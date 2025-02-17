Список вещей:

Шапка (очень удобно и Buff)

Солнцезащитные очки

Тёплая удобная куртка

Ветровка, дождевик (желательно мембрана Gore-Tex)

Несколько футболок на смену

Свитер (лучше два тонких, чем один толстый)

Перчатки

Удобные брюки, 2 пары и финки

Носки (несколько пар)

Удобные зимние ботинки и что-то для города

Термобельё

Маленький рюкзак

Бахилы (те же гамаши, фонарики, снегозащитные гетры)

Палки для ходьбы

Сидушка

Термос

Фонарик (желательно налобный), батарейки запасные

Личная аптечка (индивидуальные лекарства)

Средства личной гигиены

Солнцезащитный крем

Зарядник для телефона

Проживание. 2- и 3-местное размещение в отеле Regineh (или аналогичном) и гостевом доме «B&B Ирис» (или аналогичном). Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото мест проживания взяты с сайтов agoda.com и iris-am.wintega.com.

Питание. В стоимость включены завтраки и винная дегустация. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Зависит от количества участников. Группа 1–2 чел. — Chevrolet Lacetti, «Нива» или аналог. Группа 3–5 чел. — Hyundai Grand Starex. Группа 6–9 чел. — минивэны Toyota Hiace/King Long или аналог. Группа 10–15 чел. — Eurise или аналог.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не требуется.