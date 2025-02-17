На Рождество - в Армению: Севан, древние монастыри, величественный Арарат и море вкусной еды

Увидеть языческий храм, посетить «армянский Стоунхендж» и погулять по улочкам Еревана
Приглашаем провести первые дни 2025 года, исследуя удивительную Армению.

Вы побродите по атмосферным улочкам Еревана, который старше Рима на целых 28 лет! Осмотрите множество монастырей, каждый из которых уникален: Гегард высечен
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в скале, Хор Вирап расположен прямо у подножия Арарата, а Нораванк будто вырос из камня. А ещё побываете у храма Гарни, словно перенесённого сюда из Афин.

Конечно, мы покажем вам Севан — зимой он выглядит ещё более завораживающее, хотя и сурово, заедем на домашнюю винодельню и отведаем шашлыка из тандыра. Будет весело, вкусно и очень красиво!

На Рождество - в Армению: Севан, древние монастыри, величественный Арарат и море вкусной еды
На Рождество - в Армению: Севан, древние монастыри, величественный Арарат и море вкусной еды
На Рождество - в Армению: Севан, древние монастыри, величественный Арарат и море вкусной еды

Описание тура

Организационные детали

Рубли можно обменять в любом обменном пункте. Из карт принимаются только пластиковые варианты платёжной системы МИР.

Что взять с собой:
- Документы (паспорт российский, паспорт зарубежный, СНИЛС, полис, на детей до 14 лет свидетельства о рождении)
- Удобную одежду и обувь для экскурсий
- Красивую одежду для ресторанов/баров/винотек (Армения современная страна, табу на определенную одежду нет)
- Дождевик, зонт, верхнюю одежду по сезону
- В святые места платки по желанию (в Армении нет строгих правил по этому поводу)
- Солнечные очки и солнцезащитный крем
- Аптечка: лейкопластырь, влажные салфетки, препарат от переедания.
- Пауэрбанк.

Проживание. Будем жить в отеле Opera Suite или Ani Grand Hotel Yerevan в центре Еревана или аналогичном, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то будете жить в номере с таким же путешественником, мы стараемся подбирать пару по полу и возрасту. По желанию можно оплатить 1-местное размещение.

*Фото отеля Opera Suite взяты для примера с сайта booking.com

Питание. В программу включены 5 завтраков в отеле, 2 обеда, 2 ужина.

Транспорт. Mercedes Sprinter с кондиционером.

Дети. Участие возможно с детьми от 5 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Еревану

Встретим вас в Ереване и отвезём в отель, после небольшого отдыха отправимся на прогулку по старинному городу. Только представьте: Ереван на 28 лет старше Рима!

Пройдёмся по улочкам, узнаем историю столицы и его великих жителей. Преодолеем 572 ступени, чтобы забраться на вершину комплекса «Каскад» и полюбоваться Ереваном с высоты.

Вечером вас ждёт приветственный ужин в ресторане армянской кухни с гранатовым вином.

Встреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по ЕревануВстреча и прогулка по Еревану
2 день

Монастырь Гегард, храм Гарни и озеро Севан

Утром отправимся за пределы Еревана. Обязательно сделаем памятные фотографии у арки Чаренца — Арарат с этой точки получается будто с открытки!

Побываем у монастыря Гегард 4 века, высеченного прямо в скале. Будем бродить по тёмным каменным залам и любоваться редкой игрой света на стенах святыни.

Затем посетим необычную достопримечательность, будто перенесённую сюда прямиком из Афин. Вы увидите единственный в стране языческий храм Гарни 1 века с колоннами и портиком.

На обед насладимся блюдами в рыбном ресторане и поедем на Севан. Поднимемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся бескрайними просторами озера.

Монастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро СеванМонастырь Гегард, храм Гарни и озеро Севан
3 день

Хор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория Караундж

Держим курс на юг. Сегодня побываем в монастыре Хор Вирап, у самого подножия Арарата. Отсюда кадры с вершиной получаются очень эффектные.

Заедем на домашнюю винодельню, где обед для нас накроют прямо в погребе. Будем наслаждаться ароматным шашлыком из тандыра и другими местными блюдами.

Дальше наш путь будет лежать через ущелье Амагу с необычными красными скалами — вид завораживает. Дорога приведёт нас к монастырю Нораванк, будто из этих же скал и выросшему. Полюбуемся старинной святыней 13 века и пофотографируемся на фоне алых гор.

Затем побываем в древней обсерватории Караундж. Возраст этого комплекса — 12 тыс. лет. Настоящий «армянский Стоунхендж»!

Хор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория КараунджХор Вирап, ущелье Амагу, Нораванк и обсерватория Караундж
4 день

Татевский монастырь, «Крылья Татева» и пещерный город Хндзореск

С утра поедем к Татевскому монастырскому комплексу 9 века. По пути пересечём Чёртов мост над шумной бурной речкой. Исследуем средневековую христианскую святыню, а назад «полетим» на самой длинной реверсивной канатной дороге в мире — «Крылья Татева». Виды во время поездки открываются невероятные!

Если позволит погода, побываем в пещерном городе Хндзореск. Только представьте: люди жили здесь, в скалах, до середины прошлого века! Второй вариант — заедем на живописный водопад Шаки.

Татевский монастырь, «Крылья Татева» и пещерный город ХндзорескТатевский монастырь, «Крылья Татева» и пещерный город ХндзорескТатевский монастырь, «Крылья Татева» и пещерный город ХндзорескТатевский монастырь, «Крылья Татева» и пещерный город ХндзорескТатевский монастырь, «Крылья Татева» и пещерный город ХндзорескТатевский монастырь, «Крылья Татева» и пещерный город Хндзореск
5 день

Шопинг на блошином рынке

Утром заглянем на рынок, чтобы закупиться сырами, сладостями и сухофруктами. За сувенирами отправимся на блошиный рынок «Вернисаж». Чего здесь только нет! Вы сможете купить в подарок невероятные ковры, посуду, изделия из дерева и глины, украшения…

Затем у вас будет свободное время. По желанию вы сможете посетить коньячный завод «Арарат» или винодельню.

Вечером отправимся в колоритный ресторан на прощальный ужин. Будем наслаждаться армянской кухней, пить вино и делиться эмоциями.

Шопинг на блошином рынкеШопинг на блошином рынкеШопинг на блошином рынкеШопинг на блошином рынкеШопинг на блошином рынкеШопинг на блошином рынке
6 день

Отъезд

Утром у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок по Еревану. Затем отвезём вас в аэропорт.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков в отеле, 2 обеда, 2 ужина
  • Все трансферы по программе
  • Трансферы из аэропорта и обратно
  • Экскурсии по программе
  • Посещение домашней винодельни в Арени
  • Сопровождение по маршруту опытным гидом-историком
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 16:00
Завершение: Аэропорт Еревана, доставим вас к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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