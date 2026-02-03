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любите животных, как мы, то заранее припасите большой мешок корма для собак, так как их будет много на всех остановках. Они будут сытые, а вы спокойные и радуетесь невероятной атмосферой гор.

Хочу поблагодарить Сергея за гостеприимство и дружественную обстановку. Сергей очень любит свою страну и от этого поездка завораживает ещё больше. И большое спасибо, что с нами была Тамара, супруга Сергея - поездка оказалась очень семейной и уютной) Получается, бронировали одного гида, а получили двоих (да ещё и фотографа:)).

Первый отель с его видами на горы и пропасть это просто сказка, можно на многое закрыть глаза ради такого вида. Читали по чужим отзывам, что сервис там немного «хромает», так и было. Но мы ни о чем не пожалели, потому что с утра это невероятный рассвет и можно уткнутся в панорамное окно и просидеть так долго.

Второй отель это очень уютное место у подножья горы. Безумно вкусный ужин и огромные порции, поэтому не берите много) Очень приветливый и отзывчивый персонал.

Хочется отметить некоторые плюсы: есть возможность чуть подкорректировать программу, так как не привязаны к группе, путешествуете с комфортом на машине, с шикарными видами за окном, слушаете интересные истории, недолгие и неутомительные прогулки, вкусные остановки, да много всего)

И самое потрясающее, мы увидели Арарат.

Нам повезло и он долго не уходил за облака - смогли рассмотреть и в машине, и с прекрасной смотровой площадки.