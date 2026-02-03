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Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах

Увидеть десяток лучших локаций, попробовать вино и проснуться с эффектным видом за окном
Поехали с нами за новыми впечатлениями, неописуемой красотой ущелий, в которых возвышаются старинные монастыри, и захватывающими дух панорамами из окон номеров! В этом туре мы собрали всё самое-самое в горном
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регионе Армении: вас ждут значимые исторические места, дегустации вина, уникальные природные достопримечательности и проверенные отели. А также канатная дорога «Крылья Татева», побившая все рекорды.

Никуда не торопимся, в нашем автотуре успеем всё — и посетить более 12 интересных локаций, и насладиться видами на обрыв с балкончика утром! Путешествие можно провести индивидуально, только для вашей компании.

Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах
Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах
Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой тёплую одежду. Вечерами в горах может быть прохладно.

Если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-то продукты, сообщите об этом заранее, чтобы мы адаптировали меню под вас.

Программа тура по дням

1 день

Хор Вирап, вино и Нораванк

Встречаемся в Ереване. Место и время согласовываем отдельно.

Начнём путешествие с потрясающей смотровой и значимой исторической точки — монастыря Хор Вирап и панорамы Арарата. Затем заедем на знаменитый винодельческий завод «Арени», где продегустируем несколько сортов. Продолжим гастропогружение на семейной винодельне, где нам расскажут про производство, покажут виноградники и дадут продегустировать ещё несколько сортов вина с закусками. Последняя локация на сегодня — монастырь Нораванк. Комплекс из красноватого камня идеально вписался в марсианский ландшафт вокруг.

Вечером заселимся в отель с видом на обрыв.

Хор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и Нораванк
2 день

Горы Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад Шаки

Никуда не спешим, наслаждаемся утром в живописном месте. Завтрак — до 11:00 в кафе отеля.

Затем продолжим наше путешествие. Первая остановка — на смотровой площадке у Дозорной башни Алидзора, откуда открывается потрясающий вид на горы Сюникской области. Далее по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире «Крылья Татева» доберёмся до действующего монастыря. Татев на протяжении столетий был духовным центром Сюника.

После обеда доедем до водопада Шаки, недалеко от которого находится отель, где остановимся на ночь.

Горы Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад Шаки
3 день

Караван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и Гегард

Завтракаем до 11:00 и отправляемся далее. Первая остановка на сегодня — караван-сарай Орбелянов, место, где проходил Великий шёлковый путь. Совсем скоро перед нами откроется панорама Севана. Здесь выберем кафе для обеда, отдохнём. Затем прогуляемся на вершину полуострова до монастыря Севанаванк.

Следующая интересная точка на нашем пути — Арка Чаренца, площадка с видом на Арарат. Далее посетим языческий храм Гарни, построенный в 1 веке н. э. Рассмотрев античную архитектуру, отправимся к ещё одной уникальной достопримечательности на территории Армении — «Симфонии камней». Здесь в полной мере ощутим мощь и красоту природы. Перед нами откроется огромный скальный массив из базальтовых столбов. Затем доедем до знаменитого пещерного монастыря Гегард, основанного Григорием Просветителем.

Поздно вечером вернёмся в Ереван.

Караван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и ГегардКараван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и ГегардКараван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и ГегардКараван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и ГегардКараван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и ГегардКараван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и Гегард

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • 2 винные дегустации и угощенья (шампанское, чай, кофе)
  • Все переезды по программе от Еревана и обратно
  • Услуги гида-водителя
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Съёмка на дрон (дополнительное подтверждение перед туром)
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - доплата от $30 за весь тур
  • Тур можно провести индивидуально только для вашей компании:
  • 129 000 ₽ за группу из 1-3 человек
  • 195 000 ₽ за группу из 4-6 человек
  • 339 000 ₽ за группу из 7-12 человек
  • 19 000 ₽ за участника, если в вашей компании более 12 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ереван, в первой половине дня, место и время обговариваются дополнительно
Завершение: Г. Ереван, место по договорённости, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 17 туристов
Всем привет! Я работаю гидом с 2018 года. Мой подход к путешествиям — ответственный, современный и креативный. По характеру я очень открытый и добрый человек, время со мной пролетает легко
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и незаметно. Составлю индивидуальную программу вашей поездки, учту пожелания и вкусы. У меня есть программы как по Еревану, так и по всем достопримечательностям по стране, начиная от Гарни, заканчивая всем известным Цахкадзором. Работаю в команде с профессиональными коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
юлия
Были с мужем в середине декабря.
Остались в полном восторге от нашего трехдневного путешествия. Столько эмоций, что второй месяц не можем собраться с мыслями и нормально всё изложить в отзыве:)
Если вы
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любите животных, как мы, то заранее припасите большой мешок корма для собак, так как их будет много на всех остановках. Они будут сытые, а вы спокойные и радуетесь невероятной атмосферой гор.
Хочу поблагодарить Сергея за гостеприимство и дружественную обстановку. Сергей очень любит свою страну и от этого поездка завораживает ещё больше. И большое спасибо, что с нами была Тамара, супруга Сергея - поездка оказалась очень семейной и уютной) Получается, бронировали одного гида, а получили двоих (да ещё и фотографа:)).
Первый отель с его видами на горы и пропасть это просто сказка, можно на многое закрыть глаза ради такого вида. Читали по чужим отзывам, что сервис там немного «хромает», так и было. Но мы ни о чем не пожалели, потому что с утра это невероятный рассвет и можно уткнутся в панорамное окно и просидеть так долго.
Второй отель это очень уютное место у подножья горы. Безумно вкусный ужин и огромные порции, поэтому не берите много) Очень приветливый и отзывчивый персонал.
Хочется отметить некоторые плюсы: есть возможность чуть подкорректировать программу, так как не привязаны к группе, путешествуете с комфортом на машине, с шикарными видами за окном, слушаете интересные истории, недолгие и неутомительные прогулки, вкусные остановки, да много всего)
И самое потрясающее, мы увидели Арарат.
Нам повезло и он долго не уходил за облака - смогли рассмотреть и в машине, и с прекрасной смотровой площадки.

Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.+12
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
Были с мужем в середине декабря.
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Л
Ездили в трехдневный тур по Армении с Сергеем и не прогадали! Очень интересная и насыщенная программа - мы не уматывались, но возвращались в отель с чувством приятной усталости. Невероятно красивыц
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отель с видом на гору заслуживает отдельного комментария: вежливый персонал, комфортное размещение, вкусная еда и, конечно же, шикарный вид из окна номера. Гид Сергей очень интересно рассказывает о локациях и дает достаточно времени рассмотреть всё! Даже если не набирается ьолтшая группа - вы поедете, мы с подругой ездили вдвоём. Однозначно рекомендую туры от Сергея! В следующий раз, если в Армению, то только к нему!

Ездили в трехдневный тур по Армении с Сергеем и не прогадали! Очень интересная и насыщенная программа
Ездили в трехдневный тур по Армении с Сергеем и не прогадали! Очень интересная и насыщенная программа
Ездили в трехдневный тур по Армении с Сергеем и не прогадали! Очень интересная и насыщенная программа
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С
Надёжный, грамотный специалист. Время, маршрут и сложность подобраны идеально. Баловал нас вкусной едой и дегустациями, без лишней навязчивости. У жены был день рождения и угощал десертами с игристым вином. Места
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стоянок и ночёвок потрясающие. Помогал с валютой, все входные билеты и ночёвки были уже им предоплачены, оплата только в конце. Делал видеосъёмку с дрона👍👍👍 Рекомендую этого специалиста.

почему-то фото не загрузились в приложении. это вина не Сергея😁

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Анастасия
Провели три потрясающих дня в поездке по горам и историческим местам Армении — очень понравилось. Маршрут очень интересный, насыщенный, мы его скорректировали так, чтобы в туристических местах не было толпы
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— за это Сергею отдельное спасибо! В дороге было очень комфортно, на ночевки останавливались в комфортном уютном отеле с потрясающими видами. Сергей максимально заботился о нашем комфорте: вместе выбирали время выезда, время перекусов, останавливались максимально близко к местам посещения, чтобы далеко не идти по жаре. Всё очень понравилось, спасибо!
Также Сергей поснимал нас с дрона, у нас есть классные видео на память об отпуске)
Тур рекомендую! Будет интересно всем, кто любит горы и исторические памятники архитектуры)

Провели три потрясающих дня в поездке по горам и историческим местам Армении — очень понравилось. Маршрут
Провели три потрясающих дня в поездке по горам и историческим местам Армении — очень понравилось. Маршрут
Провели три потрясающих дня в поездке по горам и историческим местам Армении — очень понравилось. Маршрут
Провели три потрясающих дня в поездке по горам и историческим местам Армении — очень понравилось. Маршрут
Провели три потрясающих дня в поездке по горам и историческим местам Армении — очень понравилось. Маршрут
Провели три потрясающих дня в поездке по горам и историческим местам Армении — очень понравилось. Маршрут
Провели три потрясающих дня в поездке по горам и историческим местам Армении — очень понравилось. Маршрут
Провели три потрясающих дня в поездке по горам и историческим местам Армении — очень понравилось. Маршрут+2
Провели три потрясающих дня в поездке по горам и историческим местам Армении — очень понравилось. Маршрут
Провели три потрясающих дня в поездке по горам и историческим местам Армении — очень понравилось. Маршрут
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О
Хотели трёхдневный тур с максимально насыщенной программой. В результате выбрали самый интересный из всех «Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах».
За три дня мы успели посетить
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невероятно красивые места, на каждой локации Сергей рассказывал интересные исторические факты, отвечал на наши вопросы. Также мы познакомились с аутентичной кухней и виноделием. Не смотря на насыщенную программу, мы успевали всё посмотреть, отдохнуть, пофотографироваться.
На ночь останавливались в двух отелях — с потрясающим видом на горное ущелье и отвесные скалы. Сергей выбрал для нас номера с самым красивым видом.
Отдельная благодарность за видео съёмки с дрона.

Хотели трёхдневный тур с максимально насыщенной программой. В результате выбрали самый интересный из всех «Автотур по
Хотели трёхдневный тур с максимально насыщенной программой. В результате выбрали самый интересный из всех «Автотур по
Хотели трёхдневный тур с максимально насыщенной программой. В результате выбрали самый интересный из всех «Автотур по
Хотели трёхдневный тур с максимально насыщенной программой. В результате выбрали самый интересный из всех «Автотур по
Хотели трёхдневный тур с максимально насыщенной программой. В результате выбрали самый интересный из всех «Автотур по
Хотели трёхдневный тур с максимально насыщенной программой. В результате выбрали самый интересный из всех «Автотур по
Хотели трёхдневный тур с максимально насыщенной программой. В результате выбрали самый интересный из всех «Автотур по
Хотели трёхдневный тур с максимально насыщенной программой. В результате выбрали самый интересный из всех «Автотур по+2
Хотели трёхдневный тур с максимально насыщенной программой. В результате выбрали самый интересный из всех «Автотур по
Хотели трёхдневный тур с максимально насыщенной программой. В результате выбрали самый интересный из всех «Автотур по
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Тур входит в следующие категории Еревана

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