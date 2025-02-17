Мы насладимся видами на легендарный Арарат, окунёмся в тишину монастырей Хор Вирап и Нораванк, откроем тайны средневекового Гегарда и языческого храма Гарни.
Затаим дыхание у кристально чистого озера Севан и исследуем живописные уголки Дилижанского заповедника.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Шапка (очень удобно и Buff)
Солнцезащитные очки
Тёплая удобная куртка
Ветровка, дождевик (желательно мембрана Gore-Tex)
Несколько футболок на смену
Свитер (лучше два тонких, чем один толстый)
Перчатки
Удобные брюки, 2 пары и финки
Носки (несколько пар)
Удобные зимние ботинки и что-то для города
Термобельё
Маленький рюкзак
Бахилы (те же гамаши, фонарики, снегозащитные гетры)
Палки для ходьбы
Сидушка
Термос
Фонарик (желательно налобный), батарейки запасные
Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
Средства личной гигиены
Солнцезащитный крем
Зарядник для телефона
Проживание. 2- и 3-местное размещение в отеле Regineh (или аналогичном) и гостевом доме «B&B Ирис» (или аналогичном). Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото мест проживания взяты с сайтов agoda.com и iris-am.wintega.com.
Питание. В стоимость включены завтраки и винная дегустация. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Зависит от количества участников. Группа 1–2 чел. — Chevrolet Lacetti, «Нива» или аналог. Группа 3–5 чел. — Hyundai Grand Starex. Группа 6–9 чел. — минивэны Toyota Hiace/King Long или аналог. Группа 10–15 чел. — Eurise или аналог.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие в Ереван
Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по Еревану. Этот древний город с уютным и компактным центром легко изучить пешком. Вы сможете насладиться его атмосферой и достопримечательностями.
Хор Вирап, Нораванк и винная дегустация
Наше путешествие начнётся с монастыря Хор Вирап, откуда открывается потрясающий вид на гору Арарат. Это место знаменито как место заточения святого Григория Просветителя. Далее мы отправимся в Нораванк, окружённый живописными красными скалами. Завершим день дегустацией вин в Арени.
Вернёмся в Ереван.
Севан и Дилижан
Сегодня мы увидим озеро Севан — одно из крупнейших высокогорных озёр мира. Мы посетим монастырь Севанаванк, откуда открывается великолепный вид на воду.
Затем отправимся в Дилижанский заповедник, известный своими живописными лесами и тисовой рощей. Это прекрасное место для прогулок на свежем воздухе.
Эчмиадзин, Рипсимэ и прибытие в Лори
Мы посетим Эчмиадзинский кафедральный собор, первую христианскую церковь в мире, и храм Рипсимэ. По пути нас ждёт памятник армянскому алфавиту и поездка к монастырю Кобайр, расположенному среди гор.
Далее доберёмся до гостевого дома в Лори.
Монастырь Ахпат и деревня Дсех
Начнём день с посещения монастыря Ахпат — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее отправимся в деревню Дсех, родину поэта Ованнеса Туманяна, и осмотрим монастырь Бардзракаш.
Вечером вернёмся в Ереван.
Гегард, Гарни и Симфония камней
В этот день посетим монастырь Гегард, высеченный в скале и включённый в список ЮНЕСКО. Затем направимся к языческому храму Гарни и спустимся к Симфонии Камней — природному чуду базальтовых колонн.
Ночь в Ереване.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. Если будет время, перед вылетом обязательно прогуляйтесь по городу, посетите рынок «Вернисаж».
До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$960
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винная дегустация
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - $210
- Медицинская страховка - $30 000