - доплата от $30 за весь тур
- Тур можно провести индивидуально только для вашей компании:
- 129 000 ₽ за группу из 1-3 человек
- 195 000 ₽ за группу из 4-6 человек
- 339 000 ₽ за группу из 7-12 человек
- 19 000 ₽ за участника, если в вашей компании более 12 человек
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Остались в полном восторге от нашего трехдневного путешествия. Столько эмоций, что второй месяц не можем собраться с мыслями и нормально всё изложить в отзыве:)
Если вы
За три дня мы успели посетить