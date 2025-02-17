Новогодние праздники у подножия Арарата: путешествие по Армении с винной дегустацией

Насладиться вином в Арени, полюбоваться Севаном и заглянуть в Дилижан
Проведите праздничные выходные в гостеприимной Армении! Вас ждут заснеженные горы, древние монастыри, ароматное вино и неповторимая атмосфера праздника.

Мы насладимся видами на легендарный Арарат, окунёмся в тишину монастырей Хор Вирап и Нораванк, откроем тайны средневекового Гегарда и языческого храма Гарни.

Затаим дыхание у кристально чистого озера Севан и исследуем живописные уголки Дилижанского заповедника.
Новогодние праздники у подножия Арарата: путешествие по Армении с винной дегустацией
Новогодние праздники у подножия Арарата: путешествие по Армении с винной дегустацией
Новогодние праздники у подножия Арарата: путешествие по Армении с винной дегустацией

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
Шапка (очень удобно и Buff)
Солнцезащитные очки
Тёплая удобная куртка
Ветровка, дождевик (желательно мембрана Gore-Tex)
Несколько футболок на смену
Свитер (лучше два тонких, чем один толстый)
Перчатки
Удобные брюки, 2 пары и финки
Носки (несколько пар)
Удобные зимние ботинки и что-то для города
Термобельё
Маленький рюкзак
Бахилы (те же гамаши, фонарики, снегозащитные гетры)
Палки для ходьбы
Сидушка
Термос
Фонарик (желательно налобный), батарейки запасные
Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
Средства личной гигиены
Солнцезащитный крем
Зарядник для телефона

Проживание. 2- и 3-местное размещение в отеле Regineh (или аналогичном) и гостевом доме «B&B Ирис» (или аналогичном). Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото мест проживания взяты с сайтов agoda.com и iris-am.wintega.com.

Питание. В стоимость включены завтраки и винная дегустация. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Зависит от количества участников. Группа 1–2 чел. — Chevrolet Lacetti, «Нива» или аналог. Группа 3–5 чел. — Hyundai Grand Starex. Группа 6–9 чел. — минивэны Toyota Hiace/King Long или аналог. Группа 10–15 чел. — Eurise или аналог.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ереван

Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по Еревану. Этот древний город с уютным и компактным центром легко изучить пешком. Вы сможете насладиться его атмосферой и достопримечательностями.

Прибытие в ЕреванПрибытие в ЕреванПрибытие в ЕреванПрибытие в Ереван
2 день

Хор Вирап, Нораванк и винная дегустация

Наше путешествие начнётся с монастыря Хор Вирап, откуда открывается потрясающий вид на гору Арарат. Это место знаменито как место заточения святого Григория Просветителя. Далее мы отправимся в Нораванк, окружённый живописными красными скалами. Завершим день дегустацией вин в Арени.

Вернёмся в Ереван.

Хор Вирап, Нораванк и винная дегустацияХор Вирап, Нораванк и винная дегустацияХор Вирап, Нораванк и винная дегустацияХор Вирап, Нораванк и винная дегустация
3 день

Севан и Дилижан

Сегодня мы увидим озеро Севан — одно из крупнейших высокогорных озёр мира. Мы посетим монастырь Севанаванк, откуда открывается великолепный вид на воду.

Затем отправимся в Дилижанский заповедник, известный своими живописными лесами и тисовой рощей. Это прекрасное место для прогулок на свежем воздухе.

Севан и ДилижанСеван и ДилижанСеван и ДилижанСеван и Дилижан
4 день

Эчмиадзин, Рипсимэ и прибытие в Лори

Мы посетим Эчмиадзинский кафедральный собор, первую христианскую церковь в мире, и храм Рипсимэ. По пути нас ждёт памятник армянскому алфавиту и поездка к монастырю Кобайр, расположенному среди гор.

Далее доберёмся до гостевого дома в Лори.

Эчмиадзин, Рипсимэ и прибытие в ЛориЭчмиадзин, Рипсимэ и прибытие в ЛориЭчмиадзин, Рипсимэ и прибытие в ЛориЭчмиадзин, Рипсимэ и прибытие в Лори
5 день

Монастырь Ахпат и деревня Дсех

Начнём день с посещения монастыря Ахпат — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее отправимся в деревню Дсех, родину поэта Ованнеса Туманяна, и осмотрим монастырь Бардзракаш.

Вечером вернёмся в Ереван.

Монастырь Ахпат и деревня ДсехМонастырь Ахпат и деревня ДсехМонастырь Ахпат и деревня ДсехМонастырь Ахпат и деревня Дсех
6 день

Гегард, Гарни и Симфония камней

В этот день посетим монастырь Гегард, высеченный в скале и включённый в список ЮНЕСКО. Затем направимся к языческому храму Гарни и спустимся к Симфонии Камней — природному чуду базальтовых колонн.

Ночь в Ереване.

Гегард, Гарни и Симфония камнейГегард, Гарни и Симфония камнейГегард, Гарни и Симфония камнейГегард, Гарни и Симфония камней
7 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. Если будет время, перед вылетом обязательно прогуляйтесь по городу, посетите рынок «Вернисаж».

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$960
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Винная дегустация
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - $210
  • Медицинская страховка - $30 000
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Еревана

В Армению за вином, горами и впечатлениями
На машине
1 отзыв
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
71 500 за человека
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
На машине
1 отзыв
4 дня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
65 000 за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
На машине
3 отзыва
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
57 500 за человека